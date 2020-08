Dnes odpoledne se teplota vzduchu na Masarykově okruhu v Brně pohybuje kolem 30°C a podobně by mělo být i během víkendu, ovšem před dvěma týdny v Jerezu zažili jezdci ještě větší horko.

Téměř všichni jezdci zajeli odpoledne lepší časy než dopoledne. Pouze Dovizioso a Crutchlow se nedokázali zlepšit. Francesco Bagnaia do odpoledního tréninku ani nenastoupil, protože po nehodě v prvním tréninku musel zamířit do nemocnice na podrobnější vyšetření. Má nějaký problém s nohou. Dle nejnovějších informací by měl mít zlomenou holenní kost a bude muset do Itálie na operaci. S největší pravděpodobností tedy pojede až závod v Misanu.

Během tréninků dnes jezdci dost bojovali s přilnavostí, například Fabio Quartararo se několikrát rozčiloval. Navzdory tomu se však Quartararo v samotném závěru dokázal dostat do čela a svého týmového kolegu tak odsunul na druhé místo. Morbidelli ovšem ztratil pouze 7 tisícin. První trojici zkompletoval Miguel Oliveira.

Dobře si vedli i Johann Zarco, který zajel čtvrtý čas. První pětku uzavírá Maverick Viňales. Joan Mir sice nějakou dobu vedl, ale nakonec se postupně propadl až na šesté místo. Za ním se umístili bratři Espargarovi, přičemž Aleix byl o něco rychlejší než Pol. V elitní desítce jsou zatím i Takaaki Nakagami a Jack Miller.

Hned v úvodu měl problém Alex Márquez, kterému jeho stroj přestal jet. Jezdec tedy musel do boxů pro druhý motocykl.

GP České republiky - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 307,6 1'56,502 2 Franco MORBIDELLI Yamaha 306,8 1'56,509 0,007 3 Miguel OLIVEIRA KTM 311,2 1'56,550 0,048 4 Johann ZARCO Ducati 313 1'56,583 0,081 5 Maverick VINALES Yamaha 307,6 1'56,668 0,166 6 Joan MIR Suzuki 308,5 1'56,876 0,374 7 Aleix ESPARGARO Aprilia 312,1 1'57,041 0,539 8 Pol ESPARGARO KTM 313 1'57,059 0,557 9 Takaaki NAKAGAMI Honda 309,4 1'57,073 0,571 10 Jack MILLER Ducati 312,1 1'57,109 0,607 11 Brad BINDER KTM 308,5 1'57,279 0,777 12 Valentino ROSSI Yamaha 307,6 1'57,290 0,788 13 Alex RINS Suzuki 309,4 1'57,354 0,852 14 Danilo PETRUCCI Ducati 312,1 1'57,620 1,118 15 Andrea DOVIZIOSO Ducati 313 1'57,635 1,133 16 Alex MARQUEZ Honda 311,2 1'57,688 1,186 17 Tito RABAT Ducati 305,9 1'57,777 1,275 18 Cal CRUTCHLOW Honda 312,1 1'57,865 1,363 19 Bradley SMITH Aprilia 309,4 1'58,161 1,659 20 Iker LECUONA KTM 307,6 1'58,378 1,876 21 Stefan BRADL Honda 311,2 1'58,424 1,922 Francesco BAGNAIA Ducati

Foto: Václav Duška Jr., Lukasz Swiderek