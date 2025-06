MotoGP: Marc Márquez si suverénně dojel pro výhru v Aragonii

Do aragonského závodu MotoGP, který byl vypsán na třiadvacet kol, startovali z první řady bratři Márquezovi a Franco Morbidelli. Marc Márquez v dosavadním průběhu závodního víkendu v Aragonii ovládl všechny tréninky, kvalifikaci, sprint i warm up, takže před hlavním nedělním závodem byl pasován do role velkého favorita na výhru. A byl to právě Marc, kdo se po startu ujal vedení. Alex zůstal na druhé pozici. Na třetí místo se posunul Bagnaia. Následovali Acosta a Binder. Morbidelli se naopak v prvním kole propadl na sedmé místo.

V nájezdu do druhého kola se Acosta na chvíli dostal na třetí místo před Bagnaiu, ale Bagnaia se rychle vrátil před něj. O něco málo později se do boje o třetí příčku připojili i Binder a Morbidelli. Posledně zmíněný ovšem tempo moc dlouho neudržel, brzy tedy zase začal na Bagnaiu s Acostou a Binderem ztrácet.

V sedmém kole pokračoval na první pozici Marc Márquez. Zhruba šest desetin za ním jezdil jeho bratr Alex. První pětku doplňovali Bagnaia, Acosta a Binder. Rozestupy mezi jezdci na druhém až pátém místě byly relativně malé. Šestý Morbidelli už ztrácel přes sekundu.

V devátém okruhu dnešního aragonského závodu upadl Johann Zarco, který ovšem tentokrát (na rozdíl od předchozích dvou závodů) nebyl v bojích o nejvyšší příčky. Jezdec naštěstí odešel po svých. Pořadí na prvních pěti místech se neměnilo.

V dvanáctém kole upadl Brad Binder, který do té doby jezdil na pátém místě. Jezdec naštěstí odešel po svých. Na páté místo se tím pádem posunul Morbidelli. Na prvních čtyřech místech pokračovali bratři Márquezovi, Bagnaia a Acosta.

Krátce po polovině závodu upadl Fabio Quartararo, jenž do toho okamžiku bojoval na pomezí první a druhé desítky. Jezdec chtěl po nehodě přeběhnout dráhu, aby se rychleji dostal do boxů, ale traťoví komisaři mu v tom zabránili.

Ani v šestnáctém kole se neměnilo pořadí na prvních čtyřech místech, kde se drželi Marc a Alex Márquezovi, Francesco Bagnaia a Pedro Acosta. O páté místo bojovali Morbidelli a Aldeguer. Další bitva se odehrávala mezi Mirem, di Giannantoniem a Viñalesem, kteří jezdili na sedmém až devátém místě. Elitní desítku uzavíral Marco Bezzecchi, jenž se probojovával po startu z předposlední pozice.

V osmnáctém kole se Aldeguer na chvíli dostal před Morbidelliho na páté místo, ale Morbidelli mu předjetí rychle vrátil. V další fázi závodu se Aldeguer na Morbidelliho lepil, ale recept na něj stále nenacházel.

Čtyři kola před závěrem upadl z osmého místa Viñales. Jezdec se sklouznul hodně daleko, ale naštěstí vše dobře dopadlo. Na osmé místo se tím pádem posunul Bezzecchi, jemuž se o něco málo dříve podařilo předjet di Giannantonia.

Ani v předposledním kole se neměnilo pořadí na prvních čtyřech místech. Aldeguer se znovu pokusil zaútočit na Morbidelliho, ale ani tentokrát neuspěl. Morbidelli se rychle vrátil před něj. Dokonce tak došlo i k menšímu kontaktu, ale naštěstí se incident obešel bez pádu.

Marc Márquez nenašel přemožitele ani v hlavním aragonském závodě. Alex opět dorazil do cíle jako druhý. Francesco Bagnaia si po nevydařeném sprintu maličko vylepšil náladu třetím místem v hlavním závodě. První pětku doplnili Acosta a Morbidelli. Aldeguer se nakonec musel smířit s šestým místem. Joan Mir dojel sedmý. Bezzecchi se po startu z předposlední pozice, probojoval na osmé místo.

Jezdci královské kubatury ještě na aragonském okruhu zůstávají. Zítra je tam totiž čeká testovací program. Další závod se jede za dva týdny v Mugellu.

GP Aragonie - MotoGP, závod

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 41'11,195 2 Alex Marquez Ducati 1,107 3 Francesco Bagnaia Ducati 2,029 4 Pedro Acosta KTM 7,657 5 Franco Morbidelli Ducati 10,363 6 Fermin Aldeguer Ducati 11,889 7 Joan Mir Honda 14,938 8 Marco Bezzecchi Aprilia 16,022 9 Fabio Di Giannantonio Ducati 18,321 10 Raul Fernandez Aprilia 19,19 11 Alex Rins Yamaha 19,646 12 Enea Bastianini KTM 24,624 13 Augusto Fernandez Yamaha 25,986 14 Jack Miller Yamaha 26,761 15 Miguel Oliveira Yamaha 27,122 16 Somkiat Chantra Honda 37,117 17 Lorenzo Savadori Aprilia 43,588 18 Maverick Viñales KTM 86,319 Neklasifikováni Fabio Quartararo Yamaha 21'43,442 Brad Binder KTM 19'47,782 Johann Zarco Honda 14'31,545

Zdroj: motogp.com, foto: Ducati