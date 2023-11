MotoGP: Fabio di Giannantonio se v Kataru dočkal své první výhry v královské kubatuře

Do katarského závodu třídy MotoGP vyrážel jako první Luca Marini. Z první řady spolu s Marinim vyráželi i Fabio di Giannantonio a Alex Márquez. S penalizací v podobě odsunu o tři místa na roštu vzad se do závodu pouštěl Rinsův náhradník Iker Lecuona, jenž včera pomalou jízdou v závodní stopě brzdil soupeře. Kromě již zmíněného Rinse do dnešního závodu nenastoupil ani Miguel Oliveira. Portugalec si totiž při včerejší nehodě ve sprintu zlomil lopatku. Aleix Espargaro, který dal včera ve volném tréninku pohlavek Morbidellimu, byl za incident potrestán odsunem o šest míst na roštu vzad a navíc musel zaplatit pokutu ve výši 10 000 eur. Do poslední chvíle ovšem nebylo jisté, zda Aleix do závodu vůbec nastoupí, protože si při včerejší kolizi s Oliveirou ve sprintu zranil nohu. Nakonec Aleix nastoupil.

Po startu závodu, který byl vypsán na 22 kol, do čela vystřelil Bagnaia, který vyrážel ze čtvrté pozice. Marini se zařadil na druhé místo a di Giannantonio na třetí. První pětku doplňovali bratři Márquezovi. Martin na startu hodně bojoval se svým strojem, v úvodu tím pádem přišel o několik pozic. Daleko se dnes nedostal Iker Lecuona, který měl už v prvním kole technický problém.

Bagnaia pokračoval na první pozici i v době, kdy do konce zbývalo devatenáct kol. Před druhým Marinim měl náskok zhruba 0,4 sekundy. O třetí místo bojovali Alex Márquez a di Giannantonio. Martin jezdil na sedmém místě. O kolo později se Martin dostal na šestou příčku před Marca Márqueze. Di Giannantonio překonal Mariniho. Krátce poté se před Mariniho dostali i Alex Márquez a Brad Binder. Marini tedy v krátké době klesl z druhého na páté místo.

Šestnáct okruhů před závěrem pokračoval na první pozici Bagnaia. Druhý byl di Giannantonio. Na třetím místě jezdil Binder, na čtvrtém Alex Márquez a na pátém Marini. Martin zůstával šestý, ale těsně za sebou měl Marca Márqueze a Viňalese. Nijak zvlášť výraznou ztrátu neměli ani Zarco a Quartararo na devátém a desátém místě. Aleix Espargaro odstoupil ze závodu.

Pořadí v první pětce se neměnilo ani čtrnáct kol před koncem, nicméně di Giannantonio byl těsně za Bagnaiovými zády. Martin na šestém místě neměl takové tempo jako první pětka. Na pátého Mariniho již ztrácel přes dvě sekundy a ztráta se dále zvětšovala. Navíc na Martina útočil Viňales. V těsném sledu za Viňalesem byli Marc Márquez, Zarco a Quartararo.

Dvanáct kol před koncem se Viňales dostal před Martina a záhy Martina překonal i Marc Márquez. Quartararo se dostal před Zarca na deváté místo a začal si brousit zuby i na Martina. Vedoucí Bagnaia držel di Giannantonia za sebou.

O kolo později se Marc Márquez během krátké chvíle propadl mimo první desítku. Quartararo předjel Martina, čímž se Francouz posunul na sedmé místo. Martin evidentně neměl dobré tempo. Krátce po Quartararovi jej předjel i Miller. Devět kol před koncem byl tedy Martin devátý a Bagnaia vedl. Di Giannantonio se držel těsně za Bagnaiou. Binder, Alex Márquez a Luca Marini bojovali o třetí místo. Na vedoucí dvojici už ale ztráceli přes 2,5 sekundy. Postupem času se do bojů o třetí místo připojil i Viňales.

Bagnaia pokračoval na první pozici i šest kol před koncem. Di Giannantonia měl stále těsně za zády. Třetí byl v tuto chvíli Marini, ale ten zaostával za vedoucí dvojicí o více než čtyři vteřiny. Čtvrtý byl Binder. První pětku uzavíral Alex Márquez. Martin se dále trápil vzadu. V následujícím kole jej předjel Bastianini. Martin se tím pádem propadl na desáté místo. Za sebou měl svého kolegu Zarca.

Čtyři kola před koncem se di Giannantonio ujal vedení v závodě. Bagnaia klesl na druhé místo. V dalším kole se Bagnaia pokusil di Giannantoniovi předjetí vrátit, ale udělal si při tom výlet mimo dráhu, čímž přišel o čas. Před třetím Marinim měl ovšem Bagnaia poměrně komfortní náskok, takže druhé místo udržel.

Do předposledního kola najel jako první di Giannantonio. Bagnaia byl přibližně tři sekundy za ním. Třetí Marini ztrácel na Bagnaiu přes dvě sekundy. Bagnaia tedy jezdil osamoceně. Martin pokračoval na desátém místě.

Fabio di Giannantonio si dojel pro svou první výhru v MotoGP. Francesco Bagnaia obsadil druhé místo. Jorge Martin skončil desátý, což znamená, že před posledním závodním víkendem ve Valencii vede Bagnaia o 21 bodů před Martinem. Ve hře je ještě 37 bodů.

Spolu s di Giannantoniem a Bagnaiou se na podium vydal i Luca Marini. První pětku uzavřeli Viňales a Binder.

GP Kataru - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Fabio DI GIANNANTONIO Ducati 41'43,654 2 Francesco BAGNAIA Ducati 2,734 3 Luca MARINI Ducati 4,408 4 Maverick VIÑALES Aprilia 4,488 5 Brad BINDER KTM 7,246 6 Alex MARQUEZ Ducati 7,62 7 Fabio QUARTARARO Yamaha 7,828 8 Enea BASTIANINI Ducati 8,239 9 Jack MILLER KTM 11,509 10 Jorge MARTIN Ducati 14,819 11 Marc MARQUEZ Honda 14,964 12 Johann ZARCO Ducati 17,431 13 Marco BEZZECCHI Ducati 17,807 14 Joan MIR Honda 18,673 15 Augusto FERNANDEZ KTM 21,455 16 Franco MORBIDELLI Yamaha 21,474 17 Raul FERNANDEZ Aprilia 22,142 18 Pol ESPARGARO KTM 27,194 19 Takaaki NAKAGAMI Honda 27,74 Neklasifikováni Aleix ESPARGARO Aprilia Iker LECUONA Honda

Foto: Gresini Racing