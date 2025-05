MotoGP: Deštěm ovlivněný chaotický závod v Le Mans ovládl domácí Zarco

Francouzský závod královské kubatury byl původně vypsán na 27 kol. Z první pozice do něj startoval domácí Fabio Quartararo ve speciálně zbarvené helmě a kombinéze. Spolu s ním z první řady vyráželi i bratři Márquezovi.

Velký vliv dnes ovšem sehrálo počasí. Už na konci závodu třídy Moto2 se na okruhu začaly objevovat dešťové kapky a hrozilo, že by déšť mohl zesílit. Dle předpovědi se odhadovalo, že by výraznější déšť mohl dorazit přibližně v polovině závodu, ale nakonec začalo pršet dříve.

Před závodem v Le Mans došlo k úpravě podmínek pro startovní proceduru. Nyní platí, že jezdci, kteří se (podobně jako letos v Austinu) na poslední chvíli rozhodnou opustit rošt a vyměnit stroj, budou dle nových pravidel potrestáni dvěma dlouhými koly.

Jezdci dnes nakonec vyrazili do zahřívacího kola na pneumatikách do suchých podmínek, ale dráha už byla příliš mokrá. Quartararo může být rád, že neupadl už v zahřívacím kole. Měl tam totiž jednu hodně horkou chvilku. A potíže měli i další jezdci. Všichni tedy na konci zahřívacího kola zamířili do boxů. Následně byla vyvěšena červená vlajka a start byl odložen na 14:08. Kromě odložení začátku závodu bylo oznámeno i to, že závod bude o jedno kolo zkrácen a aplikuje se zrychlená startovní procedura.

Poté, co se pit lane znovu otevřela, jezdci vyrazili na dráhu na mokrých pneumatikách, ale někteří z nich opět zajeli do boxů pro motocykl s pneumatikami do suchých podmínek. Tito jezdci následně dostali penalizaci v podobě dvou dlouhých kol. Trest se týkal například i Quartarara a bratrů Márquezových.

Po startu se na chvíli vedení ujal Marc Márquez, ale Quartararo se záhy dostal před něj. O třetí místo bojovali jezdci Gresiniho týmu. Hned v úvodu došlo k hromadné kolizi. Na zemi skončili Bastianini, Bagnaia a Mir. Do kolize se zapletl i domácí Zarco, který musel mimo trať, ale neupadl. Bagnaia a Bastianini se po pádu rozjeli. Mir se rozjel také, ale (na rozdíl od dvojice Italů) nakonec musel odstoupit.

Jezdci si v úvodních kolech postupně odpykávali své tresty. Situace byla poměrně dost nepřehledná. Navíc začínalo znovu pršet. Quartararo a Binder nezávisle na sobě upadli v pátém kole. Francouz byl po nehodě hodně nespokojený, ale naštěstí je aspoň po zdravotní stránce v pořádku. V pořádku se zdál být i Binder. Následně došlo ještě k dalším pádům, ale i tyto pády se naštěstí obešly bez zranění. Jak déšť zesiloval, někteří jezdci opět zamířili do boxů na další výměnu strojů.

V sedmém kole tedy vedl nováček Aldeguer. Druhý byl Fabio di Giannantonio. První trojku uzavíral Lorenzo Savadori. Všichni tito jezdci ale ještě také později zamířili do boxů.

V devátém kole vedl domácí Zarco. Marc Márquez se dostal na druhé místo a odsunul tak na třetí pozici Miguela Oliveiru. První pětku doplňovali Alex Márquez a Pedro Acosta. Mimo hru byli Binder, Miller, Quartararo a Mir. Ostatní, kteří dříve upadli, se dokázali rozjet.

V jedenáctém okruhu pokračoval na první pozici domácí Zarco, který do dnešního závodu vyrazil hned na mokrých gumách, takže nemusel měnit stroj. V tuto chvíli měl Zarco před Marcem Márquezem náskok přes devět sekund a navíc to byl právě Zarco, kdo měl aktuálně rychlejší tempo.

