MotoGP: Maďarskému warm upu kraloval Marc Márquez

Michaela Neumannová
24. srpna 2025

Marc Márquez zajel nejlepší čas maďarského warm upu. Druhé místo obsadil Fermin Aldeguer. První trojku zkompletoval Jorge Martin.

Nejrychlejší kolo v dnešním zahřívacím tréninku zajel Marc Márquez. Na druhé místo se zařadil Fermin Aldeguer. Třetí skončil Jorge Martin. Do první pětky se dále vešli i Jack Miller a Alex Márquez.

Na dráze opět chybí Maverick Viñales a Somkiat Chantra. Viñales se sice pokoušel vrátit k závodění už minulý týden v Rakousku, ale bolest zraněného ramene mu nedovolila pokračovat. Španěl nakonec nenastoupil ani v Maďarsku a není jisté, zda nastoupí už v Katalánsku, kde se jede za dva týdny. V Maďarsku Viñalese zastupuje Pol Espargaro. Dle původního plánu měli ovšem na okruhu Balaton Park jet oba bratři Espargarovi. Aleix měl nahradit zraněného Chantru, nicméně Aleix opět spadl z kola a tentokrát si poranil záda, takže Chantru zastoupit nemůže.

Hned čtyři jezdci budou do GP Maďarska vstupovat s trestem. Jack Miller a Alex Márquez se dnes na startovním roštu odsunou o tři místa vzad oproti pozicím, které si vyjeli v kvalifikaci. Jedná se o trest za pomalou jízdu v blízkosti závodní stopy. Po včerejším sprintu ještě byly uděleny tresty Quartararovi a Bastianinimu. Quartararo totiž hned po startu včerejšího sprintu kolidoval s Bastianinim a Bastianini se o malou chvíli později srazil se Zarcem. V případě první kolize byl uznán vinným Quartararo, který si tak bude muset objet jedno dlouhé kolo. Za druhou nehodu dle komisařů může Bastianini. Vzhledem k tomu, že Bastianini už se letos jednou podobného prohřešku dopustil, dostal přísnější trest. Bude muset obkroužit dvě dlouhá kola.

Bastianini se navíc po včerejší nehodě necítil fyzicky příliš dobře. Kvůli bolestem hlavy musel navštívit nemocnici. Vyšetření však naštěstí žádná zranění neodhalila. Jezdec pokračuje ve zbytku závodního víkendu.

GP Maďarska - MotoGP, warm up

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Marc Marquez Ducati 01'37,354  
2 Fermin Aldeguer Ducati 01'37,904 0,55
3 Jorge Martin Aprilia 01'38,171 0,817
4 Jack Miller Yamaha 01'38,233 0,879
5 Alex Marquez Ducati 01'38,264 0,91
6 Enea Bastianini KTM 01'38,362 1,008
7 Joan Mir Honda 01'38,416 1,062
8 Fabio Quartararo Yamaha 01'38,462 1,108
9 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'38,496 1,142
10 Miguel Oliveira Yamaha 01'38,625 1,271
11 Brad Binder KTM 01'38,708 1,354
12 Alex Rins Yamaha 01'38,721 1,367
13 Luca Marini Honda 01'38,762 1,408
14 Pol Espargaro KTM 01'38,790 1,436
15 Marco Bezzecchi Aprilia 01'38,880 1,526
16 Franco Morbidelli Ducati 01'38,888 1,534
17 Raul Fernandez Aprilia 01'38,909 1,555
18 Ai Ogura Aprilia 01'39,007 1,653
19 Johann Zarco Honda 01'39,042 1,688
20 Pedro Acosta KTM 01'39,259 1,905
21 Francesco Bagnaia Ducati 01'40,518 3,164

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati

