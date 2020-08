Do brněnského závodu Moto2, který byl vypsán na 19 kol, vyrážel z první pozice Joe Roberts. Pro Američana to byl jeho druhý letošní start z první pozice.

Do závodu nenastoupil Jesko Raffin, protože je nemocný. Místo něj jel Dominique Aegerter. A nakonec chyběl i Simone Corsi, který si ve warm upu zlomil prst na noze.

Po startu se vedení ujal Bastianini. Roberts klesl na druhé místo. Během prvního kola pak o druhé místo bojovali s Robertsem Martin a Lowes, z čehož těžil vedoucí Bastianini, který si tak mohl budovat náskok.

Boj o druhé místo pokračoval i ve druhém kole, Bastianiniho náskok v čele se navýšil na více než sekundu.

Bastianini pokračoval ve vedení i v době, kdy do konce zbývalo čtrnáct kol. Druhý byl Lowes a třetí Roberts. Jezdci v první trojici měli mezi sebou menší rozestupy, nebyli tedy v těsném kontaktu. Stejně tak ani čtvrtý Bezzecchi nebyl v kontaktu s Robertsem. Za Bezzecchim už to ovšem bylo těsnější.

Na zemi skončil Garzo. Jeho stroj po pádu narazil až do bariéry, ale nic vážného se naštěstí nestalo. Jezdec odešel po svých.

V dalším průběhu závodu ovšem Lowes dokázal Bastianiniho náskok stahovat. Roberts se držel zhruba vteřinu za Lowesem na třetí pozici. Nagashima, který do Brna přijel jako vedoucí muž šampionátu, jezdil až ve druhé desítce.

V polovině závodu zůstávalo pořadí na prvních třech místech stejné. Stále vedl Bastianini, druhý byl Lowes a třetí Roberts. Na čtvrté místo se po startu z desáté pozice probojoval Marini.

Sedm kol před závěrem upadl Stefano Manzi. Jezdec odešel po svých, ale jeho stroj trochu poškodil bariéru.

Pět kol před šachovnicí pokračoval na první pozici Bastianini. Lowes na druhém místě nebyl v těsném kontaktu a navíc v této fázi spíš mírně ztrácel. Roberts zůstával na třetí pozici a mimo těsný kontakt s prvními dvěma jezdci. Čtvrtý Marini dokázal poodjet Fernandezovi a Bezzecchimu, ale Roberts na třetí pozici byl relativně daleko před ním. K dramatickým bojům na předcních místech se tedy v této chvíli neschylovalo.

Do posledního kola najel jako první Bastianini, jako druhý Lowes a jako třetí Roberts. A tak to zůstalo až do konce. Bastianini si tedy dojel pro druhou výhru v řadě, navíc se tak ujal vedení v šampionátu. Jako druhý dnes do cíle dorazil Sam Lowes. Joe Roberts se díky třetímu místu poprvé podíval na podium. Luca Marini si z Brna veze nepopulární „bramborovou“ medaili, v průběžném pořadí šampionátu se ovšem posunul na druhé místo. Nagashima se z vedení v šampionátu propadl až na třetí místo. Dnešní závod dokončil až mimo první desítku.

Jako pátý dnes v Brně projel cílem Fernandez. Bezzecchi dorazil do cíle jako šestý. Následovali Navarro, Martin a Syahrin. Desítku uzavřel Canet.

GP České republiky - Moto2, závod

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas/Ztráta 1 Enea BASTIANINI Kalex 156,9 39'13,926 2 Sam LOWES Kalex 156,9 0,423 3 Joe ROBERTS Kalex 156,6 5,948 4 Luca MARINI Kalex 156,4 8,797 5 Augusto FERNANDEZ Kalex 156,3 9,392 6 Marco BEZZECCHI Kalex 156,3 10,306 7 Jorge NAVARRO Speed Up 156,2 10,575 8 Jorge MARTIN Kalex 156,2 11,366 9 Hafizh SYAHRIN Speed Up 156,1 12,875 10 Aron CANET Speed Up 156 14,266 11 Tetsuta NAGASHIMA Kalex 155,9 15,378 12 Xavi VIERGE Kalex 155,7 19,031 13 Remy GARDNER Kalex 155,7 19,282 14 Nicolo BULEGA Kalex 155,7 19,598 15 Marcel SCHROTTER Kalex 155,7 19,638 16 Fabio DI GIANNANTONIO Speed Up 155,5 22,245 17 Thomas LUTHI Kalex 155,3 24,406 18 Bo BENDSNEYDER NTS 155,3 25,065 19 Marcos RAMIREZ Kalex 155,3 25,17 20 Edgar PONS Kalex 155,2 26,727 21 Dominique AEGERTER NTS 155,2 27,004 22 Lorenzo BALDASSARRI Kalex 155 29,986 23 Somkiat CHANTRA Kalex 154,6 36,034 24 Lorenzo DALLA PORTA Kalex 154,6 36,411 25 Andi Farid IZDIHAR Kalex 154 45,78 Neklasifikováni Stefano MANZI MV Agusta 155,7 8 kol Jake DIXON Kalex 153,4 9 kol Hector GARZO Kalex 154,5 14 kol Kasma DANIEL Kalex 152,1 16 kol

Foto: Václav Duška Jr.