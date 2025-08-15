MotoGP: Marc Márquez pokračuje ve velmi rychlém tempu i po letní přestávce | Foto: Ducati

MotoGP: Marc Márquez pokračuje ve velmi rychlém tempu i po letní přestávce

Michaela Neumannová
15. srpna 2025

Marc Márquez ovládl první rakouský trénink. Na druhé místo se zařadil jeho týmový kolega Francesco Bagnaia. První trojku doplnil Marco Bezzecchi.

Nejrychlejší kolo prvního rakouského tréninku třídy MotoGP zaznamenal Marc Márquez. Na druhé místo se zařadil jeho týmový kolega Francesco Bagnaia, jemuž se v minulých letech v Rakousku velmi dobře dařilo. Třetí skončil Marco Bezzecchi.

Alex Márquez, jemuž vůbec nevyšel závodní víkend v Brně, zahájil rakouský program čtvrtým nejlepším časem. V hlavním závodě si ovšem Alex bude muset odpykat trest v podobě dlouhého kola, protože při závodě v Brně zavinil kolizi s Joanem Mirem.

Páté místo dnes dopoledne obsadil Franco Morbidelli. Za ním následovali Mir, Quartararo a Martin. Do elitní desítky se dále vešli i Acosta a Bastianini. O přímém postupu do druhé části kvalifikace ovšem rozhodne až odpolední trénink.

Na dráze nadále chybí Somkiat Chantra. Jezdec se stále zotavuje ze zranění kolene. V Brně Chantru zastupoval Takaaki Nakagami, nicméně i on si zranil koleno, takže v Rakousku jet nemůže. Další testovací jezdec Hondy – Aleix Espargaro – si zranil ruku během cyklistického závodu. Iker Lecuona, jenž jezdí s Hondou v šampionátu WorldSBK, je také zraněný a Stefan Bradl už závodit nechce, takže Honda nakonec do Rakouska náhradníka nesehnala. Příští týden v Rakousku už by ale měl být Aleix Espargaro natolik v pořádku, aby Chantru nahradil. Chantra se vrátí nejdříve začátkem září v Katalánsku.

GP Rakouska - MotoGP, 1. volný trénink

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta
1 Marc Marquez Ducati 01'29,376  
2 Francesco Bagnaia Ducati 01'29,686 0,31
3 Marco Bezzecchi Aprilia 01'29,762 0,386
4 Alex Marquez Ducati 01'29,788 0,412
5 Franco Morbidelli Ducati 01'29,837 0,461
6 Joan Mir Honda 01'29,853 0,477
7 Fabio Quartararo Yamaha 01'29,924 0,548
8 Jorge Martin Aprilia 01'29,945 0,569
9 Pedro Acosta KTM 01'29,956 0,58
10 Enea Bastianini KTM 01'29,957 0,581
11 Luca Marini Honda 01'30,014 0,638
12 Alex Rins Yamaha 01'30,053 0,677
13 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'30,089 0,713
14 Brad Binder KTM 01'30,267 0,891
15 Fermin Aldeguer Ducati 01'30,350 0,974
16 Johann Zarco Honda 01'30,410 1,034
17 Raul Fernandez Aprilia 01'30,422 1,046
18 Jack Miller Yamaha 01'30,565 1,189
19 Ai Ogura Aprilia 01'30,581 1,205
20 Maverick Viñales KTM 01'30,683 1,307
21 Miguel Oliveira Yamaha 01'30,882 1,506

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati

