MotoGP: Marc Márquez navzdory pádu zajel nejlepší čas v prvním nizozemském tréninku

Kvůli čištění dráhy před začátkem tréninku prostřední kubatury došlo i k odložení začátku prvního volného tréninku třídy MotoGP. Trénink nezačal vůbec dobře pro vedoucího muže šampionátu – Marca Márqueze. Španěl měl poměrně nepříjemný pád. V první chvíli to dokonce vypadalo, že by jezdec mohl mít nějaké zranění levé horní končetiny, ale to se nakonec nepotvrdilo. Márquez si po nehodě vyměnil kombinézu a vrátil se na dráhu. Nakonec zajel nejlepší čas ze všech. Na druhé místo se zařadil jeho krajan Maverick Viñales. První trojku zkompletoval Ital Marco Bezzecchi.

Francesco Bagnaia, jemuž se v minulosti na okruhu v Assenu velmi dobře dařilo, zahájil tento závodní víkend čtvrtým nejlepším časem. Za Bagnaiou následovali Fabio di Giannantonio a jeho jmenovec Fabio Quartararo, jenž si přesně před týdnem vykloubil rameno. Druhý muž průběžného pořadí šampionátu – Alex Márquez – tentokrát obsadil sedmé místo. Do elitní desítky se dále vešli i Zarco, Aldeguer a Rins. O přímém postupu do druhé části kvalifikace se ale rozhodne až odpoledne.

Na dráze nadále chybí zranění Jorge Martin a Luca Marini. Místo úřadujícího šampiona Martina stejně jako v předchozích závodech startuje Lorenzo Savadaro. Mariniho minulý víkend zastupoval Takaaki Nakagami, nyní dostal šanci Aleix Espargaro, jenž stejně jako Nakagami působí v roli testovacího jezdce Hondy.

GP Nizozemska - MotoGP, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 01'32,216 2 Maverick Viñales KTM 01'32,529 0,313 3 Marco Bezzecchi Aprilia 01'32,570 0,354 4 Francesco Bagnaia Ducati 01'32,609 0,393 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'32,889 0,673 6 Fabio Quartararo Yamaha 01'32,956 0,74 7 Alex Marquez Ducati 01'33,115 0,899 8 Johann Zarco Honda 01'33,144 0,928 9 Fermin Aldeguer Ducati 01'33,149 0,933 10 Alex Rins Yamaha 01'33,151 0,935 11 Pedro Acosta KTM 01'33,181 0,965 12 Raul Fernandez Aprilia 01'33,231 1,015 13 Franco Morbidelli Ducati 01'33,264 1,048 14 Jack Miller Yamaha 01'33,339 1,123 15 Miguel Oliveira Yamaha 01'33,378 1,162 16 Joan Mir Honda 01'33,423 1,207 17 Enea Bastianini KTM 01'33,615 1,399 18 Lorenzo Savadori Aprilia 01'33,622 1,406 19 Ai Ogura Aprilia 01'33,823 1,607 20 Brad Binder KTM 01'33,923 1,707 21 Aleix Espargaro Honda 01'34,295 2,079 22 Somkiat Chantra Honda 01'34,809 2,593

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati