MotoGP: Marc Márquez se raduje z výhry i v nedělním argentinském závodě

Marc Márquez si opět připsal vítězství. Jeho bratr Alex dorazil do cíle jako druhý. Z třetího místa se raduje Franco Morbidelli. Francesco Bagnaia tentokrát skončil těsně pod podiem.

Na dráze v Argentině chyběl Jorge Martin, který se zranil už při přípravě na tuto sezónu. Místo Martina měl jet Lorenzo Savadori, nicméně při sobotním sprintu si Savadori vykloubil rameno, takže nakonec ani on do nedělní Velké ceny nenastoupil. Dalším jezdcem mimo hru je Miguel Oliveira, jenž měl včera ve sprintu kolizi s Aldeguerem. Oliveira sice nemá nic zlomeného, ale kvůli problému s vazy v levém rameni se nakonec po konzultaci s lékaři rozhodl do závodu nenastoupit. Fermin Aldeguer za zavinění včerejší kolize s Oliveirou dostal trest v podobě dlouhého kola.

Argentinská Velká cena byla vypsána na pětadvacet kol a jako první do ní startoval Marc Márquez a byl to právě on, kdo se po startu ujal vedení. Na druhé místo se opět zařadil Alex Márquez. Krátce po startu došlo ke kontaktu mezi Quartararem a Bezzecchim. Bezzecchi skončil na zemi, Quartararo se propadl na konec pole. Za tento incident nebyl nikdo trestán

Marc Márquez pokračoval na první pozici i v druhém kole závodu. Před Alexe Marqueze se na chvíli dostal Bagnaia, ale rychle se zase zařadil zpátky za něj. O něco málo později si naopak musel Bagnaia dávat pozor na Zarca, který se snažil útočit. Na zemi skončil Bastianini, ale naštěstí se mu nic nestalo. Za jeho pád byl uznán vinným Raul Fernandez, který si tak musel odpykat trest v podobě dlouhého kola.

Ve čtvrtém kole závodu si bratři Márquezovi prohodili pozice. Vedení se ujal Alex. Ke změně došlo i na třetí pozici, kam se posunul Morbidelli. Bagnaia poté, co jej předjel Morbidelli, relativně rychle začal za svým krajanem zaostávat. První pětku uzavíral Zarco.

Těsně před polovinou argentinského závodu pokračoval na první pozici Alex Márquez. Marc se držel zhruba tři až čtyři desetiny sekundy za ním. Třetí Morbidelli byl zhruba 1,5 sekundy za Marcem Márquezem. Bagnaia zůstával čtvrtý, ale Zarco mu dýchal na záda. Na šesté pozici jezdil Binder. Sedmý byl di Giannantonio. Acosta a Agura bojovali o osmou pozici.

V patnáctém kole zažil Marc Márquez horkou chvilku, ale naštěstí situaci ustál bez pádu. Krátce po tomto problému Marc navýšil tempo a o něco více se přiblížil Alexovi. Morbidelli už na bratry Márquezovy ztrácel přes dvě sekundy. Čtvrtému Bagnaioivi se podařilo mírně poodjet Zarcovi.

V osmnáctém kole se Marc pokusil dostat na první místo před Alexe, ale ten jeho útok odrazil. Pořadí na dalších místech v první pětce se neměnilo. Morbidelli jezdil relativně osamoceně na třetí pozici. Bagnaia zůstával čtvrtý. Zarco se svou Hondou stále držel pátou příčku.

Pět kol před koncem Marc znovu zaútočil na Alexe. Tentokrát už ale byl úspěšný. V tomto novém pořadí už nakonec bratrská dvojice dojela až do cíle. Marc si tedy připsal další výhru a navýšil tak své vedení v šampionátu. Alex, který dnes opět skončil druhý, je druhý i v průběžném pořadí šampionátu. Morbidellimu se sice v závěru trochu přiblížil Bagnaia, ale k útoku nedošlo. Morbidelli se tím pádem může radovat z třetího místa. Bagnaia se tentokrát musel smířit se čtvrtou pozicí. V posledním kole se do první pětky probojoval Fabio di Giannantonio, jemuž se podařilo předjet Zarca. Jako sedmý dojel do cíle Binder. Nováček Ogura obsadil osmé místo. Elitní desítku doplnili Acosta a Mir.

GP Argentiny - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 41'11,100 2 Alex Marquez Ducati 1,362 3 Franco Morbidelli Ducati 4,695 4 Francesco Bagnaia Ducati 5,536 5 Fabio Di Giannantonio Ducati 7,138 6 Johann Zarco Honda 7,487 7 Brad Binder KTM 14,294 8 Ai Ogura Aprilia 14,447 9 Pedro Acosta KTM 15,646 10 Joan Mir Honda 15,787 11 Luca Marini Honda 16,025 12 Alex Rins Yamaha 21,663 13 Maverick Viñales KTM 22,319 14 Jack Miller Yamaha 23,486 15 Fabio Quartararo Yamaha 25,148 16 Raul Fernandez Aprilia 26,914 17 Fermin Aldeguer Ducati 27,661 18 Enea Bastianini KTM 40,179 19 Somkiat Chantra Honda 41,693 Neklasifikován Marco Bezzecchi Aprilia

Foto: Ducati