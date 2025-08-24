MotoGP: Maďarskému warm upu kraloval Marc Márquez

Marc Márquez zajel nejlepší čas maďarského warm upu. Druhé místo obsadil Fermin Aldeguer. První trojku zkompletoval Jorge Martin.
Nejrychlejší kolo v dnešním zahřívacím tréninku zajel Marc Márquez. Na druhé místo se zařadil Fermin Aldeguer. Třetí skončil Jorge Martin. Do první pětky se dále vešli i Jack Miller a Alex Márquez.
Na dráze opět chybí Maverick Viñales a Somkiat Chantra. Viñales se sice pokoušel vrátit k závodění už minulý týden v Rakousku, ale bolest zraněného ramene mu nedovolila pokračovat. Španěl nakonec nenastoupil ani v Maďarsku a není jisté, zda nastoupí už v Katalánsku, kde se jede za dva týdny. V Maďarsku Viñalese zastupuje Pol Espargaro. Dle původního plánu měli ovšem na okruhu Balaton Park jet oba bratři Espargarovi. Aleix měl nahradit zraněného Chantru, nicméně Aleix opět spadl z kola a tentokrát si poranil záda, takže Chantru zastoupit nemůže.
Hned čtyři jezdci budou do GP Maďarska vstupovat s trestem. Jack Miller a Alex Márquez se dnes na startovním roštu odsunou o tři místa vzad oproti pozicím, které si vyjeli v kvalifikaci. Jedná se o trest za pomalou jízdu v blízkosti závodní stopy. Po včerejším sprintu ještě byly uděleny tresty Quartararovi a Bastianinimu. Quartararo totiž hned po startu včerejšího sprintu kolidoval s Bastianinim a Bastianini se o malou chvíli později srazil se Zarcem. V případě první kolize byl uznán vinným Quartararo, který si tak bude muset objet jedno dlouhé kolo. Za druhou nehodu dle komisařů může Bastianini. Vzhledem k tomu, že Bastianini už se letos jednou podobného prohřešku dopustil, dostal přísnější trest. Bude muset obkroužit dvě dlouhá kola.
Bastianini se navíc po včerejší nehodě necítil fyzicky příliš dobře. Kvůli bolestem hlavy musel navštívit nemocnici. Vyšetření však naštěstí žádná zranění neodhalila. Jezdec pokračuje ve zbytku závodního víkendu.
GP Maďarska - MotoGP, warm up
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|01'37,354
|
|2
|Fermin Aldeguer
|Ducati
|01'37,904
|0,55
|3
|Jorge Martin
|Aprilia
|01'38,171
|0,817
|4
|Jack Miller
|Yamaha
|01'38,233
|0,879
|5
|Alex Marquez
|Ducati
|01'38,264
|0,91
|6
|Enea Bastianini
|KTM
|01'38,362
|1,008
|7
|Joan Mir
|Honda
|01'38,416
|1,062
|8
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|01'38,462
|1,108
|9
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|01'38,496
|1,142
|10
|Miguel Oliveira
|Yamaha
|01'38,625
|1,271
|11
|Brad Binder
|KTM
|01'38,708
|1,354
|12
|Alex Rins
|Yamaha
|01'38,721
|1,367
|13
|Luca Marini
|Honda
|01'38,762
|1,408
|14
|Pol Espargaro
|KTM
|01'38,790
|1,436
|15
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|01'38,880
|1,526
|16
|Franco Morbidelli
|Ducati
|01'38,888
|1,534
|17
|Raul Fernandez
|Aprilia
|01'38,909
|1,555
|18
|Ai Ogura
|Aprilia
|01'39,007
|1,653
|19
|Johann Zarco
|Honda
|01'39,042
|1,688
|20
|Pedro Acosta
|KTM
|01'39,259
|1,905
|21
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|01'40,518
|3,164
Zdroj: motogp.com, foto: Ducati