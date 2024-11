MotoGP: Do rozhodující bitvy o titul vystartuje jako první Bagnaia

Francesco Bagnaia sice na Martina ztrácí 24 bodů a ve hře už je jen 37, přesto Bagnaia boj nevzdává. Do dnešního sprintu i zítřejšího hlavního závodu vystartuje jako první. Z druhého místa vyrazí Aleix Espargaro, pro nějž je závod v Barceloně jeho posledním závodem v roli stálého jezdce MotoGP. Pro tuto příležitost si také zvolil speciální rozlučkovou přilbu. Jako třetí odstartuje Marc Márquez, který po kvalifikaci přiznal, že se na třetí místo dostal díky tomu, že se vyvezl za Bagnaiou.

Jorge Martin do rozhodující bitvy vyrazí jako čtvrtý. V dnešním sprintu Martina čeká druhá šance na zajištění titulu. Aby se tak stalo, potřebuje získat alespoň o dva body více než Bagnaia. Pokud by tedy sprint dopadl stejně jako kvalifikace, rozhodlo by se o titulu až zítra.

Jako pátý se do závodu pustí Franco Morbidelli. Druhou řadu doplní Pedro Acosta. Z třetí řady vyjedou Viňales, Bastianini a Bezzecchi.

Quartararo, který spolu s Morbidellim postoupil z první kvalifikace, nakonec vystartuje z desáté pozice. Alex Márquez si hned v úvodu zkomplikoval situaci pádem. Do závodu nakonec vyrazí jako jedenáctý. Čtvrtou řadu zkompletuje Johann Zarco.

GP Solidarity-Barcelona - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Francesco Bagnaia Ducati 01'38,641 2 Aleix Espargaro Aprilia 01'38,696 0,055 3 Marc Marquez Ducati 01'38,798 0,157 4 Jorge Martin Ducati 01'38,849 0,208 5 Franco Morbidelli Ducati 01'38,886 0,245 6 Pedro Acosta KTM 01'38,949 0,308 7 Maverick Viñales Aprilia 01'38,992 0,351 8 Enea Bastianini Ducati 01'39,078 0,437 9 Marco Bezzecchi Ducati 01'39,121 0,48 10 Fabio Quartararo Yamaha 01'39,209 0,568 11 Alex Marquez Ducati 01'39,252 0,611 12 Johann Zarco Honda 01'39,494 0,853

Foto: Ducati