Brad Binder (Red Bull KTM Factory Racing) – 1. místo

Jihoafričan Brad Binder jel v neděli v Brně svůj třetí závod a už se dočkal svého prvního vítězství, čímž si nadělil hezký dárek k pětadvacátým narozeninám, které oslaví toto úterý. „Abych byl upřímný, v tuto chvíli nemám slov. Splnilo se mi to, o čem jsem snil už jako malý kluk,“ radoval se po závodě Binder. „Je úžasné dojet si pro první vítězství v MotoGP. Děkuju všem svým fanouškům a také celému týmu: dnes mi motorku připravili opravdu skvěle! Nevěděl jsem, jestli s ní budu moct vyhrát, ale zkusil jsem to. Bylo to nejbláznivějších deset kol v mém životě. Jel jsem tak opatrně, jak jen to šlo. Je to prostě neuvěřitelné,“ dodal Jihoafričan.

Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT) – 2. místo

Morbidelli sice závod několik kol vedl, ale nakonec se musel smířit s druhým místem. Pro Itala to bylo jeho první podium v MotoGP. „Jsem šťastný. Pořád nemůžu přestat myslet na to, že jsem dnes skončil na pódiu!“ radoval se Ital. „Byl to docela divný závod, protože jsem nebyl schopen jet stále na 100 %. V úvodu jsem byl rychlý, dokonce jsem měl lepší tempo, než jsem čekal. Pak jsem si ale všimnul, že mě Brad dojíždí a napadlo mě, že on by na tom díky střední směsi pneumatik mohl být lépe. Nezkoušel jsem ani nijak bojovat, jenom jsem jel tak, abych si dojel do cíle pro své první pódium. Rád bych poděkoval celému týmu PETRONAS Yamaha SRT a všem, kteří mě podporují. Teď si můžeme tři dny odpočinout a pak zamíříme do Rakouska,“ řekl dále Morbidelli.

Johann Zarco (Esponsorama Racing) – 3. místo

Zarco si v sobotu poměrně dost nečekaně zajistil pole position. V závodě byl penalizován za zavinění kolize s Polem Espargarem, přesto však nakonec stačil dojet na podiu. „Dnešek byl vážně skvělý, dokonce bych řekl, že ještě lepší než včerejšek, kdy jsem si vyjel pole position,“ sdělil Zarco po závodě. „Podium znamená, že závod proběhl dobře, ale bylo to vážně dost těžké, protože start se mi nepovedl. Toho startu je opravdu škoda, protože prvních pět kol jsem mohl být rychlejší než Morbidelli. Místo toho jsem však bojoval ve skupině jezdců, což bylo náročné. Došlo tam i k nějakým střetům, pak jsem dokázal předjet Fabia, jenž chvíli poté jsem dostal trest v podobě long lap. Chtěl jsem si to odpykat co nejrychleji. Když jsem pak viděl, že mě při tom nikdo nepředjel, úplně jsem chytil druhý dech a řekl jsem si, že bych mohl dojet třetí, pokud za to pořádně zatahám, soustředil jsem se na dojetí Morbidelliho. V závěru mě Rins trochu vyděsil, protože se náhle zjevil v posledním sektoru těsně za mnou, ale udržel jsem ho. Mám neskutečnou radost. Děkuji Ducati za vše, co dělá, mám opravdu radost a jsem rád, že jsem se týmu mohl odvděčit pódiem,“ dodal Francouz.

Alex Rins (Team Suzuki Ecstar) – 4. místo

Rins stále ještě nemá úplně v pořádku rameno, ale v Brně se až do poslední chvíle pral o podium. Nakonec se ale musel smířit se čtvrtou pozicí. „Rozhodl jsem se vynechat ranni warm up, abych co nejvíce šetřil rameno, jen jsem si ve warm upu zkusil start,“ řekl Rins v neděli. „V závodě mě to pořád bolelo, bylo to dost náročné, ale snažil jsem se dobře odstartovat a soustředit se na svou práci. S každým dalším kolem jsem se dostával do lepšího tempa, přestože už se začaly zhoršovat pneumatiky. Byl jsem rozhodnut získat nejlepší možnou pozici. Tímto čtvrtým místem jsem získal spoustu bodů. Kvůli chybějící energii v těle jsem to měl těžší při předjíždění soupeřů. Dostal jsem se velmi blízko k pódiu, ale prostě jsem nemohl moc předjíždět. Každopádně jsem ale s výsledkem a odvedenou prací spokojen,“ zhodnotil Rins.

Valentino Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP) – 5. místo

Rossi se před dvěma týdny v Jerezu po delší době vrátil na podium, v Brně na podiové umístění nedokázal navázat. Do cíle dojel jako pátý. „Byl to dobrý závod, ale druhý závod v Jerezu byl lepší, protože jsme vybojovali pódium, ale obecně vzato jsem měl lepší výkon tady, protože jsem se probojovával až ze čtvrté řady,“ zhodnotil Rossi. „Závody v MotoGP jsou teď komplikované, ale na motorce jsem se cítil dobře a na této závodní trati jsem měl dobrý výkon. Od začátku do konce jsem byl silný a také v poslední části závodu jsem byl dobrý. Je škoda, že jsme včera udělali několik chyb v kvalifikaci, protože kdybych mohl začít aspoň o jednu řadu výše, možná bych mohl bojovat o pódium. Navzdory tomu to ale byl dobrý výkon a závod jsem si užil,“ dodal Rossi.

