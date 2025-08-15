MotoGP: Marc Márquez pokračuje ve velmi rychlém tempu i po letní přestávce

Marc Márquez ovládl první rakouský trénink. Na druhé místo se zařadil jeho týmový kolega Francesco Bagnaia. První trojku doplnil Marco Bezzecchi.
Nejrychlejší kolo prvního rakouského tréninku třídy MotoGP zaznamenal Marc Márquez. Na druhé místo se zařadil jeho týmový kolega Francesco Bagnaia, jemuž se v minulých letech v Rakousku velmi dobře dařilo. Třetí skončil Marco Bezzecchi.
Alex Márquez, jemuž vůbec nevyšel závodní víkend v Brně, zahájil rakouský program čtvrtým nejlepším časem. V hlavním závodě si ovšem Alex bude muset odpykat trest v podobě dlouhého kola, protože při závodě v Brně zavinil kolizi s Joanem Mirem.
Páté místo dnes dopoledne obsadil Franco Morbidelli. Za ním následovali Mir, Quartararo a Martin. Do elitní desítky se dále vešli i Acosta a Bastianini. O přímém postupu do druhé části kvalifikace ovšem rozhodne až odpolední trénink.
Na dráze nadále chybí Somkiat Chantra. Jezdec se stále zotavuje ze zranění kolene. V Brně Chantru zastupoval Takaaki Nakagami, nicméně i on si zranil koleno, takže v Rakousku jet nemůže. Další testovací jezdec Hondy – Aleix Espargaro – si zranil ruku během cyklistického závodu. Iker Lecuona, jenž jezdí s Hondou v šampionátu WorldSBK, je také zraněný a Stefan Bradl už závodit nechce, takže Honda nakonec do Rakouska náhradníka nesehnala. Příští týden v Rakousku už by ale měl být Aleix Espargaro natolik v pořádku, aby Chantru nahradil. Chantra se vrátí nejdříve začátkem září v Katalánsku.
GP Rakouska - MotoGP, 1. volný trénink
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas
|Ztráta
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|01'29,376
|
|2
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|01'29,686
|0,31
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|01'29,762
|0,386
|4
|Alex Marquez
|Ducati
|01'29,788
|0,412
|5
|Franco Morbidelli
|Ducati
|01'29,837
|0,461
|6
|Joan Mir
|Honda
|01'29,853
|0,477
|7
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|01'29,924
|0,548
|8
|Jorge Martin
|Aprilia
|01'29,945
|0,569
|9
|Pedro Acosta
|KTM
|01'29,956
|0,58
|10
|Enea Bastianini
|KTM
|01'29,957
|0,581
|11
|Luca Marini
|Honda
|01'30,014
|0,638
|12
|Alex Rins
|Yamaha
|01'30,053
|0,677
|13
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|01'30,089
|0,713
|14
|Brad Binder
|KTM
|01'30,267
|0,891
|15
|Fermin Aldeguer
|Ducati
|01'30,350
|0,974
|16
|Johann Zarco
|Honda
|01'30,410
|1,034
|17
|Raul Fernandez
|Aprilia
|01'30,422
|1,046
|18
|Jack Miller
|Yamaha
|01'30,565
|1,189
|19
|Ai Ogura
|Aprilia
|01'30,581
|1,205
|20
|Maverick Viñales
|KTM
|01'30,683
|1,307
|21
|Miguel Oliveira
|Yamaha
|01'30,882
|1,506
Zdroj: motogp.com, foto: Ducati