MotoGP: Marc Márquez si připsal sedmou výhru v řadě

Marc Márquez nenašel přemožitele ani v Maďarsku. Na stupně vítězů jej tentokrát doprovodili Pedro Acosta a Marco Bezzecchi.
Maďarský závod třídy MotoGP byl vypsán na šestadvacet kol a z první řady do něj vyráželi Marc Márquez a Marco Bezzecchi. Původně mezi nimi měl být i Fabio di Giannantonio, ale ten po zaváděcím kole zamířil do boxů a přeskočil na druhý stroj. Do závodu tak nakonec vystartoval z pit lane.
Hned čtyři jezdci se do dnešní Velké ceny Maďarska pouštěli s penalizací. Alex Márquez a Jack Miller se museli posunout na roštu o tři místa vzad. Jednalo se o trest za prohřešek z pátečního tréninku, kdy se výše zmíněná dvojice pohybovala příliš pomalu v blízkosti ideální stopy a ohrožovala tak soupeře. Fabio Quartararo a Enea Bastianini byli potrestáni za zavinění kolizí ve včerejším sprintu. Quartararo dostal jedno dlouhé kolo a Bastianini dokonce dvě, protože v Italově případě se jednalo už o druhý podobný prohřešek v tomto roce.
Bezprostředně po startu se vedení ujal Bezzecchi. Na druhé místo se zařadil Morbidelli. Marc Márquez se dostal do strkanice se soupeři a klesl na čtvrté místo. Záhy se ale Márquez posunul na třetí místo. O dramatickou situaci se dnes postaral Bastianini, který upadl takovým způsobem, že se svým strojem doklouzal přímo do stopy soupeřům. Ti se mu ovšem naštěstí dokázali vyhnout. Bastianini měl tedy opravdu velké štěstí, že od nehody odešel po svých.
Krátce po Bastianinim upadl i Alex Márquez. V jeho případě se jednalo o lehčí pád. Jezdec se ještě rozjel, ale zařadil se až téměř na konec pole. Za ním byl jen di Giannantonio, který startoval z boxů. O několik minut později upadli i Raul Fernandez a Joan Mir. Oba Španělé sice upadli v téže zatáčce, ale nezávisle na sobě. Oba se zdáli být v pořádku. Pádům bohužel nebyl konec. Dvaadvacet kol před koncem upadl i Jack Miller. Ani jemu se naštěstí nic nestalo.
Bezzecchi pokračoval na první pozici i v době, kdy do konce závodu zbývalo jednadvacet kol, pomalu už se mu ale přibližoval Marc Márquez, jemuž se o chvíli dříve podařilo předjet Morbidelliho. Kromě Bezzecchiho, Márqueze a Morbidelliho byli v první pětce i Acosta a Aldeguer. O kolo později došlo ke změně na třetí pozici. Acosta se posunul před Morbidelliho.
Devatenáct kol před koncem se Marc Márquez na chvíli podíval před Bezzecchiho na první místo, ale Italovi se podařilo Márqueze znovu předjet. Na třetí pozici pokračoval Acosta. Za ním jezdili Morbidelli a Aldeguer. Fabio Quartararo, který už měl za sebou průjezd dlouhým kolem, byl aktuálně jedenáctý. Alex Márquez měl navzdory pádu v úvodu závodu poměrně rychlé tempo a posouval se vpřed. Momentálně byl šestnáctý.
V jedenáctém kole závodu se znovu do vedení dostal Marc Márquez. Tentokrát už Bezzecchi nedokázal odpovědět. Vedoucí dvojici se navíc přiblížil Pedro Acosta. Čtvrtý Morbidelli už zaostával zhruba o 1,8 sekundy.
Jakmile Marc Márquez překonal Bezzecchiho, začal mu hned ujíždět. Ve čtrnáctém kole už měl Márquez v čele náskok ve výši zhruba 1,7 sekundy. Na zemi v té době skončil Fermin Aldeguer, jenž do okamžiku svého pádu bojoval na páté pozici. Jezdec je naštěstí v pořádku. Francesco Bagnaia dostal trest v podobě průjezdu dlouhým kolem, protože si zkrátil trať. Po penalizaci Bagnaia klesl ze sedmé pozice na devátou.
