MotoGP: Do druhé kvalifikace se probojovali Jack Miller a Alex Márquez

Do druhé části americké kvalifikace postupují Jack Miller a Alex Márquez. Těsně mimo postup skončili Raul Fernandez a Miguel Oliveira z týmu Trackhouse. Fabio Quartararo v závěru upadl, ale odešel po svých. Do závodu se vydá z šestnáctého místa. S pádem to dnes měl i Brad Binder, jenž odstartuje jako sedmnáctý.