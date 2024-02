MotoGP: Druhému dni testů v Sepangu kraloval Bastianini

Středa 7. února 2024 byla druhým dnem oficiálního IRTA testu třídy MotoGP. Hned od samého rána se jezdcům dařilo zajíždět velmi rychlé časy a překonávat dosavadní rekordy okruhu. Už po půl hodině testu měl Jorge Martin na svém kontě čas 1:57,273. Dosud platný rekord na pole position z loňského roku, který drží Francesco Bagnaia (Ducati), má hodnotu 1:57,491 sekundy.

Nejrychlejším jezdcem dnešního dne se nakonec stal Enea Bastianini s časem 1:57,134. V závěru dne byl Bastianini poměrně blízko toho, aby se dostal i pod hranici 1:57 na kolo, ale kvůli chybě se mu to nepodařilo. Jorge Martin už se do konce dnešního dne nezlepšil, nicméně jeho dopolední čas i navzdory tomu stačí na druhé místo. Brad Binder se zařadil na třetí místo, přičemž i on se vešel do dvou desetin ztráty na nejrychlejšího.

Čtvrtým nejrychlejším mužem dnešního dne byl Aleix Espargaro. Francesco Bagnaia, jenž byl včera až šestnáctý, se dnes posunul na páté místo. Za úřadujícím šampionem se seřadili Fabio di Giannantonio a Alex Márquez. Nováček Pedro Acosta obsadil osmé místo. Desítku doplnili Marco Bezzecchi a Joan Mir.

Fabio Quartararo, který byl včera v první trojce, tentokrát otvírá druhou desítku. Mimo první desítku je po dnešku i další z bývalých šampionů – Marc Márquez, jenž skončil na čtrnácté pozici a je zároveň posledním jezdcem v jedné vteřině ztráty na nejrychlejšího. Patnáctý Miller už na Bastianiniho ztratil 1,166 s.

V testu už nepokračuje Raul Fernandez, který měl včera těžký pád, při němž si zhmoždil bok a pánev. Na dráze chybí i Franco Morbidelli. Ital měl před několika dny těžkou nehodu v Portugalsku a lékaři mu nyní doporučili, aby se v následujících třech týdnech neúčastnil žádných sportovních aktivit, což pro něj znamená, že se nezúčastní ani testu v Kataru. Místo Fernandeze a Morbidelliho dnes testovali Lorenzo Savadori (Aprilia) a Michele Pirro (Ducati).

Zítřek bude závěrečným dnem testu.

MotoGP - Sepang, test - 7. 2. 2024

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Enea Bastianini Ducati GP24 1'57,134 2 Jorge Martin Ducati GP24 1'57,273 0,139 3 Brad Binder KTM RC16 1'57,327 0,193 4 Aleix Espargaro Aprilia RS-GP 1'57,446 0,312 5 Pecco Bagnaia Ducati GP24 1'57,469 0,335 6 Fabio Di Giannantonio Ducati GP23 1'57,619 0,485 7 Alex Marquez Ducati GP23 1'57,672 0,538 8 Pedro Acosta KTM RC16 1'57,726 0,592 9 Marco Bezzecchi Ducati GP23 1'57,867 0,733 10 Joan Mir Honda RC213V 1'57,872 0,738 11 Fabio Quartararo Yamaha M1 1'57,888 0,754 12 Johann Zarco Honda RC213V 1'58,011 0,877 13 Alex Rins Yamaha M1 1'58,110 0,976 14 Marc Marquez Ducati GP23 1'58,118 0,984 15 Jack Miller KTM RC16 1'58,300 1,166 16 Takaaki Nakagami Honda RC213V 1'58,372 1,238 17 Luca Marini Honda RC213V 1'58,394 1,26 18 Maverick Viñales Aprilia RS-GP 1'58,456 1,322 19 Miguel Oliveira Aprilia RS-GP 1'58,549 1,415 20 Augusto Fernandez KTM RC16 1'58,915 1,781 21 Cal Crutchlow Yamaha M1 1'58,990 1,856 22 Lorenzo Savadori Aprilia RS-GP 1'59,676 2,542 23 Michele Pirro Ducati GP24 1'59,702 2,568

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati