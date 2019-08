Na loňskou Grand Prix v Brně má Kornfeil dobré vzpomínky. Dokázal vybojovat pole position a následně dojel na podiu. Letos to měl komplikovanější. V kvalifikaci se mu nezadařilo. Nepostoupil do druhé části a do závodu se musel vydávat až z dvacátého místa.

„Abych pravdu řekl, tak se dnešek moc nevydařil. Ještě ráno jsem si myslel, že by mohlo být mokro jen na třetí volný trénink, nakonec to však bylo úplně jinak. V ranním třetím tréninku jsem skončil šestnáctý a ten čas, co zajel Jaume Masia, byl brutální. Já na něj ztratil více jak 2 vteřiny, i tak jsem si však říkal, že motorka funguje dobře a já budu moct v kvalifikaci přeci jen jet rychleji. Pak trať začala osychat pro ostatní kubatury, nicméně se rozpršelo znovu. Škoda, že to nevydrželo ještě aspoň na naší kvaldu, neboť jsem si věřil víc na suchu než na vodě. Snažil jsem se udělat maximum, bylo však „mojí“ obrovskou chybou, že jsem se snažil jet sám. Ten kdo jede první za takových podmínek je referenčním bodem pro ty ostatní, takže soupeři zajeli své časy v úvodu za mými zády. Z nějakého zvláštního důvodu nám neběžela časomíra na televizi v boxu a to tam mám hodně lidí a nikdo si toho nevšiml, což byl prakticky ten důvod, proč jsem do kvalifikace vyjel pozdě a zároveň to určilo i její průběh, což mne neskutečně štve. Následně jsem nebyl schopen odmazat více jak půl vteřinu, jež by mi zajistila postup do další části kvalifikace. Nic není ztraceno, protože výsledek se dá zajet i zezadu. Pro zítřejší závod bych si přál sucho, i včetně suchého warm upu, abychom si mohli vyzkoušet nastavení, které potřebujeme. Motorka, věřím, že bude fungovat, i já si stále věřím, protože vím, že tam s nimi vepředu dokážu jet, teď už je to jen o závodě. Za dnešek bych se chtěl fanouškům i celému týmu omluvit, že to nedopadlo tak jak jsem si přál,“ řekl po Kornfeil po kvalifikaci.

Do závodu se sice Korfneilovi z dvacátého místa podařilo odstartovat dobře, posunul se o několik míst vpřed, ale musel se vyhýbat padajícím motocyklům a také svému kolegovi Salačovi, čímž se propadl až na úplný konec pole. Nic ovšem nevzdal a probojovával se vpřed, až nakonec dorazil do cíle jako devátý, přestože už měl hodně sjeté pneumatiky. Po závodě se pak Kornfeil docela dost zlobil na Salače, který před ním v úvodu závodu upadl. Salač ovšem vinu odmítá, říká, že za jeho pád může Binder.

„Myslím, že bych mohl říct, že jsem spokojený s ohledem na to, jak se celý závod od počátku vyvíjel, ale já samozřejmě spokojený nejsem. Určitě jsme měli na to, abych skončil výsledkově výš, ovšem závody prostě takové jsou. Dal jsem do toho maximum od samého začátku a na konci jsem prostě už neměl "gumu". Motorka nebyla nastavená špatně, ale něco malinko navíc tomu chybělo, takže proto nejsem spokojený, náš cíl byl totiž jiný. Tím nechci znevážit to, že jsem byl schopen se skoro z třicátého místa dostat do top10, ale posledních 8 kol bylo hodně náročných. Chtělo to nepatrně lepší set up na předku, protože jsem „necítil“ přední pneu tak, jak bych potřeboval, převodovka ovšem byla velmi dobrá. Shrnuto a podtrženo je to tak, jak to je a my máme další šanci již příští týden v Rakousku na Red Bull Ringu, kde se budeme věnovat závodění o trochu více, protože „doma“ je to vždycky hektické. Rád bych poděkoval všem fanouškům, sponzorům a vůbec celé ČR za podporu. Užil jsem si to...!“ prozradil po závodě Kornfeil.

Zdroj: TZ Jakuba Kornfeila, foto: Prüstel