Před dvěma týdny se v Jerezu znovu rozjel seriál MotoGP a už příští týden zamíří do Brna. Letošní Grand Prix České republiky se tedy nakonec pojede o príštím víkendu (7. - 9. srpna 2020), ale bohužel to bude bez diváků. Co to znamená?

Fanoušci, kteří si zakoupili vstupenky v předprodeji, se však nemusejí o své peníze obávat. Brno sice mělo smlouvu na pořádání závodu pouze do letošního roku včetně, ale pořadatelům se nakonec podařilo vyjednat, že se nad rámec původní smlouvy s Dornou pojede i příští rok. Již zakoupené vstupenky tedy budou platit na příští rok.

Ti fanoušci, kteří zakoupili vstupenky na Grand Prix 2020, navíc získají výhodu, protože vstupenky na příští rok nebude možné pořídit za lepší cenu, než tomu bylo doposud. Pokud by se někdo nechtěl, nebo nemohl v příštím roce zúčastnit, může požádat o vrácení vstupenek prostřednictvím tohoto formuláře. Žádost je možné podat nejpozději do 11. září 2020. Termín konání Grand Prix České republiky 2021 bude zveřejněn během podzimu.

Tradiční čtvrteční pit walk letos pochopitelně také nebude, ale menší akce pro diváky se přece jen chystá. Český rozhlas Brno spolu s Automotodromem Brno pořádají akci s názvem „Velká cena v centru Brna“. Jde o besedu s osobnostmi motocyklového sportu a koná se v kině Scala na Moravském náměstí v Brně. Beseda začíná se ve čtvrtek 6. 8. 2020 v 15:00. Vstupné je zdarma, ale z důvodu omezené kapacity kina je nutné se registrovat prostřednictvím formuláře v odkazu.

Součástí výše zmíněné akce bude i doprovodný program na Moravském náměstí. Na programu je distanční autogramiáda Karla Abrahama, výstava současných a historických závodních strojů a také moderovaný program Českého rozhlasu Brno.

Akce se uskuteční v souladu s aktuálně platnými hygienickými opatřeními. Pro účast na besedě v kině Scala je nutná rouška.

Na akci vystoupí například Karel Abraham (dlouholetý závodník MotoGP), Peter Baláž (motocyklová legenda Československa), Ivana Ulmanová (statutární ředitelka Automotodromu Brno) a Martin Straka (okruhový hlasatel, fotograf a televizní komentátor motoristických závodů).

Tréninky, kvalifikace a závody bude možné sledovat na televizní stanici Nova Sport.

Časový harmonogram Grand Prix České republiky 2020

GP České republiky, Brno Pátek 7. srpna Moto3 1. trénink 09:00 - 09:40 MotoGP 1. trénink 09:55 - 10:40 Moto2 1. trénink 10:55 - 11:35 Moto3 2. trénink 13:15 - 13:55 MotoGP 2. trénink 14:10 - 14:55 Moto2 2. trénink 15:10 - 15:50 Sobota 8. srpna Moto3 3. trénink 09:00 - 09:40 MotoGP 3. trénink 09:55 - 10:40 Moto2 3. trénink 10:55 - 11:35 Moto3 1. kvalifikace 12:35 - 12:50 Moto3 2. kvalifikace 13:00 - 13:15 MotoGP 4. trénink 13:30 - 14:00 MotoGP 1. kvalifikace 14:10 - 14:25 MotoGP 2. kvalifikace 14:35 - 14:50 Moto2 1. kvalifikace 15:10 - 15:25 Moto2 2. kvalifikace 15:35 - 15:50 Neděle 9. srpna Moto3 warm up 08:40 - 09:00 Moto2 warm up 09:10 - 09:30 MotoGP warm up 09:40 - 10:00 Moto3 závod 11:00 Moto2 závod 12:20 MotoGP závod 14:00

Zdroj: automotodrombrno.cz, foto: Václav Duška Jr.