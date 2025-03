MotoGP: Marc Márquez kraloval i americkému sprintu

Marc Márquez si připsal třetí letošní výhru ve sprintu. Jeho bratr Alex opět dorazil do cíle jako druhý. Na podium se s nimi podíval Francesco Bagnaia.

Do amerického sprintu, který byl vypsán na deset kol, startoval jako první Marc Márquez. Po startu se o nejvyšší příčky přetahovali především Bagnaia a bratři Márquezovi. Marc Márquez v jednu chvíli málem skončil na zemi, ale naštěstí situaci ustál. Bagnaia se na chvíli dostal do vedení, ale Marc Márquez se rychle dostal zpátky před něj. Ještě před koncem prvního kola Bagnaiu překonal i Alex Márquez. Di Giannantonio se po startu z druhé pozice během prvního kola propadl na sedmé místo. Morbidelli a Acosta v úvodu hodně ostře bojovali o čtvrté místo, čehož využil Quartararo k tomu, aby se dostal před ně. O něco málo později se Quartararo, jenž startoval z jedenácté pozice, dokonce snažil útočit i na třetího Bagnaiu, ale nakonec neúspěšně.

Ve čtvrtém kole závodu pokračoval na první pozici Marc Márquez. Jeho bratr Alex na druhé pozici zaostával o více než 0,6 sekundy. Bagnaia na třetí pozici měl ještě větší ztrátu. Relativně těsně za Bagnaiou následovali Quartararo, Morbidelli a di Giannantonio. Quartararo ovšem v jednu chvíli málem upadl, ale naštěstí to ustál, dokonce ani moc neztratil. Přišel pouze o jednu pozici. Dostal se před něj Morbidelli. V pátém kolem pak na Fabia Quartarara začal útočit i jeho italský jmenovec Fabio di Giannantonio. Sedmý byl v tuto chvíli Mir, ten ovšem do bitvy o lepší pozice nakonec nezasáhl, protože záhy ukončil své snahy pádem. Jezdec naštěstí vypadal po nehodě v pořádku. Dokonce sám na svém stroji odjel do boxů.

I pět kol před koncem zůstával na čele Marc Márquez. Za ním stále jezdil jeho bratr Alex. Bagnaia držel třetí pozici. Di Giannantonio během krátké doby překonal Quartarara a Morbidelliho, díky čemuž se ujal čtvrtého místa. Poté, co se di Giannantonio posunul na čtvrtou pozici, začali spolu bojovat Morbidelli a Quartararo. Došlo mezi nimi k několika poměrně ostřejším předjetím, ale naštěstí se jejich bitva obešla bez kolize.

Tři kola před koncem odstoupil Viňales, který loni v Austinu vyhrál sprint i hlavní závod. Na přední příčky ovšem jeho odstoupení nemělo vliv. Bratři Márquezovi i Bagnaia drželi své pozice. Už s poměrně velkou ztrátou pak za Bagnaiou následovali di Giannantonio, Morbidelli a Quartararo.

Savadori v závěru sprintu dostal penalizaci v podobě dlouhého kola, protože si v jednom místě zkrátil dráhu. Vzhledem k tomu, že stejně jezdil poslední, nemusela jej penalizace příliš trápit.

V posledním kole už se pořadí na předních místech nezměnilo. Marc Márquez si připsal další výhru. Jeho mladší bratr Alex opět skončil druhý. Třetí místo obsadil Francesco Bagnaia. První pětku zkompletovali jezdci týmu VR46 Racing, přičemž čtvrtý byl di Giannantonio a pátý Morbidelli. Pro body si dojeli i Quartararo, Acosta, Marini a Ogura.

GP Amerik - MotoGP, sprint

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 20'29,509 2 Alex Marquez Ducati 0,795 3 Francesco Bagnaia Ducati 1,918 4 Fabio Di Giannantonio Ducati 8,536 5 Franco Morbidelli Ducati 9,685 6 Fabio Quartararo Yamaha 10,676 7 Pedro Acosta KTM 12,049 8 Luca Marini Honda 13,588 9 Ai Ogura Aprilia 13,752 10 Marco Bezzecchi Aprilia 14,584 11 Fermin Aldeguer Ducati 14,754 12 Brad Binder KTM 14,908 13 Enea Bastianini KTM 16,009 14 Jack Miller Yamaha 16,182 15 Alex Rins Yamaha 18,181 16 Johann Zarco Honda 18,625 17 Raul Fernandez Aprilia 21,666 18 Augusto Fernandez Yamaha 29,061 19 Somkiat Chantra Honda 33,622 20 Lorenzo Savadori Aprilia 37,989 Neklasifikováni Maverick Viñales KTM 14'41,967 Joan Mir Honda 11'30,003

Foto: Ducati