MotoGP: Díky rekordnímu času si Martin zajistil pole position v Austrálii

Pro pole position si dnes v Austrálii dojel Jorge Martin. Španěl zajel rekordní čas 1:27,767. Po Martinově boku bude zítra na roštu stát jeho krajan Marc Márquez, který v jednu chvíli už téměř ležel na zemi, ale nakonec dokázal odvrátit pád. Ze třetího místa vyrazí Francesco Bagnaia, který nyní v průběžném hodnocení šampionátu ztrácí pouhé dva body na vedoucího Quartarara.

Na čtvrté místo se kvalifikoval Aleix Espargaro. Fabio Quartararo – vedoucí muž šampionátu – obsadil páté místo, což znamená, že z prvních tří jezdců aktuálního pořadí šampionátu má Quartararo nejhorší startovní pozici. Vedle Quartarara bude stát jeho krajan Johann Zarco.

Do třetí řady se kvalifikovali Luca Marini, Jack Miller a Marco Bezzecchi. Jack Miller by se jistě rád před domácím publikem předvedl s co nejlepším výsledkem. Na vedoucího muže šampionátu ztrácí Miller čtyřicet bodů, takže stále ještě drží teoretické šance na titul – podobně jako Enea Bastianini, který má o bod více než Miller. Bastianinimu ovšem kvalifikace moc nevyšla – nespostoupil do druhé části.

Elitní desítku uzavírá Alex Rins. Rinsův kolega Joan Mir se vrací po zranění nohy. Na startu bude chybět zraněný Takaaki Nakagami – místo něj jede jeho krajan Tetsuta Nagashima.

Australský závod královské kubatury startuje v neděli v 5:00 našeho času.

GP Austrálie - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 89JorgeMartin Ducati 355,2 01'27,7670 2 93MarcMarquez Honda 346,1 01'27,7800 0,013 3 63FrancescoBagnaia Ducati 351,8 01'27,9530 0,186 4 41AleixEspargaro Aprilia 347,3 01'27,9570 0,19 5 20FabioQuartararo Yamaha 347,3 01'27,9739 0,206 6 5JohannZarco Ducati 350,6 01'28,0070 0,24 7 10LucaMarini Ducati 350,6 01'28,0290 0,262 8 43JackMiller Ducati 352,9 01'28,1160 0,349 9 72MarcoBezzecchi Ducati 351,8 01'28,1850 0,418 10 42AlexRins Suzuki 348,4 01'28,5410 0,774 11 73AlexMarquez Honda 348,4 01'28,7330 0,966 12 12MaverickViñales Aprilia 348,4 01'28,7650 0,998

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 89JorgeMartin Ducati 2 93MarcMarquez Honda 3 63FrancescoBagnaia Ducati 4 41AleixEspargaro Aprilia 5 20FabioQuartararo Yamaha 6 5JohannZarco Ducati 7 10LucaMarini Ducati 8 43JackMiller Ducati 9 72MarcoBezzecchi Ducati 10 42AlexRins Suzuki 11 73AlexMarquez Honda 12 12MaverickViñales Aprilia 13 44PolEspargaro Honda 14 36JoanMir Suzuki 15 23EneaBastianini Ducati 16 33BradBinder KTM 17 35CalCrutchlow Yamaha 18 40DarrynBinder Yamaha 19 87RemyGardner KTM 20 49FabioDi Giannantonio Ducati 21 88MiguelOliveira KTM 22 25RaulFernandez KTM 23 21FrancoMorbidelli Yamaha 24 45TetsutaNagashima Honda

Foto: Václav Duška Jr.