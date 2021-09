MotoGP: Bitvu o pole position dnes v Aragonii vyhrál Bagnaia

Francesco Bagnaia si dnes v Aragonii zajistil pole position. Bude to jeho druhý letošní start z nejvýhodnější pozice na roštu. Z prvního místa letos vyrážel už při prvním závodě v Kataru. Ačkoliv Bagnaia už několikrát vystoupil v MotoGP na podium, tak na své první vítězství v této třídě zatím stále čeká, což by jistě rád co nejdříve napravil. Z druhého místa bude zítra startovat Bagnaiův týmový kolega Jack Miller. Na třetí místo se kvalifikoval vedoucí muž šampionátu – Fabio Quartararo.

Ze čtvrté pozice odstartuje Marc Márquez. Hned vedle něj bude stát jeho krajan Jorge Martin, kterého Márquez v předchozím závodě krátce po startu srazil. A třetím jezdcem v druhé řadě bude také Španěl – konkrétně Aleix Espargaro.

Úřadující šampion Joan Mir otvírá třetí řadu. Po jeho boku bude stát Pol Espargaro a řadu doplní Ital Enea Bastianini.

Elitní desítku uzavřel Johann Zarco, který spolu s Nakagamim a Binderem utvoří čtvrtou řadu.

Maverick Viňales se do svého prvního závodu na Aprilii vydá z devatenácté pozice. U tovární Yamahy místo Viňalese, který tým předčasně opustil, opět jede Cal Crutchlow. Brit do zítřejšího závodu odstartuje jako patnáctý. Místo zraněného Morbidelliho u Petronasu nastoupí opět Jake Dixon, který místo něj jel už před dvěma týdny ve Velké Británii.

Závod MotoGP v Aragonii začíná v neděli ve 14:00.

GP Aragonie - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Francesco BAGNAIA Ducati 339,6 1'46,322 2 Jack MILLER Ducati 337,5 1'46,688 0,366 3 Fabio QUARTARARO Yamaha 335,4 1'46,719 0,397 4 Marc MARQUEZ Honda 338,6 1'46,736 0,414 5 Jorge MARTIN Ducati 338,6 1'46,878 0,556 6 Aleix ESPARGARO Aprilia 339,6 1'46,883 0,561 7 Joan MIR Suzuki 333,4 1'47,162 0,84 8 Pol ESPARGARO Honda 338,6 1'47,194 0,872 9 Enea BASTIANINI Ducati 337,5 1'47,278 0,956 10 Johann ZARCO Ducati 340,7 1'47,288 0,966 11 Takaaki NAKAGAMI Honda 333,4 1'47,366 1,044 12 Brad BINDER KTM 337,5 1'47,932 1,61

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Francesco BAGNAIA Ducati 2 Jack MILLER Ducati 3 Fabio QUARTARARO Yamaha 4 Marc MARQUEZ Honda 5 Jorge MARTIN Ducati 6 Aleix ESPARGARO Aprilia 7 Joan MIR Suzuki 8 Pol ESPARGARO Honda 9 Enea BASTIANINI Ducati 10 Johann ZARCO Ducati 11 Takaaki NAKAGAMI Honda 12 Brad BINDER KTM 13 Iker LECUONA KTM 14 Alex MARQUEZ Honda 15 Cal CRUTCHLOW Yamaha 16 Danilo PETRUCCI KTM 17 Luca MARINI Ducati 18 Miguel OLIVEIRA KTM 19 Maverick VINALES Aprilia 20 Alex RINS Suzuki 21 Valentino ROSSI Yamaha 22 Jake DIXON Yamaha

Foto: Václav Duška Jr.