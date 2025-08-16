MotoGP: Marc Márquez si dojel pro výhru v rakouském sprintu

Marc Márquez si připsal další sprinterskou výhru. Alex Márquez dorazil do cíle jako druhý. Třetí pozici vybojoval Pedro Acosta.
Do rakouského sprintu, který byl vypsán na čtrnáct kol, vyrážel z první pozice Marco Bezzecchi. Spolu s ním z první řady startovali i Alex Márquez a Francesco Bagnaia. Na startu nakonec chyběl Maverick Viñales. Španěl se sice účastnil tréninků a kvalifikace, ale bolest zraněného ramene nakonec byla příliš silná, proto se jezdec rozhodl, že ve zbytku závodního víkendu nebude pokračovat.
Po startu se vedení ujal Alex Márquez. Na druhé místo se zařadil jeho bratr Marc. Bezzecchi po startu z pole position klesl na třetí místo. Bagnaia, který vyrážel ze třetí pozice, měl velmi špatný start. Klesl až na čtrnácté místo.
V druhém kole pokračoval na první pozici Alex Márquez. Jeho bratr Marc se stále držel za ním. Před Bezzecchiho se na třetí pozici posunul Acosta. Bezzecchi byl čtvrtý. Za ním následovali Fernandez, Binder a di Giannantonio. Bagnaia po nepodařeném startu zůstával na čtrnáctém místě.
Už po dvou kolech měli Acosta, Binder, Quartararo a Ogura varování týkající se limitů dráhy. Museli si tedy dávat pozor, aby nedostali penalizaci. Nicméně z právě zmíněných jezdců byli v tuto chvíli pouze Acosta a Binder na bodovaných pozicích.
Deset kol před koncem zůstávali na prvních třech pozicích Alex Márquez, Marc Márquez a Pedro Acosta. Posledně zmíněný sice chyboval, ale udržel Bezzecchiho za sebou. Bagnaia, jemuž vůbec nevyšel start, dokonce klesl na patnácté místo za Martina a následně jej předjel i Mir. Bagnaiova potíž tedy evidentně nekončila nepovedeným startem. Šest kol před koncem dokonce musel Bagnaia zajet do boxů a odstoupit.
Pět kol před závěrem si bratři Márquezovi prohodili pozice. Marc se ujal vedení. Alex klesl na příčku druhou. Acosta zůstával na třetí pozici, na vedoucí dvojici už ale ztrácel přes jednu sekundu. Na čtvrté pozici jezdil Bezzecchi. Za ním následovali Binder, Aldeguer, Bastianini, di Giannantonio a Zarco. Fabio Quartararo, který startoval z šestnácté pozice, si sice oproti startu polepšil na desáté místo, ale ve sprintu boduje pouze devět jezdců.
Raul Fernandez měl sice dobrý úvod sprinterského závodu, ale v tuto chvíli už nepokračoval, protože jej zastavil nějaký problém s jeho motocyklem.
Do posledního kola najel jako první Marc Márquez. Druhý Alex na něj už ale ztrácel téměř jednu celou sekundu. Rozestup mezi Alexem Márquezem a Pedrem Acostou byl ještě větší.
V posledním kole už se nic nezměnilo na předních pozicích. Marc Márquez si připsal další výhru ve sprintu. Alex Márquez se opět vrátil na druhé místo, na které je letos zvyklý. Pedro Acosta dorazil do cíle jako třetí. Body dnes brali i Bezzecchi, Binder, Aldeguer, di Giannantonio a Zarco. Na prvním nebodovaném místě skončil úřadující šampion Jorge Martin.
Dle předpovědi počasí dnes odpoledne hrozí v Rakousku přeháňky nebo dokonce i bouřky. Během sprintu sice byly nad okruhem vidět tmavé mraky, ale déšť nakonec dnešní dění na dráze neovlivnil.
GP Rakouska - MotoGP, sprint
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas/Ztráta
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|20'56,071
|2
|Alex Marquez
|Ducati
|1,18
|3
|Pedro Acosta
|KTM
|3,126
|4
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|4,032
|5
|Brad Binder
|KTM
|4,782
|6
|Fermin Aldeguer
|Ducati
|6,032
|7
|Enea Bastianini
|KTM
|8,294
|8
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|10,953
|9
|Johann Zarco
|Honda
|11,999
|10
|Jorge Martin
|Aprilia
|12,111
|11
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|13,387
|12
|Luca Marini
|Honda
|13,704
|13
|Joan Mir
|Honda
|13,822
|14
|Franco Morbidelli
|Ducati
|14,564
|15
|Ai Ogura
|Aprilia
|18,414
|16
|Alex Rins
|Yamaha
|19,365
|17
|Jack Miller
|Yamaha
|20,844
|18
|Miguel Oliveira
|Yamaha
|21,581
|Neklasifikováni
|
|Raul Fernandez
|Aprilia
|14'00,746
|
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|12'25,387
Zdroj: motogp.com, foto: Ducati