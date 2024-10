MotoGP: Drobným deštěm ovlivněný trénink ovládl Bagnaia

Jezdci se z Indonésie rovnou přesunuli do Japonska, kde je přivítalo podmračené počasí. Před dnešními tréninky na okruhu v Motegi dokonce i pršelo. Další dešťové kapky dorazily i přímo při tréninku MotoGP. Zhruba půl hodiny před koncem se objevila bílá vlajka s červeným křížem, která signalizuje déšť. Jednalo se ale jen o slabý déšť.

Jakmile se na okruhu objevily dešťové kapky, všichni jezdci zajeli do boxů a vyčkávali. Dlouhé minuty se na dráze nic nedělo. Až zhruba dvanáct minut před koncem se začali jezdci vracet na trať. Následně se ovšem znovu ukázala bílá vlajka s červeným křížem, takže jezdci opět zamířili do boxů. Poté už se vydali jen na nácvik startů.

Nejlepší čas nakonec zůstal Bagnaiovi. Druhé místo obsadil Jorge Martin. Do první pětky se dále vešli také Fabio di Giannantonio, Marc Márquez a Jack Miller.

Do závodního víkendu v Japonsku nenastoupil Miguel Oliveira, který si v Indonésii zlomil ruku a následně musel na operaci. Místo portugalského jezdce jede Lorenzo Savadori (testovací jezdec Aprilie).

Na divokou kartu v Motegi startuje Remy Gardner, jehož jsme už letos v sedle Yamahy viděli jako jezdce na divokou kartu ve Velké Británii a před tím se objevil v roli náhradníka za zraněného Rinse.

Otázkou do dalšího průběhu závodního víkendu zůstává, zda a jak dění na dráze ovlivní déšť. Dle předpovědi to zatím vypadá, že v sobotu by mohlo pršet.

GP Japonska - MotoGP, 1. volný trénink

Výsledky 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'45.209 2 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 1'45.318 3 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 RacingDUCATI 1'45.589 4 Marc MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'45.781 5 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'45.782 6 Marco BEZZECCHI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing DUCATI 1'45.914 7 Joan MIR SPA Repsol Honda Team HONDA 1'45.935 8 Johann ZARCO FRA CASTROL Honda LCR HONDA 1'45.949 9 Maverick VINALES SPA Aprilia Racing APRILIA 1'45.959 10 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 1'45.968 11 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 1'45.985 12 Takaaki NAKAGAMI JPN IDEMITSU Honda LCR HONDA 1'46.037 13 Pedro ACOSTA SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'46.062 14 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'46.090 15 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 1'46.102 16 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 1'46.245 17 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 1'46.296 18 Franco MORBIDELLI ITA Prima Pramac Racing DUCATI 1'46.441 19 Luca MARINI ITA Repsol Honda Team HONDA 1'46.460 20 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse Racing APRILIA 1'46.987 21 Augusto FERNANDEZ SPA Red Bull GASGAS Tech3 KTM 1'47.038 22 Lorenzo SAVADORI ITA Trackhouse Racing APRILIA 1'48.642 23 Remy GARDNER AUS Yamaha Factory Racing Team YAMAHA 1'50.206

Foto: Ducati