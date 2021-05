MotoGP: Čtvrtý trénink ovládl domácí Quartararo

V první polovině čtvrtého tréninku třídy MotoGP se na dráze v Le Mans moc nejezdilo. Podmínky totiž nebyly dobré poté, co v úvodu druhé kvalifikace nejslabší kubatury zapršelo.

Až v druhé polovině, jak dráha osychala, začali se jezdci předhánět o nejlepší časy. Vítězem tréninku se nakonec stal domácí Fabio Quartararo. Druhý skončil Alex Rins. Franco Morbidelli měl sice dopoledne nehodu před boxem. Při přeskakování z jedné motorky na druhou upadl a poranil si nohu, nicméně nejedná se o nic vážného, co by jezdci zabránilo v pokračování v tomto závodním víkendu a ani na rychlosti mu to nijak neubírá, protože v posledním tréninku skončil na třetím místě.

Pol Espargaro a Marc Márquez během čtvrtého tréninku nezávisle na sobě upadli. Navzdory tomu jejich výkony stačily na čtvrté a páté místo.

Rozestupy byly ve čtvrtém tréninku opravdu velmi těsné. Druhý Rins ztratil na Quartarara jen 0,007 s. Morbidelli na třetí příčce zaostal jen o 0,015 s. A až Marc Márquez na páté pozici ztrácí více než desetinu. Do půl vteřiny se vešlo osm jezdců a v jedné vteřině jich je hned třináct.

GP Francie - MotoGP, 4. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Fabio QUARTARARO Yamaha 312,6 1'32,857 2 Alex RINS Suzuki 317,5 1'32,864 0,007 3 Franco MORBIDELLI Yamaha 309,6 1'32,872 0,015 4 Pol ESPARGARO Honda 321,6 1'32,904 0,047 5 Marc MARQUEZ Honda 315,5 1'33,004 0,147 6 Miguel OLIVEIRA KTM 314,5 1'33,042 0,185 7 Joan MIR Suzuki 318,5 1'33,056 0,199 8 Takaaki NAKAGAMI Honda 317,5 1'33,320 0,463 9 Alex MARQUEZ Honda 323,7 1'33,447 0,59 10 Iker LECUONA KTM 313,5 1'33,474 0,617 11 Maverick VINALES Yamaha 314,5 1'33,482 0,625 12 Enea BASTIANINI Ducati 316,5 1'33,766 0,909 13 Valentino ROSSI Yamaha 311,6 1'33,811 0,954 14 Danilo PETRUCCI KTM 310,6 1'33,905 1,048 15 Brad BINDER KTM 314,5 1'33,944 1,087 16 Johann ZARCO Ducati 319,6 1'33,948 1,091 17 Jack MILLER Ducati 320,6 1'34,043 1,186 18 Aleix ESPARGARO Aprilia 312,6 1'34,135 1,278 19 Lorenzo SAVADORI Aprilia 309,6 1'34,229 1,372 20 Luca MARINI Ducati 317,5 1'34,309 1,452 21 Francesco BAGNAIA Ducati 320,6 1'34,384 1,527 22 Tito RABAT Ducati 312,6 1'34,542 1,685

Foto: Václav Duška Jr.