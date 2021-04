MotoGP: Do svého druhého závodu v královské třídě vyrazí z pole position Martin

Jorge Martin má před sebou svůj druhý závod v královské kubatuře a bude do něj vyrážet z nejvýhodnější pozice. Už minulou neděli se Martinovi velmi dobře povedl úvod závodu, kdy jezdil na čtvrté pozici. Později se propadl a skončil až patnáctý. O tomto víkendu se Martinovi dobře dařilo v trénincích, kde se dvakrát dokázal dostat do první pětky. V kvalifikaci pak Jorge Martin zazářil nejlepším časem, Bagnaiův rekordní čas z minulého týdne sice nepřekonal, přesto to však stačilo na to, aby si dnes zajistil pole position. Druhý nejlepší čas dnes zajel Johann Zarco, který minulý týden v závodě dorazil do cíle jako druhý. Ze třetí pozice se do Velké ceny Dauhá vydá Maverick Viňales – vítěz GP Kataru.

Čtvrtým nejrychlejším mužem dnešní kvalifikace je Jack Miller. První pětku uzavřel Fabio Quartararo. Francesco Bagnaia, který si před týdnem díky rekordnímu času zajistil pole position, tentokrát vyjede do závodu až ze šesté pozice.

Třetí řadu otevře Aleix Espargaro. Společnost mu budou dělat jezdci na Suzuki – Alex Rins a úřadující šampion Joan Mir, o nichž je známo, že se jim v závodech obvykle daří lépe než v kvalifikacích.

První desítku dnes zkompletoval Franco Morbidelli. Ze čtvrté řady s ním zítra vyrazí i Stefan Bradl a Miguel Oliveira.

Závod královské kubatury startuje v neděli v 19:00 našeho času.

GP Dauhá - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 Jorge MARTIN Ducati 349,5 1'53,106 2 Johann ZARCO Ducati 346,1 1'53,263 0,157 3 Maverick VINALES Yamaha 336,4 1'53,267 0,161 4 Jack MILLER Ducati 341,7 1'53,303 0,197 5 Fabio QUARTARARO Yamaha 336,4 1'53,469 0,363 6 Francesco BAGNAIA Ducati 339,6 1'53,654 0,548 7 Aleix ESPARGARO Aprilia 337,5 1'53,705 0,599 8 Alex RINS Suzuki 336,4 1'53,745 0,639 9 Joan MIR Suzuki 332,3 1'53,785 0,679 10 Franco MORBIDELLI Yamaha 329,2 1'53,794 0,688 11 Stefan BRADL Honda 342,8 1'54,224 1,118 12 Miguel OLIVEIRA KTM 337,5 1'55,096 1,99

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 Jorge MARTIN Ducati 2 Johann ZARCO Ducati 3 Maverick VINALES Yamaha 4 Jack MILLER Ducati 5 Fabio QUARTARARO Yamaha 6 Francesco BAGNAIA Ducati 7 Aleix ESPARGARO Aprilia 8 Alex RINS Suzuki 9 Joan MIR Suzuki 10 Franco MORBIDELLI Yamaha 11 Stefan BRADL Honda 12 Miguel OLIVEIRA KTM 13 Luca MARINI Ducati 14 Alex MARQUEZ Honda 15 Pol ESPARGARO Honda 16 Takaaki NAKAGAMI Honda 17 Danilo PETRUCCI KTM 18 Brad BINDER KTM 19 Enea BASTIANINI Ducati 20 Iker LECUONA KTM 21 Valentino ROSSI Yamaha 22 Lorenzo SAVADORI Aprilia

Foto: Václav Duška Jr.