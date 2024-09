MotoGP: Do závodního víkendu v Misanu vstoupil nejlepším časem Martin

Nejrychlejším mužem prvního volného tréninku v Misanu se stal Jorge Martin. Druhý skončil Marc Márquez, jemuž se před pár dny podařilo vybojovat výhru, na kterou čekal 1043 dnů. Třetí místo dnes dopoledne obsadil Pol Espargaro, jenž startuje na divokou kartu. Kromě právě zmíněného Espargara startuje na divokou kartu i Stefan Bradl s Hondou, ten ovšem zdaleka nezajížděl tak dobré časy jako Espargaro. Němec je po prvním volném tréninku až třiadvacátý.

Na čtvrté místo se zařadil Franco Morbidelli. První pětku zkompletoval Fabio Quartararo, který v letošním roce s Yamahou v Misanu hodně testoval. Dále se umístili Aleix Espargaro, Brad Binder a Francesco Bagnaia. První desítku uzavírají Viňales a Acosta. O přímém postupu do druhé kvalifikace se ovšem bude rozhodovat až odpoledne.

Do tréninku nenastoupil Joan Mir, protože jej trápí žaludeční potíže. Ve středu měl žaludeční potíže i Jorge Martin, ale ten už by měl být v pořádku.

Fabio di Giannantonio, který si před třemi týdny v Rakousku vykloubil rameno, sice nastoupil do předchozího závodu v Aragonii, ale po závodě přiznal, že jej rameno bolelo více, než očekával. Před aktuálním víkendem je Ital dle svých slov zhruba na šedesáti procentech kondice.

Ve stoprocentní kondici nejsou ani Francesco Bagnaia a Alex Márquez, kteří spolu v Aragonii kolidovali. Bagnaia si po nehodě stěžoval na pohmožděný krk a rameno. Alex Márquez je také trochu potlučený. Po aragonském závodě Bagnaia Alexe Márqueze tvrdě kritizoval, dokonce jej obvinil z úmyslného zavinění kolize. „Když jsem zahnul do zatáčky, slyšel jsem jeho motor a to, jak zrychlil. To je hodně nebezpečné, když někdo udělá něco takového. Většinou se člověk snaží kolizi vyhnout, nikdo to nechce. Z dat je ale patrné, že někdo o tom měl jinou představu,“ sdělil Bagnaia. Alex Márquez ve svém vyjádření jakýkoliv úmysl důrazně popřel. Bagnaia se následně za svá slova omluvil.

GP San Marina - MotoGP, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Jorge Martin Ducati 01'31,707 2 Marc Marquez Ducati 01'31,744 0,037 3 Pol Espargaro KTM 01'31,920 0,213 4 Franco Morbidelli Ducati 01'31,949 0,242 5 Fabio Quartararo Yamaha 01'31,976 0,269 6 Aleix Espargaro Aprilia 01'32,098 0,391 7 Brad Binder KTM 01'32,135 0,428 8 Francesco Bagnaia Ducati 01'32,169 0,462 9 Maverick Viñales Aprilia 01'32,286 0,579 10 Pedro Acosta KTM 01'32,354 0,647 11 Jack Miller KTM 01'32,426 0,719 12 Augusto Fernandez KTM 01'32,453 0,746 13 Enea Bastianini Ducati 01'32,468 0,761 14 Johann Zarco Honda 01'32,486 0,779 15 Marco Bezzecchi Ducati 01'32,595 0,888 16 Alex Marquez Ducati 01'32,616 0,909 17 Alex Rins Yamaha 01'32,622 0,915 18 Luca Marini Honda 01'32,824 1,117 19 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'33,033 1,326 20 Takaaki Nakagami Honda 01'33,046 1,339 21 Raul Fernandez Aprilia 01'33,163 1,456 22 Miguel Oliveira Aprilia 01'33,267 1,56 23 Stefan Bradl Honda 01'34,400 2,693 Joan Mir Honda 0

Foto: Pramac Racing