Enea Bastianini dostal trest v podobě dvou dlouhých kol, protože překročil maximální povolenou rychlost v boxové uličce. Ital ovšem nebojoval na nejvyšších příčkách. Byl mimo první desítku.

Domácí Zarco pokračoval na první pozici i v devatenáctém kole. Druhý Marc Márquez zaostával o více než třináct sekund. Další zhruba tři sekundy za Marcem byl jeho bratr Alex. První pětku uzavírali Acosta a Viñales. Na šesté pozici jezdil Aldeguer, který ovšem měl výrazně rychlejší tempo než před ním jedoucí Viñales. Sedmý byl do této doby Oliveira, nicméně ten nakonec upadl. Pád to byl poměrně hodně nepříjemný, ale jezdec naštěstí odešel po svých. Na sedmou pozici se tím pádem posunul na divokou kartu startující Nakagami.

Jednadvacet kol před závěrem upadl i do té doby třetí Alex Márquez. Mladší z bratrů Márquezových se ale po nehodě znovu rozjel a zařadil se na šesté místo. Pořadí na prvních dvou místech se neměnilo. Stále vedl Zarco a druhý byl Marc Márquez. Na třetí pozici se po Alexově pádu posunul Acosta. Na čtvrtou pozici se dostal Aldeguer, který měl ovšem značně rychlejší tempo než Acosta.

Tři kola před koncem znovu upadl Alex Márquez. Tentokrát už pro něj závod definitivně skončil. Poprvé v této sezóně tedy skončil Alex bez bodů. Naštěstí ale odešel po svých.

V předposledním kole se Aldeguer posunul na třetí místo před svého krajana Acostu. A ačkoliv měl Aldeguer stále velmi rychlé tempo, další posun vpřed už se nejevil jako reálný, protože druhý Marc Márquez měl před Aldeguerem náskok zhruba deset sekund.

Johann Zarco si nakonec před domácím publikem dojel pro výhru s náskokem téměř dvaceti sekund, ačkoliv byl po prvním kole až sedmnáctý. Chybět samozřejmě nemohlo Zarcovo tradiční vítězné salto vzad. Marc Márquez obsadil druhé místo a výrazně tak navýšil vedení v čele šampionátu, protože jeho bratr závod nedokončil. Fermin Aldeguer navázal na svůj včerejší úspěch ze sprintu a připsal si i první podium v hlavním závodě MotoGP. První pětku doplnili Acosta a Viňales. Šesté místo obsadil Takaaki Nakagami, který startoval na divokou kartu. Do desítky se dále vešli i Fernandez, di Giannantonio, Savadori a Ogura.

Zarco díky dnešní výhře ukončil sérii dvaadvaceti závodů, v nichž vítězila pouze značka Ducati. Kromě toho se stal i prvním Francouzem od roku 1954, jemuž se podařilo vyhrát závod královské kubatury přímo ve Francii.

Na Zarcův dnešní úspěch se navíc přišel podívat rekordní počet diváků. Za tři dny jich bylo celkem 311797.

GP Francie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Johann Zarco Honda 45'47,541 2 Marc Marquez Ducati 19,907 3 Fermin Aldeguer Ducati 26,532 4 Pedro Acosta KTM 29,631 5 Maverick Viñales KTM 38,136 6 Takaaki Nakagami Honda 59,527 7 Raul Fernandez Aprilia 70,302 8 Fabio Di Giannantonio Ducati 70,363 9 Lorenzo Savadori Aprilia 85,793 10 Ai Ogura Aprilia 86,529 11 Luca Marini Honda 92,535 12 Alex Rins Yamaha 95,357 13 Enea Bastianini KTM 0 14 Marco Bezzecchi Aprilia 0 15 Franco Morbidelli Ducati 0 16 Francesco Bagnaia Ducati 0 Neklasifikováni Alex Marquez Ducati 39'24,613 Miguel Oliveira Yamaha 32'05,330 Brad Binder KTM 10'18,689 Jack Miller Yamaha 08'26,735 Fabio Quartararo Yamaha 04'49,274 Joan Mir Honda

Zdroj: motogp.com, foto: R. Lekl/LCR Honda