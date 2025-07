MotoGP Brno: Poslední den Grand Prix České republiky 2025 zahájil nejlépe Marc Márquez

Marc Márquez zatím letos v Brně ovládl téměř vše kromě kvalifikace, kde skončil „až“ druhý za svým týmovým kolegou Bagnaiou. Nyní byl starší z bratrů Márquezových nejrychlejší i ve warm upu. Druhé místo tentokrát obsadil Marco Bezzecchi. Na třetí místo se zařadil Alex Márquez, jemuž vůbec nevyšel včerejší sprint, v němž skončil až sedmnáctý. Fabio Quartararo, jenž bude do dnešního závodu startovat z první řady spolu s Marcem Márquezem a Francescem Bagnaiou, zajel ve warm upu čtvrtý nejlepší čas. První pětku doplnil Miguel Oliveira.

Závodní víkend v České republice museli vynechat Franco Morbidelli, Maverick Viñales a Somkiat Chantra. Místo Viñalese jede Pol Espargararo. Chantru až do včerejška zastupoval Takaaki Nakagami, nicméně Japonec se při včerejší kolizi s Augustem Fernandezem bohužel zranil. Odneslo to koleno. Jezdec míří domů na další vyšetření. Do dnešního závodu tedy nenastoupí.

GP České republiky - MotoGP, warm up

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 01'53,634 2 Marco Bezzecchi Aprilia 01'53,656 0,022 3 Alex Marquez Ducati 01'53,735 0,101 4 Fabio Quartararo Yamaha 01'53,766 0,132 5 Miguel Oliveira Yamaha 01'53,827 0,193 6 Ai Ogura Aprilia 01'53,902 0,268 7 Brad Binder KTM 01'53,927 0,293 8 Enea Bastianini KTM 01'53,937 0,303 9 Joan Mir Honda 01'53,987 0,353 10 Pol Espargaro KTM 01'54,030 0,396 11 Raul Fernandez Aprilia 01'54,067 0,433 12 Johann Zarco Honda 01'54,103 0,469 13 Augusto Fernandez Yamaha 01'54,152 0,518 14 Francesco Bagnaia Ducati 01'54,185 0,551 15 Fermin Aldeguer Ducati 01'54,255 0,621 16 Jack Miller Yamaha 01'54,290 0,656 17 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'54,346 0,712 18 Alex Rins Yamaha 01'54,377 0,743 19 Jorge Martin Aprilia 01'54,382 0,748 20 Pedro Acosta KTM 01'54,520 0,886 21 Luca Marini Honda 01'54,694 1,06

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati