MotoGP: Marc Márquez se raduje ze zisku pole position v Argentině

Bratři Márquezovi zatím ani v druhém závodním víkendu nedávají příliš šancí dalším jezdcům. Marc v dosavadním průběhu příprav na Velkou cenu Argentiny ovládl dva tréninky a Alex jeden. V kvalifikaci si pak oba bratři zajistili start z první řady, přičemž Marc zajel nejlepší čas a Alex skončil druhý. Dnešní nejlepší kvalifikační kolo Marca Márqueze mělo hodnotu 1’36,917 sekundy. Jeho bratr Alex byl pomalejší o 0,246 vteřiny. Marc se tedy jako jediný dostal pod hranici 1:37 na kolo. Třetím nejlepším kvalifikačním časem se dnes blýsknul Johann Zarco s Hondou. Francouz tedy v dnešním sprintu a zítřejším hlavním závodě doplní bratry Márquezovy v první řadě.

Druhou řadu otevře Francesco Bagnaia. Na páté startovní místo se postaví Pedro Acosta. Fabio di Giannantonio, jenž se v posledních měsících potýkal se zraněním ramene a klíční kosti, se dnes kvalifikoval na šesté místo.

Jako sedmý se do argentinského závodu pustí Fabio Quartararo. Šampiona z roku 2021 do třetí řady doprovodí Franco Morbidelli a Marco Bezzecchi. Čtvrtou řadu utvoří Mir, Binder a Rins. Těsně mimo postup z první kvalifikace tentokrát zůstal Jack Miller, který tím pádem odstartuje do závodu jako třináctý. Nejlepším z nováčků je tentokrát Fermin Aldeguer, jemuž bude na roštu patřit čtrnácté místo.

GP Argentiny - MotoGP - 2. kvalifikace

P. Jezdec Motocykl Čas Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 01'36,917 2 Alex Marquez Ducati 01'37,163 0,246 3 Johann Zarco Honda 01'37,205 0,288 4 Francesco Bagnaia Ducati 01'37,268 0,351 5 Pedro Acosta KTM 01'37,274 0,357 6 Fabio Di Giannantonio Ducati 01'37,286 0,369 7 Fabio Quartararo Yamaha 01'37,347 0,43 8 Franco Morbidelli Ducati 01'37,382 0,465 9 Marco Bezzecchi Aprilia 01'37,414 0,497 10 Joan Mir Honda 01'37,596 0,679 11 Brad Binder KTM 01'37,702 0,785 12 Alex Rins Yamaha 01'37,749 0,832

Foto: Ducati