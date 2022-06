MotoGP: Katalánskou kvalifikační bitvu ovládl Aleix Espargaro

Aleix Espargaro má v Katalánsku velmi dobrou formu. Ovládl tři ze čtyř tréninků a raduje se i po kvalifikaci. Do svého domácího závodu odstartuje z první pozice. V úplném závěru měl rozjeté hodně rychlé kolo Francesco Bagnaia, ale nakonec mu na pole position chybělo 0,031s. Musel se tedy smířit s druhým místem. Na třetí pozici se kvalifikoval Fabio Quartararo, který těsně před závodním víkendem v Katalánsku oznámil, že prodloužil smlouvu s Yamahou o další dva roky.

Quartararův krajan Johann Zarco vyrazí ze čtvrté pozice. Fabio di Giannantonio, který před týdnem startoval z pole position, se tentokrát do závodu pustí z páté pozice. Druhou řadu doplní Jorge Martin.

Ve třetí řadě budou stát Alex Rins, Maverick Viňales a Luca Marini. Elitní desítku uzavírá Pol Espargaro.

Do závodu nenastoupí Marc Márquez, který má za sebou čtvrtou operaci zraněné paže. Zatím není jisté, kdy se starší z bratrů Márquezových vrátí na trať. V Katalánsku místo něj jede Stefan Bradl. Zda se zítřejšího závodu bude moct zúčastnit mladší z bratrů Márquezových, také není jisté. Alex měl dost nepříjemný pád ve čtvrtém tréninku. Musel vynechat kvalifikaci a zamířil do zdravotního střediska na prohlídku. Dle dostupných informací by měl mít bolesti levé paže, ale kost pravděpodobně zlomená není. Hovořilo se i o lehčím otřesu mozku. Jezdec bude každopádně zítra znovu vyšetřen a pak se teprve rozhodne, zda nastoupí do závodu.

Závod královské kubatury začíná v neděli ve 14:00.

GP Katalánska - MotoGP, 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Km/h Čas Ztráta 1 41AleixEspargaro Aprilia 351,7 01'38,7420 0 2 63FrancescoBagnaia Ducati 348,3 01'38,7730 0,031 3 20FabioQuartararo Yamaha 347,2 01'38,9590 0,217 4 5JohannZarco Ducati 349,5 01'39,0270 0,285 5 49FabioDi Giannantonio Ducati 348,3 01'39,0990 0,357 6 89JorgeMartin Ducati 348,3 01'39,1420 0,4 7 42AlexRins Suzuki 350,6 01'39,1450 0,403 8 12MaverickViñales Aprilia 349,5 01'39,3970 0,655 9 10LucaMarini Ducati 346,1 01'39,4510 0,709 10 44PolEspargaro Honda 352,9 01'39,4770 0,735 11 43JackMiller Ducati 350,6 01'39,5230 0,781 12 30TakaakiNakagami Honda 343,9 01'39,6110 0,869

Postavení na roštu

P. Jezdec Motocykl 1 41AleixEspargaro Aprilia 2 63FrancescoBagnaia Ducati 3 20FabioQuartararo Yamaha 4 5JohannZarco Ducati 5 49FabioDi Giannantonio Ducati 6 89JorgeMartin Ducati 7 42AlexRins Suzuki 8 12MaverickViñales Aprilia 9 10LucaMarini Ducati 10 44PolEspargaro Honda 11 43JackMiller Ducati 12 30TakaakiNakagami Honda 13 72MarcoBezzecchi Ducati 14 23EneaBastianini Ducati 15 33BradBinder KTM 16 88MiguelOliveira KTM 17 36JoanMir Suzuki 18 21FrancoMorbidelli Yamaha 19 4AndreaDovizioso Yamaha 20 87RemyGardner KTM 21 6StefanBradl Honda 22 51MichelePirro Ducati 23 40DarrynBinder Yamaha 24 25RaulFernandez KTM 25 73AlexMarquez Honda

Foto: Václav Duška Jr.