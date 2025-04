MotoGP: Marc Márquez si nakonec dojel pro výhru i v nedělním katarském závodě

Aktualizace 1: Jorge Martin míří do místní nemocnice na CT hrudníku a břicha.

Aktualizace 2: Dle zpráv, které poskytl Dr. Charte přímo z okruhu, má Martin pravděpodobně poraněné žebro a pneumotorax. Jezdec je při vědomí. Několik dní bude muset zůstat v nemocnici na pozorování.

Velká cena Kataru třídy MotoGP byla vypsána na dvaadvacet kol. Z první řady do závodu vyráželi oba bratři Márquezovi a Fabio Quartararo. Úřadující šampion Jorge Martin, který se vrací po zranění, startoval ze čtrnácté pozice. Joan Mir, jenž kvůli žaludečním potížím vynechal sobotní sprint, je zpátky, ale na startu mu patřilo až předposlední místo.

Těsně po startu se na chvíli vedení ujal Marc Márquez, na druhé místo se zařadil Alex, nicméně velmi rychle se před oba dostal Morbidelli. Mezi bratry Márquezovými totiž došlo ke kontaktu, dokonce tam z jejich strojů i něco odletělo. Fabio Quartararo se po startu z první řady relativně rychle propadl na osmé místo. Bagnaia si naopak polepšil. Po startu z jedenácté pozice se brzy dostal na šestou příčku.

Dvacet kol před koncem pokračoval na první pozici Morbidelli. Marc Márquez jezdil na druhém místě. Alex Márquez a Fabio di Giannantonio spolu bojovali o třetí příčku, ale došlo mezi nimi ke kolizi. Naštěstí ani jeden z nich neupadl. Di Giannantonio ovšem klesl až na předposlední místo. Pro Alexe Márqueze nebyl propad až tak dramatický, udržel se v první desítce. Incident byl vyšetřen a následně bylo oznámeno, že Alex Márquez dostal za zavinění kolize trest v podobě dlouhého kola. Poté, co si Alex trest odpykal, propadl se na dvanácté místo.

Osmnáct okruhů před závěrem stále držel první místo Morbidelli. Na druhou příčku se dostal Bagnaia. Marc Márquez klesl na třetí místo. První pětku doplňovali Viňales a Zarco. V další fázi se ovšem Bagnaiovi nedařilo nastolené tempo držet. Rychle se před něj dostal zpátky jeho kolega Marc Márquez a následně i Maverick Viňales.

Čtrnáct kol před koncem upadl Miller. Na boje o přední pozice ale jeho pád neměl vliv. První příčku stále držel Morbidelli. Viňales byl velmi dobře rozjetý. Poté, co překonal Bagnaiu, začal útočit i na druhé místo Marca Márqueze. V čele to v tuto chvíli bylo opravdu těsné. O podiová místa se hodně bojovalo. A další bitvy se odehrávaly i na konci startovního pole. Di Giannantonio, který se v úvodu propadl po kolizi s Alexem Márquezem, se dostal do dalšího problému. Tentokrát se srazil s Joanem Mirem. I tato kolize se ale naštěstí obešla bez pádu. Mir ovšem krátce po této kolizi odstoupil.

Zhruba v polovině závodu se na první pozici probojoval Viňales. Morbidelli, který vedl v první polovině, se naopak rychle propadl. Deset kol před koncem byl až pátý. Alex Márquez se po penalizaci posouval vpřed. V tuto chvíli byl sedmý a doháněl svého kolegu Aldeguera.

Devět kol před koncem skončil na zemi Jorge Martin, což bylo přesně to, co úřadující šampion o tomto víkendu obzvlášť nechtěl, protože ještě není ve stoprocentní formě. A aby toho nebylo málo, k nehodě se navíc připletl i di Giannantonio, který tam pravděpodobně trefil padajícího Martina nebo jeho stroj. Martinovi se po nehodě nechtělo vstávat. Nějakou dobu byl ošetřován přímo u trati a následně byl přepraven do zdravotního střediska na okruhu.

Sedm okruhů před závěrem chyboval do té doby vedoucí Viňales, čehož okamžitě využil Marc Márquez k tomu, aby se dostal do čela. Relativně blízko vedoucí dvojice byl i Francesco Bagnaia. Čtvrtý Zarco už zaostával za Bagnaiou o více než 2,5 sekundy.

Čtyři kola před koncem vedl Marc Márquez s náskokem zhruba jedné vteřiny před Viňalesem. Třetí Bagnaia měl na Viňalese ještě větší ztrátu než Viňales na Marca Márqueze. O čtvrtou příčku v tuto chvíli bojovali Zarco, Morbidelli a Aldeguer. Alex Márquez na sedmé pozici měl sice velmi rychlé tempo, ale jeho ztráta na trojici bojující o čtvrté místo už byla dost velká na to, aby ji mohl v posledních kolech dohnat.

Marc Márquez už v závěru nedal nikomu šanci, připsal si další výhru a upevnil si tak vedení v šampionátu. Druhé místo obsadil Maverick Viňales, pro nějž to je jeho první podium po přechodu ke KTM. Jako třetí do cíle dorazil Bagnaia. Morbidelli vybojoval čtvrté místo. Zarco uzavřel první pětku. Nejlepším z nováčků byl Fermin Aldeguer na šesté pozici. Alex Márquez po dvou kolizích a jedné penalizaci nakonec obsadil sedmé místo.

Aktualizace: Maverick Viñales dostal kvůli nesprávnému tlaku v pneumatikách penalizaci 16 sekund. Z druhého místa tak klesl na čtrnácté.

GP Kataru - MotoGP, závod - AKTUALIZOVÁNO

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 41'29,186 2 Francesco Bagnaia Ducati 4,535 3 Franco Morbidelli Ducati 6,495 4 Johann Zarco Honda 6,668 5 Fermin Aldeguer Ducati 7,484 6 Alex Marquez Ducati 9,764 7 Fabio Quartararo Yamaha 12,895 8 Pedro Acosta KTM 14,219 9 Marco Bezzecchi Aprilia 14,368 10 Luca Marini Honda 15,137 11 Enea Bastianini KTM 17,459 12 Alex Rins Yamaha 17,563 13 Brad Binder KTM 17,632 14 Maverick Vinales KTM PENALIZACE 15 Ai Ogura Aprilia 18,758 16 Fabio Di Giannantonio Ducati 26,34 17 Raul Fernandez Aprilia 26,925 18 Somkiat Chantra Honda 38,186 Neklasifikováni Augusto Fernandez Yamaha 24'48,271 Jorge Martin Aprilia 24'46,391 Joan Mir Honda 23'08,743 Jack Miller Yamaha 18'02,960

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati