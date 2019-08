Pole position pro start brněnského závodu nejslabší kubatury si vyjel Tony Arbolino, který včera oslavil devatenácté narozeniny. Jeho krajan Niccolo Antonelli měl startovat ze třetí pozice, ale ještě před nájezdem do zahřívacího kola měl nějaký problém a musel zamířit do boxů, takže nakonec místo první řady musel startovat z boxů.

Po startu se do čela dostal Arbolino. John McPhee měl problém se startem, nepodařilo se mu rozjet. O něco později do něj vrazil Yuki Kunii a upadl. McPhee to ustál bez pádu, ale zamířil rovnou do boxů. Kunii odešel po nehodě po svých.

Salač ve svém domácím závodě bohužel také daleko nedojel, protože záhy upadl a o něco později zamířil do boxů.

V úvodu závodu nezávisle na sobě skončili na zemi i Vietti, Booth-Amos a Tatsuki Suzuki.

Patnáct kol před cílem spolu o vedení bojovali především Arbolino, Fenati a Lopez, ale samozřejmě jako obyčejně byla skupina v čele dost velká, takže ani mnozí další jezdci nebyli bez šancí.

Pádům bohužel nebyl konec. Havaroval Riccardo Rossi a pak také Albert Arenas. Jezdci jsou v pořádku. Arenas se později ještě připojil do závodu, ale opět upadl. Naštěstí i z druhého pádu vyvázl bez újmy na zdraví.

Deset kol před koncem vedl Dalla Porta. Těsně za ním bojovali Fenati, Arbolino, Lopez, Canet, Masiá a další. Pořadí se měnilo poměrně často. Osm kol před závěrem vedl Canet, o kolo později se na první pozici vrátil Arbolino.

Šest kol před šachovnicí bylo pořadí na prvních třech místech: Canet, Arbolino, Masiá. Před posledně jmenovaného se ovšem záhy dostal Dalla Porta a netrvalo dlouho a Dalla Porta se dostal i před Arbolina a pak i před Caneta do vedení. Lopez, který ještě relativně nedávno držel třetí pozici, klesl až skoro na konec první desítky a propadal se i v dalším kole.

Na zemi skončil Kaito Toba. Pád to byl poměrně divoký a jezdci se příliš nechtělo vstávat. Krátce po něm společně upadli jezdci týmu Estrella Galicia – Alonso Lopez a Sergio Garcia. Oba jsou v pořádku, ale Lopez vypadal dost rozčilen.

Antonelli se po startu z boxů probojovával vpřed a čtyři kola před koncem se dostal až na provizorní podium.

V čele se nikomu nepodařilo ujet pronásledovatelům. V přední skupině se stále drželo deset jezdců a na jejím konci byl Kornfeil.

Nedlouho před koncem šel k zemi Masaki. Jezdec je v pořádku.

V posledním kole spolu bojovali především Arbolino, Canet, Dalla Porta, ale také Masiá a Antonelli. Drama to bylo až do úplného konce.

Z výhry se nakonec raduje Canet. Druhý dojel Dalla Porta a na podium vystoupil i Tony Arbolino. Masiá si z Brna veze bramborovou medaili. První pětku uzavřel Antonelli. Následovali Ogura, Migno a Fenati. Kornfeil nenavázal na loňský úspěch v podobě třetího místa, ale dokázal dojet v elitní desítce – skončil devátý. Desáté místo obsadil Binder.

GP České republiky - Moto3, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Aron CANET KTM 148,8 39'11,879 2 Lorenzo DALLA PORTA Honda 148,8 0,159 3 Tony ARBOLINO Honda 148,8 0,217 4 Jaume MASIA KTM 148,8 0,404 5 Niccolo ANTONELLI Honda 148,8 0,499 6 Ai OGURA Honda 148,8 0,53 7 Andrea MIGNO KTM 148,8 0,715 8 Romano FENATI Honda 148,8 0,737 9 Jakub KORNFEIL KTM 148,7 1,063 10 Darryn BINDER KTM 148,7 1,757 11 Ayumu SASAKI Honda 148,6 3,863 12 Raul FERNANDEZ KTM 148,5 5,47 13 Makar YURCHENKO KTM 148,5 5,495 14 Can ONCU KTM 148,5 5,54 15 Dennis FOGGIA KTM 148,5 8,259 16 Marcos RAMIREZ Honda 148,2 9,056 17 Stefano NEPA KTM 147,4 23,01 18 Deniz ONCU KTM 147,2 25,241 19 Celestino VIETTI KTM 144,4 +1'11,129 Neklasifikováni Kazuki MASAKI KTM 148,5 2 kola Alonso LOPEZ Honda 148,6 5 kol Kaito TOBA Honda 148,6 5 kol Sergio GARCIA Honda 148,6 5 kol Albert ARENAS KTM 102,6 13 kol Riccardo ROSSI Honda 145,9 15 kol Filip SALAC KTM 117,2 15 kol Tatsuki SUZUKI Honda 143,8 17 kol Tom BOOTH-AMOS KTM 139,9 17 kol John MCPHEE Honda 109,9 17 kol Yuki KUNII Honda 0 kol

Foto: Václav Duška Jr., motogp.com