MotoGP: Díky rekordnímu času se v Sepangu z pole position raduje Bagnaia

Francesco Bagnaia dnes v Sepangu zajel rekordní čas a zajistil si pole position. Na druhé místo se kvalifikoval Jorge Martin, nicméně v závěru to měl s pádem. První řadu doplní Enea Bastianini.

V úplném závěru kvalifikace postupně popadali Di Giannantonio, Marini a nakonec i Jorge Martin, který do té doby vedl. Francesco Bagnaia využil Martinovy chyby a v Sepangu si díky novému rekordnímu času dojel pro pole position. Ital zajel kolo za 1:57,491. Jorge Martin se do závodu vydá z druhé pozice. Do první řady se podívá i Enea Bastianini.

Druhou řadu otevře Španěl Alex Márquez. Společnost mu tam budou dělat Italové z týmu Mooney VR46 Racing – Luca Marini a Marco Bezzecchi. Posledně zmíněný je zároveň posledním, kdo se vešel do půl vteřiny ztráty na nejrychlejšího.

Ze sedmé pozice odstartuje Brad Binder. Vítěz dnešního volného tréninku – Fabio Quartararo – nakonec vyrazí do Velké ceny Malajsie z osmého místa. Po Francouzově boku bude stát jeho bývalý kolega Maverick Viňales. Čtvrtou řadu utvoří Miller, di Giannantonio a Zarco.

GP Malajsie - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 1'57,491 2 Jorge Martin Ducati 1'57,549 0,058 3 Enea Bastianini Ducati 1'57,590 0,099 4 Alex Marquez Ducati 1'57,661 0,17 5 Luca Marini Ducati 1'57,787 0,296 6 Marco Bezzecchi Ducati 1'57,805 0,314 7 Brad Binder KTM 1'58,050 0,559 8 Fabio Quartararo Yamaha 1'58,080 0,589 9 Maverick Viñales Aprilia 1'58,253 0,762 10 Jack Miller KTM 1'58,468 0,977 11 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'59,211 1,72 12 Johann Zarco Ducati 2'01,848 4,357

Foto: Ducati