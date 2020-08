Grand Prix České republiky se letos kvůli pandemii koronaviru musela jet bez diváků na okruhu. Závod královské kubatury byl vypsán na 21 kol. Z první řady startovali dva francouzští jezdci, ale překvapivě to byl Zarco, kdo startoval z nejvýhodnější pozice. Fabio Quartararo další pole position v řadě nepřidal a do závodu vyrazil „až“ jako druhý. Z první řady dnes vyjížděl i Franco Morbidelli. V první řadě tedy není ani jeden jezdec z továrního týmu.

Teploty v Brně sice po celý závodní víkend stoupají i nad třicet stupňů, ale v porovnání s Jerezem jsou přece jen o něco nižší. Nicméně jezdce v Brně dost trápí povrch, který je dost hrbolatý a nemá dobrou přilnavost. Aby se mohlo jezdit v Brně i v dalších letech, bude nutné povrch vyměnit.

Do brněnského závodu nenastoupil Marc Márquez, který tento týden musel podstoupit druhou operaci zlomené pažní kosti a pravděpodobně se na dráhu vrátí až v září v Misanu. V Brně místo něj jede Stefan Bradl.

V Brně chybí i Francesco Bagnaia, který si při pátečním tréninku zlomil holenní kost a v sobotu podstoupil operaci. I on by se měl do sedla motocyklu vrátit až v Misanu.

Ačkoliv do závodu z první pozice startoval Zarco, vedení se po startu ujal jeho mladší krajan Quartararo, ale následně Quartarara předjel Morbidelli a o něco později i Aleix Espargaro. Zarco po startu z pole position klesl na šesté místo.

Během prvního kola si Morbidelli v čele vybudoval náskok před Espargarem. Quartararo se krátce po nájezdu do druhého kola dokázal dostat před Aleixe Espargara a posunul se tak tedy na druhé místo. Čtvrtý byl nováček Brad Binder. Zarco získal jednu pozici zpět a dostal se na páté místo. O něco později pak Binder předjel Aleixe Espargara a posunul se na provizorní podium. Zarco se tak ocitl v sevření bratrů Espargarových – těsně před ním byl Aleix a těsně za ním Pol.

Morbidelli pokračoval v čele a držel i rychlé tempo, ani Quartararo mu v této fázi nestačil, naopak si spíš musel dávat pozor na Bindera.

Osmnáct kol před cílem vedl Morbidelli, druhý byl Quartararo a třetí Binder. Zarco se posunul na čtvrté místo a Pol Espargaro na páté. Aleix naopak klesl.

Na zemi společně skončili Mir a Lecuona. Lecuona se Mira pokusil předjet, ale upadl při tom a vzal s sebou i svého krajana.

Šestnáct okruhů před koncem pokračoval v čele Morbidelli se zhruba vteřinovým náskokem před svým kolegou Quartararem. Třetí Binder byl těsně za Quartararem. Pol Espargaro se posunul před Zarca na čtvrté místo. Za Zarcem bojovali Aleix Espargaro, Rins a Rossi o šesté místo.

Andrea Dovizioso, který měl velmi nepovedenou kvalifikaci, startoval až z osmnáctého místa, se posunul na jedenáctou pozici.

Na první pozici se nic neměnilo ani čtrnáct kol před koncem. Morbidelli držel vedení a druhý Quartararo odrážel útoky Bindera. K Binderovi se navíc blížil Pol Espargaro a ani Zarco neměl nijak velkou ztrátu.

Třináct kol před závěrem se Binder dostal na druhé místo před Quartarara. Mladý Francouz pak těsně za sebou měl ještě Pola Espargara a Zarca. Nicméně o kolo později pak Pol Espargaro skončil na zemi. Pádu předcházel kontakt se Zarcem, který situaci ustál bez pádu. Espargaro je po nehodě v pořádku, ale evidentně dost zklamaný. Incident je vyšetřován.

Jedenáct kol před cílem se Zarco dostal před Quartarara na třetí místo. V čele pokračoval Morbidelli a druhé místo držel Binder. Morbidelliho náskok před Binderem byl v této fázi něco málo přes sekundu. O kolo později pak Morbidelliho náskok klesl pod vteřinu. A tím to nekončilo. Nováček Binder pokračoval v rychlém tempu a přibližoval se Morbidellimu ještě více. Zarco na třetí pozici mezitím ujížděl Quartararovi.

