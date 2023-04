MotoGP: Bezzecchi se v Argentině raduje ze své první výhry v MotoGP

Hlavní argentinský závod královské kubatury muselo kvůli zraněné vynechat hned pět jezdců. Marc Márquez, Miguel Oliveira, Enea Bastianini a Pol Espargaro se zranili už minulý týden v Portugalsku. A po včerejšku se na seznam zraněných připsal i Joan Mir. Španěl upadl hned v úvodním kole sprintu. Kvůli závratím a nevolnostem nemůže nastoupit do dnešního závodu, ale bude se snažit, aby byl v pořádku pro závod v Americe.

Dnešní závod byl vypsán na 25 kol a z první pozice do něj startoval Alex Márquez, ale hned v úvodu o první místo přišel. Do čela se dostal Bezzecchi. Dráha byla hodně mokrá. Vítěz včerejšího sprintu – Binder upadl po kontaktu s Viňalesem hned v prvním kole a málem s sebou vzal k zemi i Raula Fernandeze. Binder je po nehodě v pořádku a hned se zpátky připojil do závodu. Výlet mimo dráhu si po kontaktu s Nakagamim udělal Fabio Quartararo a zařadil se na konec pole. Oba výše zmíněné incidenty byly vyšetřovány, ale ani v jednom případě nepadl žádný trest.

V druhém kole pokračoval na první pozici Bezzecchi. Druhý byl Alex Márquez, třetí Bagnaia a čtvrtý Morbidelli. A na tomto pořadí se nic neměnilo ani o další dvě kola později.

Devatenáct kol před závěrem vedl Bezzecchi zhruba dvě vteřiny před druhým Márquezem. Bagnaia zůstával třetí a držel se blízko za Márquezem. Ani čtvrtý Morbidelli neměl nijak velkou ztrátu. Pátý di Giannantonio už ale ztrácel přes tři vteřiny. Quartararo se po úvodním výletu mimo dráhu posunul na třinácté místo. Jezdci Aprilie, kteří ovládli páteční tréninky, v mokrém závodě nenavázali na formu, kterou měli na suché trati. V dnešním závodě bojovali mimo první desítku. Sedmnáct kol před závěrem došlo ke strkanicím, při nichž málem upadl Jorge Martin, ale ustál to.

V době, kdy do konce závodu zbývalo patnáct kol, pokračoval na první pozici Bezzecchi. Druhý zůstával Alex Márquez a první trojku uzavíral Bagnaia. Na nejvyšších místech v tuto chvíli nedocházelo k žádným útokům, boje se odehrávaly až od pátého místa dále. Di Giannantonio, který byl ještě o pár kol dříve pátý, klesl na deváté místo. Pátý byl v tuto chvíli Rins.

Dvanáct kol před šachovnicí se stále nic neměnilo na prvních čtyřech místech, kde zůstávali Bezzecchi, Márquez, Bagnaia a Morbidelli. Na pátou příčku se dostal Zarco. Rins klesl na šestou příčku. Sedmý byl Martin.

V dalším kole se Bagnaia posunul na druhé místo před Márqueze, ale ten mu předjetí vrátil. Následně spolu ještě bojovali, což pomáhalo Morbidellimu, který byl nedaleko za nimi. O něco málo později se Bagnaiovi podařilo opět předjet Márqueze a trochu mu poodjet. Bezzecchi si mezitím v čele budoval čím dál větší náskok.

Osm kol před cílem ovšem Bagnaia z druhého místa upadl. Podařilo se mu sice rozjet, ale na boj o podium musel zapomenout.

V době, kdy zbývalo odjet ještě sedm kol, měl Bezzecchi v čele náskok přes sedm vteřin před Alexem Márquezem. Morbidelli byl třetí a na Márqueze ztrácel jen necelých sedm desetin. Vpřed se posouval Quartararo, který byl v tuto chvíli osmý a snažil se útočit na Rinse. O kolo později se před něj dostal. Bagnaia po svém pádu pokračoval na šestnácté pozici.

Čtyři kola před koncem se nic neměnilo na prvních třech pozicích, nicméně čtvrtý Zarco se velmi výrazně přiblížil za záda Morbidelliho. A v dalším kole už byl Zarco před Morbidellim na provizorním podiu. Quartararo se snažil útočit na šestého Millera.

Zarco poté, co předjel Morbidelliho, rychle dojel i Márqueze a v posledním kole se pak dostal před něj.

Bezzecchi si dojel pro svou první výhru v MotoGP a navíc se ujal vedení v šampionátu. Zarco skončil druhý. Alex Márquez se po delší době znovu podíval na podium. Jedná se o jeho první podium s Ducati. Naposledy stál na stupních vítězů ve své první sezóně s Hondou.

Morbidelli si dnes připsal body za čtvrté místo. První pětku uzavřel Martin. Miller za sebou udržel Quartarara a skončil tak šestý. Quartararo dojel sedmý. Následovali Marini, Rins a di Giannatonio. Bagnaia po svém pádu skončil šestnáctý, takže si žádné body neveze.

Další závod se jede za dva týdny v Texasu.

GP Argentiny - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 72MarcoBezzecchi Ducati 162 44'28,5180 2 5JohannZarco Ducati 161,8 4,085 3 73AlexMarquez Ducati 161,8 4,681 4 21FrancoMorbidelli Yamaha 161,6 7,581 5 89JorgeMartin Ducati 161,5 9,746 6 43JackMiller KTM 161,4 10,562 7 20FabioQuartararo Yamaha 161,4 11,095 8 10LucaMarini Ducati 161,2 13,694 9 42AlexRins Honda 161,2 14,327 10 49FabioDi Giannantonio Ducati 160,9 18,515 11 37AugustoFernandez KTM 160,9 19,38 12 12MaverickViñales Aprilia 160,5 26,091 13 30TakaakiNakagami Honda 160,3 28,394 14 25RaulFernandez Aprilia 160,2 29,894 15 41AleixEspargaro Aprilia 159,9 36,183 16 1FrancescoBagnaia Ducati 159,2 47,753 17 33BradBinder KTM 159,2 48,106

Foto: Mooney VR46 Racing Team