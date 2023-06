MotoGP: Bezzecchi zůstal neporažen i ve druhém tréninku

Třetí muž průběžného pořadí šampionátu – Marco Bezzecchi – zajel nejlepší čas prvního tréninku a nakonec byl nejrychlejší i v tom druhém. Druhý nejlepší čas odpoledního tréninku má na svém kontě vítěz závodu na Sachsenringu – Jorge Martin. První trojku se ztrátou 0,155 s na nejrychlejšího uzavírá Jack Miller.

Francesco Bagnaia si odpoledne vylepšil náladu čtvrtým nejrychlejším časem. Na Bezzecchiho ztratil 0,2 s. Do první pětky se dále vešel i Maverick Viňales. Fabio Quartararo, který si tento týden při běhání zranil nohu, dostal od lékařů svolení k pokračování v tomto závodním víkendu. Francouz v druhém tréninku zajel šestý nejlepší čas a má díky tomu zajištěn přímý postup do druhé kvalifikace. Kromě Quartarara a pěti výše zmíněných jezdců postupují do druhé kvalifikace i Aleix Espargaro, Brad Binder, Luca Marini a Alex Márquez.

Těsně mimo postup zůstal například Johann Zarco. Do první kvalifikace bude muset nastoupit mimo jiné také Marc Márquez, jenž skončil až devatenáctý. Bývalý šampion není ve stoprocentní kondici po sérii pádů, které absolvoval minulý týden na Sachsenringu a navíc v závěru dnešního druhého tréninku v Assenu přidal další pád. Po nehodě naštěstí odešel po svých.

GP Nizozemska - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 72MarcoBezzecchi Ducati 311,4 01'32,0630 0 2 89JorgeMartin Ducati 315,4 01'32,1930 0,13 3 43JackMiller KTM 306,7 01'32,2180 0,155 4 1FrancescoBagnaia Ducati 311,4 01'32,2630 0,2 5 12MaverickViñales Aprilia 310,6 01'32,3080 0,245 6 20FabioQuartararo Yamaha 306 01'32,3410 0,278 7 41AleixEspargaro Aprilia 307,5 01'32,4080 0,345 8 33BradBinder KTM 312,2 01'32,4490 0,386 9 10LucaMarini Ducati 313 01'32,4690 0,406 10 73AlexMarquez Ducati 313,8 01'32,5810 0,518 11 5JohannZarco Ducati 309 01'32,6690 0,606 12 25RaulFernandez Aprilia 306,7 01'32,7940 0,731 13 88MiguelOliveira Aprilia 310,6 01'32,8010 0,738 14 30TakaakiNakagami Honda 306 01'32,9350 0,872 15 23EneaBastianini Ducati 311,4 01'32,9550 0,892 16 21FrancoMorbidelli Yamaha 302,9 01'33,1060 1,043 17 37AugustoFernandez KTM 305,2 01'33,1800 1,117 18 49FabioDi Giannantonio Ducati 306,7 01'33,3040 1,241 19 93MarcMarquez Honda 309,8 01'33,4850 1,422 20 32LorenzoSavadori Aprilia 308,3 01'33,4950 1,432 21 6StefanBradl Honda 306,7 01'33,5010 1,438 22 27IkerLecuona Honda 304,4 01'33,7200 1,657 23 94JonasFolger KTM 303,7 01'34,4000 2,337

Foto: Mooney VR46