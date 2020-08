Po krátké přestávce, kterou měli jezdci po dvou závodech v Jerezu, už jsou opět na dráze. Tento víkend se jede v Brně, ale tentokrát bohužel bez diváků.

V Brně letos nebude závodit Marc Márquez. Úřadující šampion si v prvním závodě v Jerezu zlomil pravou pažní kost a musel na operaci. Do druhého závodu v Jerezu se pak sice pokusil nastoupit, ale nakonec mu to jeho zdravotní stav nedovolil. Zaměřil se tedy na to, aby byl v pořádku pro závod v Brně, ale nakonec musel na další operaci, protože původní titanovou destičku si poškodil. Dle slov manažera týmu Márquez doma během otvírání okna náhle ucítil silnou bolest, protože destička už další zátěž nevydržela a poškodila se. Místo Márqueze tedy v Brně jede Stefan Bradl a je pravděpodobné, že místo něj pojede i v Rakousku. V tuto chvíli se odhaduje, že by se Márquez mohl vrátit až v září v Misanu.

V prvním brněnském tréninku zajel nejlépe Takaaki Nakagami, kterému se dařilo už minule v Jerezu. Druhý nejlepší čas dnešního dopoledne zaznamenal Joan Mir, který na loňský rok v Brně nemá nejlepší vzpomínky, protože při testu zde měl hodně těžký pád. Na třetí místo dnes dopoledne zajel Pol Espargaro. Za ním se seřadili Johann Zarco a Maverick Viňales, který v úvodu upadl. V první pětce jsou tedy stroje pěti různých značek (Honda, Suzuki, KTM, Ducati a Yamaha).

Šesté místo obsadil Andrea Dovizioso. Sedmý skončil jeho kolega Danilo Petrucci. Následovali Valentino Rossi a Franco Morbidelli. Desítku uzavírá Cal Crutchlow.

V závěru tréninku upadl Francesco Bagnaia a nyní míří do nemocnice, kde mu budou provedena podrobnější vyšetření.

Vedoucí muž šampionátu – Fabio Quartararo – je zatím mimo první desítku (na třinácté pozici). Všichni ovšem ještě budou mít dva tréninky na zlepšení. Pršet by nemělo.

Důležitá ovšem bude dnešní schůze bezpečnostní komise, na které jezdci rozhodnou, zda se v neděli pojede závod. Franco Uncini, který dohlíží na bezpečnost, totiž měl nějaké výhrady ke stavu dráhy.

GP České republiky - MotoGP, 1. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Takaaki NAKAGAMI Honda 310,3 1'57,353 2 Joan MIR Suzuki 308,5 1'57,364 0,011 3 Pol ESPARGARO KTM 313 1'57,392 0,039 4 Johann ZARCO Ducati 308,5 1'57,460 0,107 5 Maverick VINALES Yamaha 307,6 1'57,565 0,212 6 Andrea DOVIZIOSO Ducati 313,9 1'57,632 0,279 7 Danilo PETRUCCI Ducati 310,3 1'57,638 0,285 8 Valentino ROSSI Yamaha 305,9 1'57,646 0,293 9 Franco MORBIDELLI Yamaha 305,9 1'57,718 0,365 10 Cal CRUTCHLOW Honda 312,1 1'57,753 0,4 11 Aleix ESPARGARO Aprilia 308,5 1'57,789 0,436 12 Alex RINS Suzuki 308,5 1'57,823 0,47 13 Fabio QUARTARARO Yamaha 306,8 1'57,831 0,478 14 Jack MILLER Ducati 311,2 1'57,836 0,483 15 Francesco BAGNAIA Ducati 310,3 1'57,839 0,486 16 Brad BINDER KTM 308,5 1'58,013 0,66 17 Miguel OLIVEIRA KTM 308,5 1'58,161 0,808 18 Alex MARQUEZ Honda 310,3 1'58,579 1,226 19 Tito RABAT Ducati 304,2 1'58,728 1,375 20 Bradley SMITH Aprilia 306,8 1'58,817 1,464 21 Iker LECUONA KTM 306,8 1'59,136 1,783 22 Stefan BRADL Honda 308,5 1'59,193 1,84

Foto: Lukasz Swiderek, Václav Duška Jr.