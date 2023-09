MotoGP: Do historicky prvního závodu v Indii vystartuje jako první Bezzecchi

Aktualizace: Alex Márquez má zlomená žebra. V nemocnici podstoupí další vyšetření. Do závodu nenastoupí.

Do prvního indického závodu, který nakonec bude kvůli vysoké vlhkosti a vysokým teplotám zkrácen, se jako první vydá Marco Bezzecchi. Z druhého místa vyrazí Jorge Martin. Jako třetí odstartuje vedoucí muž šampionátu Francesco Bagnaia, který se tak přidá do první řady ke svým dvěma největším pronásledovatelům v boji o titul.

Druhou řadu otevře Luca Marini. Společnost mu v ní budou dělat Joan Mir a Marc Márquez z týmu Repsol Honda. Pro Mira to je jeho zatím nejlepší kvalifikační výsledek v této sezóně.

Do třetí řady se postaví dva francouzští jezdci a jeden Španěl. Jako sedmý odstartuje Johann Zarco. Z osmé pozice vyrazí jeho krajan Fabio Quartararo a řadu doplní Maverick Viňales.

Aprilia vyslala Aleixe Espargara do kvalifikace příliš brzy, takže se jezdec musel ještě na chvíli vrátit do boxu. Tam pořádně vynadal mechanikům, praštil rukou do svého druhého stroje a kopl do židle. O něco později konečně vyjel na trať. Nakonec se Aleix kvalifikoval na desáté místo. Jedenáctý skončil Raul Fernandez.

Alex Márquez, který měl nepříjemný pád v první kvalifikaci, musel po nehodě do zdravotního střediska a následně do nemocnice na podrobnější vyšetření. V druhé části kvalifikace se tedy neobjevil. Pokud nakonec bude v pořádku, vystartuje do závodu z dvanáctého místa.

Marc Márquez během kvalifikace upadl, Bagnaia se padajícímu jezdci musel vyhýbat, ale vše dobře dopadlo. Co se týče blízké budoucnosti Marca Márqueze, během čekání na začátek kvalifikace, bylo potvrzeno, že Ducati a Honda jednají o jeho přestupu.

GP Indie - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Marco Bezzecchi Ducati 1'43,947 2 Jorge Martin Ducati 1'43,990 0,043 3 Francesco Bagnaia Ducati 1'44,203 0,256 4 Luca Marini Ducati 1'44,215 0,268 5 Joan Mir Honda 1'44,454 0,507 6 Marc Marquez Honda 1'44,469 0,522 7 Johann Zarco Ducati 1'44,515 0,568 8 Fabio Quartararo Yamaha 1'44,724 0,777 9 Maverick Viñales Aprilia 1'44,741 0,794 10 Aleix Espargaro Aprilia 1'44,750 0,803 11 Raul Fernandez Aprilia 1'45,194 1,247 12 Alex Marquez Ducati 0

Foto: Mooney VR46 Racing Team