MotoGP: Marc Márquez nenašel přemožitele ani v pátek odpoledne

Přerušenému odpolednímu tréninku třídy MotoGP kraloval Marc Márquez. Druhé místo obsadil Pedro Acosta. První trojku doplnil Francesco Bagnaia.
Nejrychlejší čas pátečního odpoledne zajel Marc Márquez. První trojku doplnili Pedro Acosta a Francesco Bagnaia. Alex Márquez, který si v hlavním závodě bude muset odpykat trest v podobě dlouhého kola, tentokrát obsadil čtvrté místo. Do půl vteřiny ztráty na nejrychlejšího se vešel i pátý Raul Fernandez. Kromě výše zmíněných jezdců se z přímého postupu do druhé části kvalifikace mohou radovat i Mir, Morbidelli, Zarco, Aldeguer a čerstvě třicetiletý Binder.
Jorge Martin měl hned v úvodu tréninku nepříjemný pád. Jeho stroj udělal několik kotrmelců. Jezdec, jehož v letošním roce potrápilo několik zranění, tentokrát naštěstí odešel po svých a vypadal, že by měl být v pořádku. Později se opět vrátil na dráhu.
Krátce po polovině tréninku upadl v šesté zatáčce Fabio Quartararo. Jezdec po nehodě trochu pokulhával a občas si držel levý bok. Krátce po Quartararovi v témže místě upadl i Miguel Oliveira. Trénink musel být na chvíli přerušen, protože došlo k poškození nafukovací ochranné bariéry. Bariéra sice byla opravena rychle, ale následně ještě vyrazili komisaři zkontrolovat dráhu. Nakonec vyšlo najevo, že z motocyklu Jacka Millera pravděpodobně vytekl olej, což následně zapříčinilo pád Quartarara a Oliveiry. Oliveirovi sice chvíli hrozila penalizace, protože havaroval pod žlutou vlajkou, ale vzhledem k tomu, že dráha nebyla v pořádku, tak Oliveira nakonec žádnou penalizaci nedostal.
Maverick Viñales si při GP Německa zranil rameno a musel vynechat i závod v Brně. V Rakousku už se ale vrací na dráhu. Po prvním tréninku sice ještě musel absolvovat kontrolu u lékařů, ale ta naštěstí dopadla dobře. Ve stoprocentní kondici ovšem Viñales rozhodně není. Během tréninku si v boxech musel dávat na rameno led a není jisté, zda tento závodní víkend dokončí.
Uvidíme, zda a jak zítřejší program ovlivní počasí. Dle předpovědi totiž odpoledne hrozí přeháňky a možná dokonce i bouřky.
GP Rakouska - MotoGP, trénink
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|01'28,117
|
|2
|Pedro Acosta
|KTM
|01'28,345
|0,228
|3
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|01'28,385
|0,268
|4
|Alex Marquez
|Ducati
|01'28,435
|0,318
|5
|Raul Fernandez
|Aprilia
|01'28,519
|0,402
|6
|Joan Mir
|Honda
|01'28,694
|0,577
|7
|Franco Morbidelli
|Ducati
|01'28,696
|0,579
|8
|Johann Zarco
|Honda
|01'28,765
|0,648
|9
|Fermin Aldeguer
|Ducati
|01'28,769
|0,652
|10
|Brad Binder
|KTM
|01'28,845
|0,728
|11
|Enea Bastianini
|KTM
|01'28,866
|0,749
|12
|Ai Ogura
|Aprilia
|01'28,877
|0,76
|13
|Luca Marini
|Honda
|01'28,938
|0,821
|14
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|01'29,015
|0,898
|15
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|01'29,058
|0,941
|16
|Jorge Martin
|Aprilia
|01'29,066
|0,949
|17
|Alex Rins
|Yamaha
|01'29,160
|1,043
|18
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|01'29,469
|1,352
|19
|Miguel Oliveira
|Yamaha
|01'29,633
|1,516
|20
|Jack Miller
|Yamaha
|01'29,787
|1,67
|21
|Maverick Viñales
|KTM
|01'30,800
|2,683
Zdroj: motogp.com, foto: Ducati