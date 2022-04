MotoGP: Druhému argentinskému tréninku kraloval Aleix Espargaro

Dnešní den v Argentině je kvůli logistickým potížím a s tím spojeným zrušením pátečního programu poměrně dost netradiční. Jezdci MotoGP dnes absolvovali dva hodinové tréninky, díky nimž se rozhodlo o zajištění přímého postupu do druhé kvalifikace. A co se týče přímo kvalifikace, tak ta se také stihne odjet ještě během dneška.

Nejrychlejším mužem druhého tréninku se stal Aleix Espargaro. Druhé místo obsadil jeho týmový kolega Maverick Viňales. První trojku zkompletoval Jack Miller.

Čtvrtý nejlepší čas zaznamenal Fabio Quartararo. Za něj se zařadil Brad Binder. Následovali jezdci Suzuki – Alex Rins a Joan Mir. Do postupové desítky se dále vešli i Jorge Martin, Johann Zarco a Luca Marini.

Takaaki Nakagami, který kraloval prvnímu tréninku, na tento výsledek nenavázal, nedokázal se probojovat do první desítky, takže tím pádem míří do první kvalifikace. Stejně jako Nakagami bude muset do první kvalifikace také loňský vicemistr Francesco Bagnaia, který byl před začátkem letošní sezóny považován za jednoho z největších favoritů na zisk titulu. Nicméně v dosavadním průběhu sezóny zatím Bagnaia není tam, kde by si přál být. Dalším z jezdců, který si dnes nezajistil přímý postup do druhé kvalifikace, je také aktuálně vedoucí muž šampionátu – Enea Bastianini.

GP Argentiny - MotoGP, 2. trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Aleix Espargaro Aprilia 1'38,244 2 Maverick Vinales Aprilia 1'38,454 0,21 3 Jack Miller Ducati 1'38,463 0,219 4 Fabio Quartararo Yamaha 1'38,471 0,227 5 Brad Binder KTM 1'38,548 0,304 6 Alex Rins Suzuki 1'38,619 0,375 7 Joan Mir Suzuki 1'38,626 0,382 8 Jorge Martin Ducati 1'38,704 0,46 9 Johann Zarco Ducati 1'38,797 0,553 10 Luca Marini Ducati 1'38,915 0,671 11 Miguel Oliveira KTM 1'38,924 0,68 12 Francesco Bagnaia Ducati 1'38,943 0,699 13 Takaaki Nakagami Honda 1'38,951 0,707 14 Franco Morbidelli Yamaha 1'38,959 0,715 15 Marco Bezzecchi Ducati 1'38,973 0,729 16 Enea Bastianini Ducati 1'38,985 0,741 17 Pol Espargaro Honda 1'39,178 0,934 18 Remy Gardner KTM 1'39,503 1,259 19 Alex Marquez Honda 1'39,553 1,309 20 Raul Fernandez KTM 1'39,600 1,356 21 Andrea Dovizioso Yamaha 1'39,749 1,505 22 Stefan Bradl Honda 1'39,940 1,696 23 Fabio Di Giannantonio Ducati 1'40,040 1,796 24 Darryn Binder Yamaha 1'40,078 1,834

Foto: Václav Duška Jr.