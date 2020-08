Fabio Quartararo dnes úplně nenavázal na svá kvalifikační vítězství z Jerezu a třetí pole position v řadě si nakonec nepřipsal. O první místo v kvalifikaci jej připravil jeho krajan Johann Zarco. Quartararo měl v závěru sice ještě rozjeté rychlé kolo, nicméně však na mezičasech nebylo tak rychlé jako Zarcovo nejrychlejší kolo a navíc Quartararo v závěru upadl. Naštěstí však zůstal v pořádku a do zítřejšího závodu vystartuje z druhé pozice a může se pokusit zaútočit na třetí vítězství v řadě. Pokud by se mu to povedlo, stal by se prvním jezdcem Yamahy od roku 1980, který vyhrál tři úvodní závody. V Brně ovšem zatím Quartararo nikdy moc dobré výsledky neměl. Jeho zatím nejlepším výsledkem je sedmé místo z loňského roku. Spolu se Zarcem a Quartararem zítra z první řady vyjede i Franco Morbidelli.

Do druhé řady se kvalifikovali oba bratři Espargarovi, přičemž rychlejší z nich byl Aleix, který vyrazí ze čtvrté pozice. Pol vystartuje jako šestý. Mezi ně se vklínil jejich krajan Maverick Viňales.

Z nováčků si nejlépe vedl Brad Binder, který si zajistil sedmé startovní místo. Spolu s ním budou zítra ve třetí řadě stát i Danilo Petrucci a Joan Mir.

První desítku uzavřel Valentino Rossi. Alex Rins, kterého ještě stále trápí bolavé rameno, vyrazí jako jedenáctý. Cal Crutchlow během kvalifikace upadl a zbylo na něj dvanácté místo.

Závod MotoGP, který se letos historicky poprvé jede v Brně bez diváků, odstartuje v neděli ve 14:00.

GP České republiky - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Johann ZARCO Ducati 315,7 1'55,687 2 Fabio QUARTARARO Yamaha 305,9 1'55,990 0,303 3 Franco MORBIDELLI Yamaha 308,5 1'55,998 0,311 4 Aleix ESPARGARO Aprilia 312,1 1'56,074 0,387 5 Maverick VINALES Yamaha 306,8 1'56,131 0,444 6 Pol ESPARGARO KTM 314,8 1'56,142 0,455 7 Brad BINDER KTM 313,9 1'56,299 0,612 8 Danilo PETRUCCI Ducati 314,8 1'56,454 0,767 9 Joan MIR Suzuki 310,3 1'56,512 0,825 10 Valentino ROSSI Yamaha 307,6 1'56,515 0,828 11 Alex RINS Suzuki 311,2 1'56,571 0,884 12 Cal CRUTCHLOW Honda 313,9 1'56,797 1,11

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Johann ZARCO Ducati 2 Fabio QUARTARARO Yamaha 3 Franco MORBIDELLI Yamaha 4 Aleix ESPARGARO Aprilia 5 Maverick VINALES Yamaha 6 Pol ESPARGARO KTM 7 Brad BINDER KTM 8 Danilo PETRUCCI Ducati 9 Joan MIR Suzuki 10 Valentino ROSSI Yamaha 11 Alex RINS Suzuki 12 Cal CRUTCHLOW Honda 13 Miguel OLIVEIRA KTM 14 Jack MILLER Ducati 15 Tito RABAT Ducati 16 Iker LECUONA KTM 17 Takaaki NAKAGAMI Honda 18 Andrea DOVIZIOSO Ducati 19 Bradley SMITH Aprilia 20 Stefan BRADL Honda 21 Alex MARQUEZ Honda

Foto: Václav Duška Jr., Lukasz Swiderek