Do brněnského závodu prostřední kubatury se z prvního místa vydával Alex Márquez a byl to právě on, kdo se v prvním kole ujal vedení a brzy si dokázal vybudovat menší náskok před pronásledovateli, konkrétně před Lowesem a di Giannantoniem. Márquezův týmový kolega Xavi Vierge skončil na zemi už v prvním kole. Naštěstí zůstal v pořádku a dokonce se ještě rozjel.

Nedlouho po Viergem upadl Lukas Tulovic a následně havaroval i Thomas Lüthi. Oba (Tulovič i Lüthi) jsou také v pořádku.

Alex Márquez pokračoval ve vedení i v době, kdy do konce závodu zbývalo čtrnáct kol. Druhý byl di Giannatonio, který před rokem v Brně vybojoval svou první výhru. Tehdy ale jezdil o třídu níže.

Na čele se nic neměnilo ani jedenáct kol před závěrem. Alex Márquez stále vedl a di Giannantonio držel druhé místo. Třetí byl Marcel Schrötter. Na zemi skončil Sam Lowes, který se v úvodu pohyboval na předních místech. Krátce po něm upadl i Mattia Pasini, který od brněnského závodu nahrazuje propuštěného Corsiho. Lowes i Pasini jsou po svých nehodách v pořádku.

Osm kol před šachovnicí pokračovali na prvních dvou místech Márquez a di Giannantonio, ale před Schröttera, který byl ještě před nedávnem třetí, se dostal Luca Marini. Rossiho poloviční bratr (Marini) loni v Brně startoval z pole position a následně vybojoval podium, na což by letos jistě rád navázal, ale sedm kol před koncem byl čtvrtý, protože na provizorní podium se k Márquezovi a di Giannantoniovi přidal Navarro. Schrötter klesl na páté místo.

Šest kol před koncem upadl Brad Binder. Pád to byl docela divoký, ale jezdec naštěstí odešel po svých.

Márquez držel vedení pevně v rukou i v dalším průběhu závodu. Di Giannantonio na druhé pozici s ním nebyl v kontaktu a vzhledem k jeho ztrátě se ani nejevilo jako pravděpodobné, že by v posledních třech kolech mohl Márqueze dojet. Před třetím Navarrem měl di Giannantonio relativně komfortní náskok, takže ani k bitvě o druhé místo se neschylovalo. Těsný boj se chystal až o poslední stupínek podia. Marini sice Navarrovi přestal stačit, ale velkou rychlost nabral Bastianini, který se nejprve dostal před Mariniho a v posledním kole zdolal i Navarra.

Alex Márquez si dojel pro další vítězství. Di Giannantonio vybojoval druhé místo, což je jeho první podium v prostřední třídě. Navarro už v závěru nedokázal odpovědět na Bastianiniho nástup, takže Bastianini dojel třetí a stejně jako di Giannantonio dnes získal první podium v Moto2. Navarro se musel smířit se čtvrtou pozicí. První pětku uzavřel Marini.

Dále se umístili Schrötter, Bulega a Fernandez. V první desítce dojeli i Nagashima a Lecuona.

GP České republiky - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Alex MARQUEZ Kalex 158,6 38'49,768 2 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 158,4 3,018 3 Enea BASTIANINI Kalex 158,3 4,158 4 Jorge NAVARRO Speed Up 158,3 4,29 5 Luca MARINI Kalex 158,1 7,031 6 Marcel SCHROTTER Kalex 158 8,847 7 Nicolo BULEGA Kalex 158 8,937 8 Augusto FERNANDEZ Kalex 157,8 11,9 9 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 157,7 12,896 10 Iker LECUONA KTM 157,3 19,079 11 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 157,2 20,248 12 Marco BEZZECCHI KTM 157,1 21,424 13 Jorge MARTIN KTM 157 23,119 14 Andrea LOCATELLI Kalex 156,8 25,85 15 Somkiat CHANTRA Kalex 156,8 26,24 16 Remy GARDNER Kalex 156,8 26,714 17 Bo BENDSNEYDER NTS 156,6 28,917 18 Jake DIXON KTM 156,4 32,573 19 Jonas FOLGER Kalex 156,4 32,979 20 Stefano MANZI MV Agusta 156,2 35,664 21 Dominique AEGERTER MV Agusta 156,2 35,865 22 Steven ODENDAAL NTS 155,5 46,357 23 Philipp OETTL KTM 155,2 50,454 24 Xavi VIERGE Kalex 154,7 58,874 25 Xavi CARDELUS KTM 154,3 +1'04,629 Neklasifikováni Brad BINDER KTM 157,6 7 kol Sam LOWES Kalex 157,2 11 kol Mattia PASINI Kalex 156,4 11 kol Thomas LUTHI Kalex 155,7 16 kol Lukas TULOVIC KTM 153,8 16 kol

