MotoGP Brno: Z postupu do druhé části kvalifikace se radují Bagnaia a Raul Fernandez

Postup do druhé části brněnské kvalifikace si zajistili Francesco Bagnaia a Raul Fernandez. Těsně mimo postup zůstal Fabio di Giannantonio.

Z postupu do druhé části kvalifikace na Grand Prix České republiky se mohou radovat Francesco Bagnaia a Raul Fernandez. Bagnaiův čas 1:52,715 je novým rekordem, překonal tak čas Marca Márqueze z dnešního dopoledního tréninku. A nejen Bagnaia, ale ještě další čtyři jezdci se v první kvalifikaci dostali pod hranici 1’53,145 na kolo. Fabio di Giannantonio, Pol Espargaro a Alex Rins ale mají smůlu. Ani takto rychlý čas jim na postup do druhé části kvalifikace nestačil. Di Giannantonio tím pádem do brněnského závodu vystartuje ze třinácté pozice. Pol Espargaro vyrazí jako čtrnáctý a Alex Rins pojede z patnáctého místa. Šestou řadu vyplní Marini, Oliveira a Aldeguer. Ze sedmé řady odstartují Binder, Nakagami a Ogura. Augusto Fernandez, který v Brně startuje jako jezdec na divokou kartu, bude stát sám v osmé řadě.

GP České republiky - MotoGP, 1. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 01'52,715 2 Raul Fernandez Aprilia 01'52,775 0,06 3 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'52,872 0,157 4 Pol Espargaro KTM 01'53,021 0,306 5 Alex Rins Yamaha 01'53,085 0,37 6 Luca Marini Honda 01'53,157 0,442 7 Miguel Oliveira Yamaha 01'53,227 0,512 8 Fermin Aldeguer Ducati 01'53,341 0,626 9 Brad Binder KTM 01'53,561 0,846 10 Takaaki Nakagami Honda 01'53,562 0,847 11 Ai Ogura Aprilia 01'53,737 1,022 12 Augusto Fernandez Yamaha 01'53,744 1,029

