MotoGP: Marc Márquez se po 1043 dnech dočkal výhry v hlavním závodě

Aktualizace: Bagnaia je po kolizi s Alexem Márquezem v pořádku.

Do aragonského závodu třídy MotoGP vyrážel jako první Marc Márquez. Spolu s ním z první řady startovali i Pedro Acosta a Francesco Bagnaia. Luca Marini měl před startem nějaký problém, takže musel startovat z pit lane. Závod byl vypsán na 23 kol. Po startu se vedení ujal Marc Márquez. Za něj se zařadili Pedro Acosta, Alex Márquez a Jorge Martin. Alex Márquez se na třetím místě dlouho neohřál, rychle jej předjel Martin. Bagnaoivi start vůbec nevyšel. Propadl se na sedmé místo. Krátce po začátku závodu skončil na zemi Oliveira. Jezdec je naštěstí v pořádku.

Martin se ve druhém kole pokusil předjet Acostu, ale nepodařilo se mu to. Oba vyjeli mimo ideální stopu, Acosta dokonce málem upadl. Incidentu využili Alex Márquez a Franco Morbidelli, kterým se tak podařilo dotáhnout těsně za bojující dvojici. O malou chvíli později se Martin znovu pokusil dostat před Acostu a tentokrát už mu to vyšlo. Následně Acostu předjel i Alex Márquez.

Devatenáct kol před závěrem pokračoval na první pozici Marc Márquez, který nyní jel s náskokem více než dvou vteřin před Martinem. Na třetí pozici se držel Alex Márquez, který podobně jako Martin jezdil poměrně osamoceně. O čtvrté místo bojovali Acosta, Morbidelli, Bagnaia a Binder.

V následujícím kole skončil na zemi Fabio Quartararo, který do té chvíle jezdil na dvanácté pozici. Jezdec naštěstí odešel po svých. Pořadí na prvních pěti místech se neměnilo. Marc Márquez stále vedl. Za ním pokračovali Martin, Alex Márquez, Acosta a Morbidelli.

Patnáct kol před závěrem chyboval Morbidelli. Ital se rázem propadl na osmé místo. Předjeli jej Bagnaia, Binder i Bezzecchi. Na prvních čtyřech místech se pořadí neměnilo. Rozestupy mezi první čtveřicí byly poměrně dost velké. Marc Márquez vedl zhruba o tři vteřiny před Martinem. Alex Márquez ztrácel na Martina přes tři vteřiny. Čtvrtý Acosta byl téměř dvě sekundy za Alexem. Acostovi se ovšem přibližovali Bagnaia s Binderem.

Dvanáct okruhů před koncem se Bagnaia posunul na čtvrtou příčku před Acostu. Na třetího Alexe Márqueze ovšem Bagnaia v tuto chvíli ztrácel už přes dvě sekundy. Pořadí na nejvyšších příčkách se neměnilo, rozestupy se navíc zvětšovaly.

V další fázi závodu se ovšem Bagnaiovi začalo dařit stahovat náskok Alexe Márqueze. Deset kol před koncem už mezi nimi byla jen jedna vteřina. O další dvě kola později se rozdíl mezi nimi zmenšil pod půl sekundy. Šest kol před koncem se Bagnaia pokusil předjet Alexe Márqueze a oba skončili na zemi. Incident bude vyšetřen po závodě. Oba jezdci naštěstí odešli po svých. Bagnaiovi se ovšem moc vstávat nechtělo, ale nakonec to dokázal. Po nehodě Bagnaia zamířil na prohlídku do zdravotního střediska na okruhu. Na prvních dvou místech se nic neměnilo. Marc Márquez vedl s výrazným náskokem před Martinem. Na třetí pozici se vlivem pádu soupeřů posunul Acosta.

Do posledního kola najel jako první Marc Márquez s náskokem zhruba pěti vteřin před Martinem. Třetí Acosta ztrácel dalších deset vteřin. V posledním kole už se nic dramatického neodehrálo. Marc Márquez si dojel pro výhru, na kterou čekal 1043 dnů. Jorge Martin dorazil do cíle jako druhý a výrazně si tak upevnil vedení v šampionátu, protože Bagnaia do cíle nedojel. Rozdíl mezi prvním a druhým jezdcem šampionátu je nyní 23 bodů.

Na podium se dnes kromě již zmíněného Marca Márqueze a Jorge Martina dostal i nováček Pedro Acosta. Čtvrté místo obsadil Brad Binder. První pětku uzavřel Enea Bastianini.

Raul Fernandez, Jack Miller a Fabio di Giannantonio jsou vyšetřováni kvůli tlaku v pneumatikách.

GP Aragonie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 41'47,082 2 Jorge Martin Ducati 4,789 3 Pedro Acosta KTM 14,904 4 Brad Binder KTM 16,459 5 Enea Bastianini Ducati 18,776 6 Franco Morbidelli Ducati 20,549 7 Fabio Di Giannantonio Ducati 21,159 8 Marco Bezzecchi Ducati 24,759 9 Alex Rins Yamaha 39,42 10 Jack Miller KTM 39,966 11 Aleix Espargaro Aprilia 40,602 12 Takaaki Nakagami Honda 41,782 13 Augusto Fernandez KTM 42,083 14 Johann Zarco Honda 43,264 15 Joan Mir Honda 49,735 16 Raul Fernandez Aprilia 57,322 17 Luca Marini Honda 112,386 Neklasifikováni Francesco Bagnaia Ducati 31'00,821 Alex Marquez Ducati 31'00,670 Maverick Viñales Aprilia 18'58,621 Fabio Quartararo Yamaha 09'18,385 Miguel Oliveira Aprilia

Foto: Gresini Racing