MotoGP: Čtvrtý trénink v Malajsii ovládl Bezzecchi

Nováček Marco Bezzecchi díky času 1:59,925 ovládl čtvrtý trénink královské kubatury. Druhé místo se ztrátou 0,071 s obsadil Enea Bastianini. Za italskou dvojici se zařadil Španěl Jorge Martin, který na nejrychlejšího ztratil jen 0,096 s. Na prvních třech místech to tedy bylo velmi těsné.

Čtvrtý Alex Rins už zaostal o 0,364 s. První pětku uzavřel Francesco Bagnaia. Na šesté místo se zařadil Franco Morbidelli, který si kvůli incidentu z dnešního dopoledne bude muset v zítřejším závodě odpykat trest v podobě dvou dlouhých kol.

Na sedmém místě skončil úřadující šampion Fabio Quartararo. Francouz to dnes měl s pádem. O něco později pak bylo vidět, že měl jezdec nějaký problém s levou rukou, což by mohlo být velkou komplikací v boji o zisk druhého titulu v řadě. Do elitní desítky se dále vešli i Oliveira, Miller a Mir.

Marc Márquez v závěru upadl, ale odešel po svých.

GP Malajsie - MotoGP, 4. trénink

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 72MarcoBezzecchi Ducati 328,2 01'59,9250 0 2 23EneaBastianini Ducati 332,3 01'59,9960 0,071 3 89JorgeMartin Ducati 332,3 02'00,0210 0,096 4 42AlexRins Suzuki 329,2 02'00,2890 0,364 5 63FrancescoBagnaia Ducati 335,4 02'00,2970 0,372 6 21FrancoMorbidelli Yamaha 327,2 02'00,3190 0,394 7 20FabioQuartararo Yamaha 330,2 02'00,3430 0,418 8 88MiguelOliveira KTM 327,2 02'00,3550 0,43 9 43JackMiller Ducati 335,4 02'00,4800 0,555 10 36JoanMir Suzuki 330,2 02'00,4900 0,565 11 12MaverickViñales Aprilia 331,2 02'00,5080 0,583 12 5JohannZarco Ducati 332,3 02'00,5100 0,585 13 41AleixEspargaro Aprilia 328,2 02'00,6160 0,691 14 33BradBinder KTM 330,2 02'00,6200 0,695 15 93MarcMarquez Honda 326,2 02'00,6600 0,735 16 44PolEspargaro Honda 318,5 02'00,7090 0,784 17 10LucaMarini Ducati 333,3 02'00,7810 0,856 18 40DarrynBinder Yamaha 326,2 02'00,7840 0,859 19 35CalCrutchlow Yamaha 327,2 02'00,9130 0,988 20 49FabioDi Giannantonio Ducati 330,2 02'00,9940 1,069 21 25RaulFernandez KTM 323,3 02'01,0280 1,103 22 87RemyGardner KTM 323,3 02'01,0290 1,104 23 73AlexMarquez Honda 325,3 02'01,3920 1,467 24 45TetsutaNagashima Honda 325,3 02'01,5400 1,615

Foto: Václav Duška Jr.