Devět kol před cílem se Binder ujal vedení a odsunul Morbidelliho na druhé místo. Zarco zůstával relativně osamoceně na třetí pozici, nicméně v té chvíli obdržel trest v podobě „long lap penalty“ za zavinění kolize s Polem Espargarem.

Poté, co si Zarco odpykal svůj trest, velmi se mu přiblížil jeho krajan Quartararo, ale nepředjel jej. Nováček Binder mezitím navyšoval svůj náskok v čele. Morbidelli jezdil druhý. Zarcovi se podařilo trochu setřást Quartarara, který se mu před chvílí přiblížil do těsného kontaktu. Ke Quartararovi se naopak blížil Rins, který stále bojuje s bolavým ramenem.

Šest kol před šachovnicí pokračoval na první pozici Binder, Morbidelli držel druhé místo, Zarco byl třetí a Rins hodně útočil na čtvrtého Quartarara. Těsně za Rinsem už navíc byl Rossi, který se také chystal k útoku. A nijak velkou ztrátu neměl ani Oliveira na sedmé pozici.

O kolo později se Rins navzdory bolavému rameni dostal před Quartarara a o chvíli později Quartarara předjel i Rossi. A ani tím to nekončilo, protože na Quartarara začal útočit i Oliveira. Netrvalo dlouho a před mladého Francouze se dostal i Portugalec. Quartararo se tak propadl až na sedmé místo.

V předposledním kole stále vedl nováček Binder. Morbidelli byl druhý a Zarco třetí, ale posledně zmíněnému se hodně přibližoval Rins a daleko nebyli ani Rossi a Oliveira. Vedoucí muže šampionátu – Quartararo, dnes neměl tempo.

Do posledního kola najel jako první a už ve svém teprve třetím závodě v královské kubatuře si jel pro vítězství. Morbidelli jel osamoceně druhý, ale Zarco na třetí pozici měl plné ruce práce s Rinsem.

Do konce závodu se ovšem nic nezměnilo. Binder si dojel pro první výhru kariéry jezdce MotoGP. Je to poprvé od roku 2013, kdy nováček v MotoGP dokázal vybojovat výhru. Naposledy to dokázal Marc Márquez. Morbidelli dnes dojel druhý, což pro něj znamená první podium v MotoGP. Zarco nakonec udržel Rinse za sebou a dojel třetí. Na Rinse zbyla nepopulární „bramborová medaile“. První pětku uzavřel Rossi. Jako šestý dojel do cíle Oliveira. Quartararo tentokrát stačil jen na sedmé místo, v Brně se mu ovšem nikdy nedařilo, nejlépe zde dojel loni, kdy skončil sedmý, letos tedy tento výsledek vyrovnal. První desítku dnes doplnili Nakagami, Miller a Aleix Espargaro.

Další závody se jedou už za týden v Rakousku.

GP České republiky - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Brad BINDER KTM 163,4 41'38,764 2 Franco MORBIDELLI Yamaha 163,1 5,266 3 Johann ZARCO Ducati 163 6,47 4 Alex RINS Suzuki 163 6,609 5 Valentino ROSSI Yamaha 162,9 7,517 6 Miguel OLIVEIRA KTM 162,9 7,969 7 Fabio QUARTARARO Yamaha 162,6 11,827 8 Takaaki NAKAGAMI Honda 162,6 12,862 9 Jack MILLER Ducati 162,4 15,013 10 Aleix ESPARGARO Aprilia 162,4 15,087 11 Andrea DOVIZIOSO Ducati 162,3 16,455 12 Danilo PETRUCCI Ducati 162,2 18,506 13 Cal CRUTCHLOW Honda 162,2 18,736 14 Maverick VINALES Yamaha 162,1 19,72 15 Alex MARQUEZ Honda 161,8 24,597 16 Tito RABAT Ducati 161,5 29,004 17 Bradley SMITH Aprilia 161,3 32,29 18 Stefan BRADL Honda 159,8 55,977 Neklasifikováni Pol ESPARGARO KTM 163,5 12 kol Joan MIR Suzuki 160,2 18 kol Iker LECUONA KTM 160,1 18 kol

Foto: Václav Duška Jr.