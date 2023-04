MotoGP: Deštěm ovlivněnou kvalifikaci v Jerezu vyhrál Aleix Espargaro

Do Jerezu dnes dopoledne dorazila přeháňka a ovlivnila druhou kvalifikaci MotoGP. Nejednalo se ale o nijak vydatný déšť, takže se jezdcům v závěru dařilo zajíždět relativně rychlé časy, i když tedy ne tak rychlé jako v první kvalifikaci, kde Bagnaia zajel 1:36,493. Pro pole position si dnes nakonec dojel Aleix Espargaro s časem 1:37,216. Druhý Jack Miller na něj ztratil 0,221 s. První řadu doplní Jorge Martin.

Na čtvrté místo se kvalifikoval Brad Binder. Francesco Bagnaia, který úspěšně prošel první kvalifikací, nakonec vystartuje z pátého místa. Na divokou kartu startující Dani Pedrosa se do závodu podívá ze šesté pozice.

Třetí řadu utvoří Oliveira, Zarco a Marini. Desítku uzavřel Maverick Viňales, kterému budou ve čtvrté řadě dělat společnost Takaaki Nakagami a Alex Márquez.

Marco Bezzecchi, který do Španělska přijel v roli vedoucího muže šampionátu, zůstal těsně mimo postup do druhé kvalifikace. Do závodu tedy odstartuje jako třináctý. Bývalý šampion Quartararo vyrazí až ze šestnáctého místa. Vítěz závodu v Austinu – Alex Rins – v dnešní kvalifikaci také neuspěl, do závodu se vydá z osmnácté pozice.

Do závodu nakonec nenastoupí Enea Bastianini, jehož zranění, které utrpěl při nehodě v Portugalsku, je stále příliš bolestivé. Na startu dále budou chybět i zranění Marc Márquez a Pol Espargaro.

GP Španělska - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 41AleixEspargaro Aprilia 292,6 01'37,2160 0 2 43JackMiller KTM 294,2 01'37,4370 0,221 3 89JorgeMartin Ducati 295,8 01'37,4580 0,242 4 33BradBinder KTM 295,8 01'37,5320 0,316 5 1FrancescoBagnaia Ducati 292,6 01'37,5570 0,341 6 26DaniPedrosa KTM 296,7 01'37,5830 0,367 7 88MiguelOliveira Aprilia 293,4 01'37,5960 0,38 8 5JohannZarco Ducati 297,5 01'37,6160 0,4 9 10LucaMarini Ducati 290,3 01'37,6660 0,45 10 12MaverickViñales Aprilia 293,4 01'37,7650 0,549 11 30TakaakiNakagami Honda 291,8 01'37,8760 0,66 12 73AlexMarquez Ducati 291,8 01'37,9200 0,704

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 41AleixEspargaro Aprilia 2 43JackMiller KTM 3 89JorgeMartin Ducati 4 33BradBinder KTM 5 1FrancescoBagnaia Ducati 6 26DaniPedrosa KTM 7 88MiguelOliveira Aprilia 8 5JohannZarco Ducati 9 10LucaMarini Ducati 10 12MaverickViñales Aprilia 11 30TakaakiNakagami Honda 12 73AlexMarquez Ducati 13 72MarcoBezzecchi Ducati 14 21FrancoMorbidelli Yamaha 15 49FabioDi Giannantonio Ducati 16 20FabioQuartararo Yamaha 17 25RaulFernandez Aprilia 18 42AlexRins Honda 19 6StefanBradl Honda 20 36JoanMir Honda 21 37AugustoFernandez KTM 22 94JonasFolger KTM 23 27IkerLecuona Honda

Foto: Aprilia