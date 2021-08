MotoGP: Jorge Martin dnes ve Štýrsku slaví svou první výhru v královské kubatuře

Nejlepší čas ve včerejší kvalifikaci sice zajel Fabio Quartararo, jenže kvůli překročení limitů dráhy mu byl čas smazán, takže se z pole position nakonec do závodu pouštěl nováček Jorge Martin. Z druhého místa vyrážel Francesco Bagnaia. Quartararo startoval jako třetí.

Na divokou kartu dnes jel Dani Pedrosa na KTM. Jako náhradník za zraněného Morbidelliho startoval Cal Crutchlow.

Dnešní štýrský závod byl vypsán na osmadvacet kol a po startu se vedení ujal Bagnaia. Martin klesl na druhé místo. Třetí byl Mir. Quartararo klesl na čtvrtou příčku. Marc Márquez se posunul na páté místo.

Bagnaia vedl i ve druhém kole. Mir se posunul na druhé místo, ale následně se zase vrátil na třetí za Martina. Márquez byl čtvrtý. Quartararo bojoval o páté místo se svým kolegou Viňalesem. Nicméně o pár zatáček dále už bylo všechno zase jinak.

Na zemi skončil Pedrosa a následně také Savadori, který pravděpodobně narazil do Pedrosova letícího stroje. Pedrosa odešel po svých, Savadoriho odnesli na nosítkách, ale byl při vědomí. Vzhledem k tomu, že motocykly výše zmíněných jezdců začaly na dráze hořet, bylo nutné závod přerušit.

Po vyčištění dráhy byl závod znovu odstartován a zkrácen na 27 kol a jezdci se na startu seřadili podle původních pozic z kvalifikace.

Savadori po nehodě musel zamířit do zdravotního střediska na okruhu za účelem podrobnější prohlídky. O něco později byl Savadori viděn v záběrech televizních kamer, jak nastupuje do kamionu u boxů. Sice kulhal, ale nevypadalo to na nic vážného. Dle posledně zveřejněných zpráv je Savadori v pořádku.

Pit lane se znovu otevřela ve 14:38 a proběhla rychlá startovní procedura – pit lane se otevřela jen na 60 sekund před zaváděcím kolem.

Ještě před startem se do potíží dostal Viňales, který se nedokázal rozjet do zahřívacího kola a musel tak zamířit do boxové uličky a startovat přímo z ní.

Po opakovaném startu se do čela dostal Miller. Na druhé místo se zařadil Martin a na třetí Mir. Mezi Quartararem, Marcem Márquezem a Aleixem Espargarem došlo k incidentu. Dva posledně zmínění vyjeli mimo trať a přišli o pozice. Quartararo se zařadil na čtvrté místo. Pátý byl po startu Zarco. Na šesté místo se posunul Alex Márquez. Alexův bratr Marc se naopak propadl až na hranici bodovaných pozic.

Miller držel vedení i ve třetím kole, ale pak jej předjel Martin. Bagnaia, který vedl před přerušením, byl tentokrát až mimo první desítku – konkrétně na jedenácté pozici.

Dvadvacet kol před šachovnicíc vedl Martin, Mir se posunul na druhou příčku, Miller klesl na třetí místo a začal na něj útočit Quartararo. Aleix Espargaro odstavil svůj stroj u zdi a musel odstoupit. O kolo později se pak Quartararo posunul před Millera na třetí místo, ale Australan mu brzy předjetí vrátil. Do boje se míchal i Zarco, který byl v té chvíli pátý. Martin a Mir mezitím této trojici trochu poodjeli. Za pátým Zarcem spolu bojovali jezdci týmu LCR Honda – Alex Márquez a Takaaki Nakagami.

Osmnáct kol před koncem vedl Martin, druhý byl Mir. Úřadující šampion byl v těsném závěsu za Martinem. Třetí byl v tuto chvíli Quartararo, ale ten nebyl v nejtěsnějším kontaktu s vedoucí dvojicí. Za Quartararem jezdili Miller a Zarco.

Mir pak kroužil těsně za Martinem i v dalším průběhu závodu, ale neútočil. Třetí Quartararo ztrácel zhruba dvě vteřiny na vedoucí dvojici. Quartararův kolega Viňales dostal trest v podobě long lap penalty za překračování limitů dráhy, nicméně Viňalesova penalizace boj o nejvyšší příčky nijak neovlivnila, protože Španěl startoval z pit lane.

Čtrnáct kol před koncem vyjel mimo dráhu Oliveira, ale neupadl a hned se zase vrátil na dráhu a zamířil do boxů.

Martin držel Mira za sebou i jedenáct kol, nicméně v té době dostal varování týkající se překračování limitů dráhy, takže si musel dávat pozor, aby nebyl penalizován. Quartararo zůstával třetí, ale Miller byl těsně za ním. O kolo později ovšem Miller upadl, takže k žádnému souboji nakonec nedošlo. Na čtvrté místo se po Millerově pádu posunul Zarco a na páté Nakagami. Miller se po nehodě rozjel, ale zamířil rovnou do boxů.

Šest kol před šachovnicí vedl Martin už o více než vteřinu před Mirem. Třetí Quartararo ztrácel zhruba pět vteřin na Mira. A postupem času se pak rozestupy mezi první trojicí ještě zvětšovaly. K bojům ovšem docházelo na konci první desítky mezi Alexem Márquezem a Bagnaiou.

Do posledního kola najel jako první Martin. Mir byl druhý a Quartararo třetí. A tak to zůstalo až do cíle. Martin proměnil pole position ve vítězství a raduje se tak ze své první výhry v královské kubatuře. Druhý dojel Joan Mir. Fabio Quartararo skončil na třetí pozici, navzdory tomu však dokázal navýšit svůj náskok ve vedení šampionátu. Zarco totiž dojel až šestý. Na čtvrté místo se nakonec dostal Binder. Pátý skončil Nakagami. Kromě výše zmíněných se do první desítky vešli i Rins, Marc Márquez, Bagnaia a Alex Márquez.

Další závod se jede příští týden a to opět na Red Bull Ringu, tentokrát ovšem s názvem Velká cena Rakouska.

GP Štýrska - MotoGP, závod

Foto: Lukasz Swiderek, Václav Duška Jr.