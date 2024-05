MotoGP: Do katalánského závodu se z první pozice pustí Aleix Espargaro

Aktualizace: Ze třetí pozice nakonec vyrazí Raul Fernandez. Španělovi byl nejprve jeho nejrychlejší čas smazán kvůli žlutým vlajkám. Následně ale byla situace přezkoumána a čas mu byl vrácen.

Aleix Espargaro, který ve čtvrtek oficiálně oznámil, že na konci roku ukončí svou kariéru jezdce MotoGP, se do svého domácího závodu vydá z pole position. Aleix byl i v minulosti v Katalánsku hodně rychlý. Loni zde vyhrál před svým týmovým kolegou Viňalesem. Předloni startoval z pole position, ale v samotném závodě nakonec přišel o podium, protože si spletl počet kol a začal slavit o kolo dříve, takže nakonec klesl na páté místo.

Z druhého místa se do katalánského závodu pustí Francesco Bagnaia, jenž v Barceloně jede ve speciálně zbarvených rukavicích a botách na poctu Ayrtona Senny (šampiona Formule 1, který před třiceti lety zahynul). Jako třetí vystartuje Jihoafričan Brad Binder. Bagnaia a Binder na rozdíl od výše zmíněného Aleixe Espargara nemají na loňský závod v Katalánsku dobré vzpomínky. Krátce po startu hlavního závodu totiž Bagnaia upadl a Binder mu přejel nohy.

Pedro Acosta dnes slaví dvacáté narozeniny a daroval si k nim start ze čtvrté pozice. Jako pátý odstartuje di Giannantonio. Druhou řadu doplní Jorge Martin. Posledně zmíněný v závěru upadl a v témže místě, nicméně bez vzájemného kontaktu, skončil na zemi i Martinův týmový kolega Morbidelli. Oba naštěstí odešli po svých.

Třetí řadu utvoří Raul Fernandez, Alex Rins a Jack Miller. Ze čtvrté řady vyrazí Morbidelli, Bastianini a Viňales.

Bratrům Márquezovým nevyšla první kvalifikace. Do předposledního kola najel Marc za Alexem, ale nepodařilo se jim zajet rychlý čas. V nájezdu do posledního kola se Marc pokusil dostat před Alexe, ale nepodařilo se mu to, takže se zařadil zpátky za něj a další rychlé kolo už nezajel. Alex poslední rychlé kolo dokončil a posunul se před svého bratra na třetí příčku. Alex tedy do závodu vyrazí jako třináctý a Marc jako čtrnáctý. Před dvěma týdny ve Francii se Marcovi podařilo po startu z třinácté pozice dojet na druhém místě ve sprintu i v hlavním závodě. Uvidíme tedy, zda se mu něco podobného podaří i v Katalánsku.

Na divokou kartu v Katalánsku startuje Stefan Bradl. Včerejší odpolední trénink ovšem musel německý závodník vynechat kvůli zažívacím potížím. Do dnešní kvalifikace už ale opět nastoupil. Na roštu mu bude patřit třiadvacáté (poslední) místo.

GP Katalánska - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Aleix Espargaro Aprilia 01'38,190 2 Francesco Bagnaia Ducati 01'38,221 0,031 3 Brad Binder KTM 01'38,334 0,144 4 Pedro Acosta KTM 01'38,369 0,179 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'38,400 0,21 6 Jorge Martin Ducati 01'38,401 0,211 7 Raul Fernandez Aprilia 01'38,591 0,401 8 Alex Rins Yamaha 01'38,692 0,502 9 Jack Miller KTM 01'38,763 0,573 10 Franco Morbidelli Ducati 01'38,778 0,588 11 Enea Bastianini Ducati 01'38,860 0,67 12 Maverick Viñales Aprilia 01'38,972 0,782

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Aleix Espargaro Aprilia 2 Francesco Bagnaia Ducati 3 Brad Binder KTM 4 Pedro Acosta KTM 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 6 Jorge Martin Ducati 7 Raul Fernandez Aprilia 8 Alex Rins Yamaha 9 Jack Miller KTM 10 Franco Morbidelli Ducati 11 Enea Bastianini Ducati 12 Maverick Viñales Aprilia 13 Alex Marquez Ducati 14 Marc Marquez Ducati 15 Miguel Oliveira Aprilia 16 Marco Bezzecchi Ducati 17 Fabio Quartararo Yamaha 18 Johann Zarco Honda 19 Augusto Fernandez KTM 20 Takaaki Nakagami Honda 21 Joan Mir Honda 22 Luca Marini Honda 23 Stefan Bradl Honda

Foto: Aprilia