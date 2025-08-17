MotoGP: Marc Márquez nenašel přemožitele ani v Rakousku, připsal si šestou výhru v řadě

Marc Márquez sice startoval z druhé řady, ale nakonec si opět dojel pro výhru. Jedná se o jeho šestou výhru v řadě. Na podium se tentokrát probojovali i Aldeguer a Bezzecchi. Martin měl další těžký pád, ale měl by být v pořádku.
Do rakouského závodu královské kubatury vyrážel z první pozice Marco Bezzecchi. Společnost mu v první řadě dělali Alex Márquez a Francesco Bagnaia. Mladší z bratrů Márquezových ovšem do dnešního závodu vstupoval s tím, že si bude muset objet dlouhé kolo, protože v Brně zavinil kolizi s Joanem Mirem.
Po startu závodu, který byl vypsán na osmadvacet kol, se vedení ujal Marco Bezzecchi. Za ním se seřadili Francesco Bagnaia a Marc Márquez. Alex Márquez klesl na čtvrté místo. Do první pětky se pro tuto chvíli vešel i Pedro Acosta.
V druhém kole závodu pokračoval na první pozici Bezzecchi, jemuž se v úvodních dvou kolech podařilo vybudovat mírný náskok v čele. Na druhé místo se posunul Marc Márquez. Za ním následovali Bagnaia, Alex Márquez a Bastianini. Alexe ovšem ještě čekal trest v podobě dlouhého kola a Bastianini si v nájezdu do třetího kola udělal výlet mimo dráhu, kvůli čemuž se propadl na osmé místo.
Čtyřiadvacet kol před závěrem pokračoval na první pozici Bezzecchi. Marc Márquez byl druhý se ztrátou zhruba sedmi desetin. První trojku uzavíral Francesco Bagnaia. Alex Márquez po průjezdu penalizační uličkou přišel o hodně pozic. Propadl se až na jedenácté místo.
Dvaadvacet okruhů před koncem došlo ke kontaktu mezi Binderem a Raulem Fernandezem. Binder klesl na deváté místo. Na prvních třech pozicích zůstávalo pořadí beze změny. Bezzecchi vedl, druhý byl Marc Márquez a třetí místo držel Bagnaia. Alex Márquez po své penalizaci zůstával na jedenácté pozici, poměrně dlouho se mu totiž nedařilo předjet Zarca. Dokázal to až o další dvě kola později.
Sedmnáct kol před šachovnicí sice ještě Bezzecchi držel první místo, ale Marca Márqueze už měl těsně za zády. Na třetí pozici se stále držel Bagnaia. Následovali Acosta a Aldeguer.
V patnáctém kole závodu havaroval Jorge Martin, který se teprve před pár týdny v Brně vrátil po těžkém zranění. Martinovi se ani po dnešní nehodě moc nechtělo vstávat. Dokonce k němu museli i zdravotníci. Jezdec se ale nakonec dokázal postavit. Později bylo oznámeno, že Martin zamířil na prohlídku do zdravotního střediska. Těsně před koncem závodu už ale byl Martin vidět ve svém boxu a zdálo se, že by měl být v pořádku.
O něco málo později Bastianini ostře předjel Fernandeze. Fernandez může být rád, že neupadl. Propadl se ovšem z šestého místa na osmé. Na prvních třech místech se pořadí neměnilo. Bezzecchi (zatím) dokázal držet Márqueze za sebou, přestože o několik málo kol dříve už to skoro vypadalo, že brzy dojde k útoku ze strany Márqueze.
V devatenáctém kole už ovšem Márquez zaútočil. Na chvíli se před Bezzecchiho dostal. Ital mu ale předjetí rychle vrátil. Tím ovšem jejich boj nekončil. Márquez to v nájezdu do dalšího kola zkusil znovu a tentokrát se situace pro něj vyvíjela lépe. Bezzecchi už jej znovu nepředjel. Ke změně došlo i na třetí pozici. Bagnaia se rychle propadl za Acostu a Aldeguera na páté místo a opět se začal trápit. Aldeguer následně tvrdě předjel Acostu a dostal se tak na třetí místo. O dramatickou vložku se postaral Fabio di Giannantonio, jemuž začal hořet motocykl. Závod tím pádem pro Itala skončil.
Pět kol před koncem se Aldeguer posunul na druhé místo před Bezzecchiho. Marc Márquez už měl ale v čele náskok zhruba sekundu. Bagnaia se naopak dále propadal. V tuto chvíli byl Ital šestý a navíc na něj útočili Binder a Mir. Při právě zmíněných bojích vyjel Bagnaia v jednu chvíli mimo dráhu a získal tím nepovolenou výhru, takže následoval trest. Ital musel přepustit jednu pozici. Nakonec se ale před Bagnaiu dostali Binder i Mir. V záběrech televizních kamer sice bylo vidět, že Binderovi chybí křídlo, ale pravděpodobně tento problém neměl negativní vliv na jeho rychlost.
Do posledního kola najel jako první Marc Márquez. Druhý Aldeguer na něj ztrácel zhruba jednu sekundu. Třetí Bezzecchi zaostával ještě více. První pětku doplňovali Acosta a Bastianini. Do konce závodu už se na tomto pořadí nic nezměnilo. Marc Márquez se tedy raduje ze šesté výhry v řadě a navíc znovu navýšil vedení v šampionátu.
Bagnaia dorazil do cíle jako osmý. Alex Márquez sice v závěru útočil na devátého Fernandeze, ale nepodařilo se mu jej předjet. Z nedělního závodu si tedy Alex veze jen šest bodů, přesto si nadále drží na druhém místě průběžného pořadí šampionátu poměrně komfortní náskok před Bagnaiou.
Za týden už jezdce čeká závod na úplně novém okruhu. Pojede se Velká cena Maďarska.
GP Rakouska - MotoGP, závod
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas/Ztráta
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|42'11,006
|2
|Fermin Aldeguer
|Ducati
|1,118
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|3,426
|4
|Pedro Acosta
|KTM
|6,864
|5
|Enea Bastianini
|KTM
|8,731
|6
|Joan Mir
|Honda
|10,132
|7
|Brad Binder
|KTM
|10,476
|8
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|12,486
|9
|Raul Fernandez
|Aprilia
|15,472
|10
|Alex Marquez
|Ducati
|15,537
|11
|Franco Morbidelli
|Ducati
|16,185
|12
|Johann Zarco
|Honda
|16,241
|13
|Luca Marini
|Honda
|18,478
|14
|Ai Ogura
|Aprilia
|18,491
|15
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|25,256
|16
|Alex Rins
|Yamaha
|30,316
|17
|Miguel Oliveira
|Yamaha
|34,008
|18
|Jack Miller
|Yamaha
|37,478
|Neklasifikováni
|
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|30'18,483
|
|Jorge Martin
|Aprilia
|19'42,940
Zdroj: motogp.com, foto: Ducati