V patnáctém okruhu závodu už vedl Marc Márquez o více než 2,5 sekundy před Bezzecchim. Na Itala navíc začal útočit Acosta. Bezzecchi v jednom místě dráhy chyboval, čehož se Acosta pokusil využít, ale zatím mu to nevyšlo. O malý okamžik později už se ale Acostovi předjetí podařilo. Bezzecchiho tempo v této fázi závodu hodně rychle sláblo. Acosta mu hned ujel. V osmnáctém kole už byl mezi Acostou a Bezzecchim rozdíl ve výši 1,3 sekundy. Na zemi opět skončil Jack Miller, pro nějž to byl druhý pád tohoto závodu. Po druhé nehodě už musel Australan definitivně odstoupit ze závodu.
V dvacátém kole vedl Marc Márquez s náskokem tří vteřin před Acostou. Bezzecchi držel třetí místo. V první pětce jezdili i Morbidelli a Martin. Za úřadujícím šampionem se drželi Marini, Binder, Pol Espargaro a Francesco Bagnaia.
O kolo později ukončil své snahy v maďarském závodě Francouz Johann Zarco, který má maďarské kořeny. Jezdci se po nehodě moc nechtělo vstávat, ale nakonec odešel po svých.
Pět kol před koncem pokračovali na prvních třech pozicích Marc Márquez, Pedro Acosta a Marco Bezzecchi. Na čtvrtou pozici se posunul Jorge Martin. Morbidelli klesl na páté místo. Posledně zmíněný se navíc musel začít obávat i o pátou pozici, protože se mu přibližoval Luca Marini, jemuž se velmi dobře vedlo i ve včerejším sprintu. O dvě kola později se Marini pokusil zaútočit na Morbidelliho, ale útok nevyšel. Málem došlo ke kolizi, Morbidelli dokonce musel mimo dráhu. Vzhledem k tomu, že si Morbidelli zkrátil dráhu, dostal následně trest v podobě odsunu o jednu pozici vzad. Marini se tím pádem dostal na páté místo.
V závěru už k žádnému dramatickému zvratu v první pětce nedošlo. Marc Márquez si připsal další výhru. Druhé místo obsadil Pedro Acosta. Na podium se podíval i Marco Bezzecchi. Na Martina zbyla „bramborová“ medaile. První pětku uzavřel Luca Marini. Alex Márquez si navzdory pádu dojel pro dva body.
GP Maďarska - MotoGP, závod
|P.
|Jezdec
|Motocykl
|Čas/Ztráta
|1
|Marc Marquez
|Ducati
|42'37,681
|2
|Pedro Acosta
|KTM
|4,314
|3
|Marco Bezzecchi
|Aprilia
|7,488
|4
|Jorge Martin
|Aprilia
|11,069
|5
|Luca Marini
|Honda
|11,904
|6
|Franco Morbidelli
|Ducati
|12,608
|7
|Brad Binder
|KTM
|12,902
|8
|Pol Espargaro
|KTM
|14,015
|9
|Francesco Bagnaia
|Ducati
|14,854
|10
|Fabio Quartararo
|Yamaha
|15,473
|11
|Ai Ogura
|Aprilia
|18,112
|12
|Miguel Oliveira
|Yamaha
|19,021
|13
|Alex Rins
|Yamaha
|22,861
|14
|Alex Marquez
|Ducati
|25,938
|15
|Fabio Di Giannantonio
|Ducati
|26,262
|16
|Fermin Aldeguer
|Ducati
|55,239
|Neklasifikováni
|
|Johann Zarco
|Honda
|33'03,766
|
|Raul Fernandez
|Aprilia
|30'22,223
|
|Jack Miller
|Yamaha
|27'51,046
|
|Enea Bastianini
|KTM
|10'32,448
|
|Joan Mir
|Honda
|08'05,948
Zdroj: motogp.com, foto: Ducati