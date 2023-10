MotoGP: Japonský závod skončil kvůli dešti předčasně, vítězem byl vyhlášen Martin

Do japonského závodu královské kubatury, který byl vypsán na 24 kol, vyrážel z první pozice Martin. Z důvodu zranění na startu chyběli Rins, Marini, Bastianini a Alex Márquez.

Po startu se vedení ujal Martin. Hned v úvodu se mimo dráhu dostali Zarco a Viňales. Viňales následně v kačírku upadl, ale je v pořádku. Do incidentu byl zapleten i Bezzecchi.

Během prvního kola byly vyvěšeny bílé vlajky s červeným křížem, což znamenalo, že začalo pršet. Po prvním kole většina jezdců zamířila na výměnu strojů. Vedení se ujal Pirro. Za ním následovali Quartararo, Bradl, Crutchlow a Morbidelii, kteří ovšem po prvním kole na výměnu strojů nezamířili. Quartararo a Crutchlow zajeli do boxů až na konci druhého kola. Bradl následoval o další kolo později. Morbidelli, který zatím stroj neměnil, se propadal za jezdce, kteří už měli stroj vyměněný. Pirro držel první místo, nicméně nakonec i on musel do boxů pro druhý stroj a tím pádem klesl na konec pole.

Dvacet kol před závěrem byl na první pozici Aleix Espargaro. Druhé místo patřilo Bagnaiovi. Třetí jezdil Marc Márquez. V dalším kole se ovšem před Márqueze posunul Martin. Na zemi skončil Binder, ale naštěstí odešel po svých.

Martin se dostal do rychlého tempa. Předjel i Bagnaiu a následně začal útočit i na do té doby vedoucího Aleixe Espargarara. Osmnáct kol před koncem závodu už vedl Martin, který včera na suchém povrchu vyhrál sprint. Bagnaia byl v tuto chvíli třetí, což by v případě, pokud by byl závod takto dokončen, znamenalo, že by se Martin posunul do čela šampionátu, nicméně do konce závodu ještě zbývalo hodně času a podmínky byly nevyzpytatelné.

O kolo později zůstával na první pozici Martin. Bagnaia byl druhý. Aleix Espargaro se propadal. Dostali se před něj i Bezzecchi a Oliveira. Aleix tedy během relativně krátké chvíle klesl z prvního místa na páté a tím jeho propad nekončil. Brzy jej překonal i Marc Márquez a poté na něj začal útočit i Mir.

Crutchlow a Viňales udělali při výměně strojů nějakou chybu, za což dostali penalizaci v podobě průjezdu dlouhým kolem.

Patnáct okruhů před závěrem vedl Martin. Následovali Bagnaia, Bezzecchi, Oliveira a Marc Márquez. Aleix Espargaro zastavil svůj propad – pro tuto chvíli zůstával šestý a trochu poodjel Mirovi. Miller se snažil prodírat vpřed, ale při snahách dostat se před sedmého Mira, vyjel mimo, což pro Australana vyústilo v pokles na desáté místo.

Třináct kol před cílem pokračoval na první pozici Martin. Nic se neměnilo ani na druhém místě, kde byl Bagnaia. Na třetí příčku se ovšem před Bezzecchiho posunul Márquez a začal se mu blížit i Aleix Espargaro. Šestý byl Zarco.

Poté, co se Márquez dostal před Bezzecchiho, začal poměrně rychle stahovat i Bagnaiův náskok. Počasí se ovšem zhoršovalo. Závod musel být zastaven. Nicméně Zarco si ještě stačil při pádu značně očesat svůj stroj, ale on sám naštěstí zůstal v pořádku a podařilo se mu dotlačit stroj do boxů.

Původně se počítalo s restartem. V 8:50 našeho času se otevřela pit lane a jezdci se následně měli na startu seřadit dle pozic na konci dvanáctého kola. Zarco nebyl připuštěn na start. Viňales a Oliveira měli startovat z boxů. Do první řady se měli postavit Martin, Bagnaia a Marc Márquez. Jezdci ovšem nakonec vyjeli jen do zahřívacího kola. Podmínky na dráze byly příliš špatné, takže se rozhodlo o tom, že závod nebude pokračovat.

Vítězem se tedy stal Martin. Druhý skončil Bagnaia a na poslední stupínek podia se podíval Marc Márquez. Vzhledem k tomu, že byl odjet dostatečný počet kol, byly za dnešní závod uděleny plné body. Martin je nyní v průběžném pořadí jen tři body za vedoucím Bagnaiou.

GP Japonska - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Jorge Martin Ducati 24'06,3140 2 Francesco Bagnaia Ducati 1,413 3 Marc Marquez Honda 2,013 4 Marco Bezzecchi Ducati 2,943 5 Aleix Espargaro Aprilia 3,181 6 Jack Miller KTM 6,837 7 Augusto Fernandez KTM 7,587 8 Fabio Di Giannantonio Ducati 8,602 9 Raul Fernandez Aprilia 11,229 10 Fabio Quartararo Yamaha 12,244 11 Takaaki Nakagami Honda 14,714 12 Joan Mir Honda 14,924 13 Cal Crutchlow Yamaha 16,057 14 Stefan Bradl Honda 17,253 15 Pol Espargaro KTM 24,921 16 Michele Pirro Ducati 33,962 17 Franco Morbidelli Yamaha 74,934 18 Miguel Oliveira Aprilia 0 19 Maverick Viñales Aprilia 0 Neklasifikováni Johann Zarco Ducati 24'12,5050 Brad Binder KTM 10'31,1590

Foto: Pramac Racing