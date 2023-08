MotoGP: Do rakouského závodu se z pole position vydá Bagnaia

Úřadující šampion Francesco Bagnaia si dnes v Rakousku zajistil pole position. Jedná se o jeho pátý start z první pozice v letošním roce. Maverick Viňales, jenž se ve všech dosavadních trénincích na rakouský závod pohyboval v první trojce, v kvalifikaci delší dobu vedl, ale nakonec se musel smířit s druhou příčkou. V závěru se navíc projel mimo trať. Brad Binder, který právě prodloužil smlouvu se svým týmem, odstartuje na domácí půdě značky KTM ze třetího místa. V první řadě budou stát stroje tří různých značek (Ducati, Aprilia a KTM).

Jack Miller sice musel projít první kvalifikací, ale nakonec se probojoval až na čtvrté startovní místo. Spolu s ním se do druhé řady postaví Alex Márquez a Luca Marini. Třetí řadu utvoří Bezzecchi, Oliveira a Quartararo. Desítku uzavírá Johann Zarco. Aleix Espargaro to měl s pádem. Do závodu se nakonec starší z bratrů Espargarových vydá z jedenácté pozice. Jorge Martin vystartuje jako dvanáctý.

Pol Espargaro těsně nepostoupil z druhé kvalifikace a navíc za včerejší incident s Marcem Márquezem dostal penalizaci v podobě posunu o tři místa vzad na startovním roštu zítřejší Velké ceny Rakouska.

GP Rakouska - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 1'28,539 2 Maverick Viñales Aprilia 1'28,576 0,037 3 Brad Binder KTM 1'28,653 0,114 4 Jack Miller KTM 1'28,769 0,23 5 Alex Marquez Ducati 1'28,828 0,289 6 Luca Marini Ducati 1'28,839 0,3 7 Marco Bezzecchi Ducati 1'28,908 0,369 8 Miguel Oliveira Aprilia 1'28,966 0,427 9 Fabio Quartararo Yamaha 1'29,034 0,495 10 Johann Zarco Ducati 1'29,113 0,574 11 Aleix Espargaro Aprilia 1'29,245 0,706 12 Jorge Martin Ducati 1'30,367 1,828

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Francesco Bagnaia Ducati 2 Maverick Viñales Aprilia 3 Brad Binder KTM 4 Jack Miller KTM 5 Alex Marquez Ducati 6 Luca Marini Ducati 7 Marco Bezzecchi Ducati 8 Miguel Oliveira Aprilia 9 Fabio Quartararo Yamaha 10 Johann Zarco Ducati 11 Aleix Espargaro Aprilia 12 Jorge Martin Ducati 13 Enea Bastianini Ducati 14 Franco Morbidelli Yamaha 15 Joan Mir Honda 16 Pol Espargaro KTM 17 Raul Fernandez Aprilia 18 Marc Marquez Honda 19 Takaaki Nakagami Honda 20 Fabio Di Giannantonio Ducati 21 Iker Lecuona Honda 22 Augusto Fernandez KTM 23 Lorenzo Savadori Aprilia

Foto: Ducati