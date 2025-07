MotoGP Brno: Do brněnského závodu vystartuje z první pozice Bagnaia

Aktualizace: Marc Márquez nakonec nedostane žádnou penalizaci za to, že upadl v místě, kde už ležel Johann Zarco. Francouz totiž upadl o pouhých 0,8 sekundy dříve než Márquez. Záhy po Zarcově pádu sice byla vyvěšena žlutá vlajka, nicméně k vyvěšení vlajky došlo ve chvíli, kdy už Márquez neměl šanci na žlutou vlajku reagovat.

Poprvé v letošním roce bude do závodu startovat z pole position někdo jiný než Marc Márquez nebo Fabio Quartararo. V Brně se totiž pole position dočkal Francesco Bagnaia. Marc Márquez měl sice v samotném závěru rozjeté velmi rychlé kolo, které by jej s největší pravděpodobností dostalo na pole position, pokud by ovšem toto kolo dokončil. V závěru rychlého kola ale Márquez upadl a navíc k pádu došlo zrovna v místě, kde o malou chvíli dříve upadl Johann Zarco. Situace to tedy byla velmi nebezpečná. Naštěstí se ale nikomu nic nestalo. Zarco i Márquez odešli po svých. Márquezovi ovšem hrozí penalizace za nerespektování žlutých vlajek. Na třetí pozici se v Brně kvalifikoval Fabio Quartararo, jemuž se letos v kvalifikacích dobře daří, ale v závodech už tak dobrou formu nemívá.

Marco Bezzecchi sice v kvalifikaci upadl, ale navzdory tomu se do závodu vydá ze čtvrté pozice. Druhou řadu doplní Joan Mir a Raul Fernandez. Do třetí řady se postaví Pedro Acosta, Alex Márquez a Johann Zarco. Pro Alexe Márqueze je jeho dnešní osmé místo prozatímním nejhorším kvalifikačním výsledkem této sezóny. Nutno ovšem podotknout, že mladší z bratrů Márquezových ještě není stoprocentně v pořádku po zranění ruky.

Jack Miller se do brněnského závodu pustí z desáté pozice. Jako jedenáctý odstartuje Enea Bastianini, který se vrací po zánětu slepého střeva (apendixu). Jorge Martin, jehož čeká teprve druhý závod v této sezóně, se kvalifikoval na dvanácté místo.

GP České republiky - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 01'52,303 2 Marc Marquez Ducati 01'52,522 0,219 3 Fabio Quartararo Yamaha 01'52,608 0,305 4 Marco Bezzecchi Aprilia 01'52,644 0,341 5 Joan Mir Honda 01'52,763 0,46 6 Raul Fernandez Aprilia 01'52,796 0,493 7 Pedro Acosta KTM 01'52,830 0,527 8 Alex Marquez Ducati 01'52,850 0,547 9 Johann Zarco Honda 01'52,877 0,574 10 Jack Miller Yamaha 01'52,980 0,677 11 Enea Bastianini KTM 01'53,317 1,014 12 Jorge Martin Aprilia 01'53,614 1,311

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati