MotoGP: Marc Márquez nenašel přemožitele ani v pátek odpoledne | Foto: Ducati

Foto: Ducati

MotoGP: Marc Márquez nenašel přemožitele ani v pátek odpoledne

Michaela Neumannová
15. srpna 2025

Přerušenému odpolednímu tréninku třídy MotoGP kraloval Marc Márquez. Druhé místo obsadil Pedro Acosta. První trojku doplnil Francesco Bagnaia.

Nejrychlejší čas pátečního odpoledne zajel Marc Márquez. První trojku doplnili Pedro Acosta a Francesco Bagnaia. Alex Márquez, který si v hlavním závodě bude muset odpykat trest v podobě dlouhého kola, tentokrát obsadil čtvrté místo. Do půl vteřiny ztráty na nejrychlejšího se vešel i pátý Raul Fernandez. Kromě výše zmíněných jezdců se z přímého postupu do druhé části kvalifikace mohou radovat i Mir, Morbidelli, Zarco, Aldeguer a čerstvě třicetiletý Binder.

Jorge Martin měl hned v úvodu tréninku nepříjemný pád. Jeho stroj udělal několik kotrmelců. Jezdec, jehož v letošním roce potrápilo několik zranění, tentokrát naštěstí odešel po svých a vypadal, že by měl být v pořádku. Později se opět vrátil na dráhu.

Krátce po polovině tréninku upadl v šesté zatáčce Fabio Quartararo. Jezdec po nehodě trochu pokulhával a občas si držel levý bok. Krátce po Quartararovi v témže místě upadl i Miguel Oliveira. Trénink musel být na chvíli přerušen, protože došlo k poškození nafukovací ochranné bariéry. Bariéra sice byla opravena rychle, ale následně ještě vyrazili komisaři zkontrolovat dráhu. Nakonec vyšlo najevo, že z motocyklu Jacka Millera pravděpodobně vytekl olej, což následně zapříčinilo pád Quartarara a Oliveiry. Oliveirovi sice chvíli hrozila penalizace, protože havaroval pod žlutou vlajkou, ale vzhledem k tomu, že dráha nebyla v pořádku, tak Oliveira nakonec žádnou penalizaci nedostal.

Maverick Viñales si při GP Německa zranil rameno a musel vynechat i závod v Brně. V Rakousku už se ale vrací na dráhu. Po prvním tréninku sice ještě musel absolvovat kontrolu u lékařů, ale ta naštěstí dopadla dobře. Ve stoprocentní kondici ovšem Viñales rozhodně není. Během tréninku si v boxech musel dávat na rameno led a není jisté, zda tento závodní víkend dokončí.

Uvidíme, zda a jak zítřejší program ovlivní počasí. Dle předpovědi totiž odpoledne hrozí přeháňky a možná dokonce i bouřky.

GP Rakouska - MotoGP, trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Marc Marquez Ducati 01'28,117  
2 Pedro Acosta KTM 01'28,345 0,228
3 Francesco Bagnaia Ducati 01'28,385 0,268
4 Alex Marquez Ducati 01'28,435 0,318
5 Raul Fernandez Aprilia 01'28,519 0,402
6 Joan Mir Honda 01'28,694 0,577
7 Franco Morbidelli Ducati 01'28,696 0,579
8 Johann Zarco Honda 01'28,765 0,648
9 Fermin Aldeguer Ducati 01'28,769 0,652
10 Brad Binder KTM 01'28,845 0,728
11 Enea Bastianini KTM 01'28,866 0,749
12 Ai Ogura Aprilia 01'28,877 0,76
13 Luca Marini Honda 01'28,938 0,821
14 Fabio Quartararo Yamaha 01'29,015 0,898
15 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'29,058 0,941
16 Jorge Martin Aprilia 01'29,066 0,949
17 Alex Rins Yamaha 01'29,160 1,043
18 Marco Bezzecchi Aprilia 01'29,469 1,352
19 Miguel Oliveira Yamaha 01'29,633 1,516
20 Jack Miller Yamaha 01'29,787 1,67
21 Maverick Viñales KTM 01'30,800 2,683

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati

Zahájit diskuzi

Doporučujeme

Články odjinud