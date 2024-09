MotoGP: Marc Márquez si v Aragonii dojel pro svou první výhru ve sprintu

Marc Márquez se raduje ze své první výhry ve sprintu. Na podium jej doprovodili jeho krajané Jorge Martin a Pedro Acosta. Bagnaia skončil devátý. Do čela šampionátu se vrátil Martin.

Do aragonského sprintu, který byl vypsán na jedenáct kol, vyrážel z první pozice Marc Márquez. Spolu s ním z první řady startovali i Pedro Acosta a Francesco Bagnaia. Marc Márquez se hned po startu ujal vedení. Na druhé místo se zařadil Jorge Martin. Bagnaia naopak po startu klesl mimo první pětku. Hned v úvodu skončil na zemi Aleix Espargaro. Došlo tam i ke kontaktu s di Giannantoniem, ale ten situaci ustál. Během prvního kola upadl i Johann Zarco. V dalším kole měl pád Morbidelli.

Ve třetím kole pokračoval na první pozici Marc Márquez. Druhé místo držel Martin. Následovali Acosta, Bagnaia a Alex Márquez. Rozdíl mezi vedoucím Marcem Márquezem a Martinem byl zhruba 0,7 sekundy. Acosta byl těsně za Martinovými zády.

O kolo později si Bagnaia udělal menší výlet mimo dráhu a propadl se na šesté místo za Oliveiru a navíc se na něj snažil útočit Binder. Na prvních třech pozicích se pořadí neměnilo. Marc Márquez vedl, Martin zůstával druhý a Acosta třetí. Pokud by byl závod dokončen v tomto pořadí (Martin druhý a Bagnaia šestý), měli by Martin a Bagnaia opět shodný počet bodů. Nicméně šest kol před koncem se Binder pokusil dostat před Bagnaiu. Napoprvé se mu to nepodařilo, ale o něco málo později už uspěl. A tím Bagnaiův propad nekončil. Italovi se rychle přiblížil Fabio Quartararo, který o malou chvíli dříve předjel Raula Fernandeze.

Pořadí na prvních třech místech se pořadí neměnilo ani v době, kdy do konce zbývala čtyři kola. Rozestupy byly relativně hodně velké. Martin ztrácel na vedoucího Márqueze téměř tři sekundy. Acosta také jezdil osamoceně. V druhé polovině první desítky se ovšem tvrdě bojovalo. O sedmé místo se prali Bastianini, Bagnaia a Quartararo.

V dalším průběhu závodu dokázal Bastianini ujet Bagnaiovi s Quartararem. Bagnaia se poměrně dost trápil, nebyl schopen ujet Quartarovi. V předposledním kole se dokonce Quartararo na chvíli podíval před Bagnaiu, ale Bagnaia mu rychle předjetí vrátil. Nicméně o kolo později Quartararo uspěl a Bagnaia už mu nebyl schopen odpovědět. Těsně před koncem to na Bagnaiu zkusil i Bezzecchi, ale Bagnaia nakonec jeden bod za deváté místo dokázal udržet.

Marc Márquez si neohroženě dojel pro svou první výhru ve sprintu. Druhé místo obsadil Jorge Martin. Na podium se podíval i Pedro Acosta. Na Alexe Márqueze zbyla „bramborová“ medaile. První pětku uzavřel Oliveira. Šestý skončil Binder. Sedmé místo obsadil Bastianini, osmý byl Quartararo. Desítku zkompletovali Bagnaia a Bezzecchi. Do čela šampionátu se vrátil Martin. Bagnaia na něj nyní ztrácí tři body.

GP Aragonie - MotoGP, sprint

P. Jezdec Motocykl Čas/Ztráta 1 Marc Marquez Ducati 19'50,034 2 Jorge Martin Ducati 2,961 3 Pedro Acosta KTM 6,694 4 Alex Marquez Ducati 9,95 5 Miguel Oliveira Aprilia 11,749 6 Brad Binder KTM 14,144 7 Enea Bastianini Ducati 14,291 8 Fabio Quartararo Yamaha 18,836 9 Francesco Bagnaia Ducati 20,298 10 Marco Bezzecchi Ducati 20,448 11 Raul Fernandez Aprilia 20,678 12 Augusto Fernandez KTM 21,429 13 Jack Miller KTM 22,11 14 Takaaki Nakagami Honda 22,44 15 Fabio Di Giannantonio Ducati 23,468 16 Luca Marini Honda 26,822 17 Alex Rins Yamaha 26,91 18 Joan Mir Honda 31,147 19 Maverick Viñales Aprilia 37,642 Neklasifikováni Franco Morbidelli Ducati 13'50,672 Johann Zarco Honda 04'32,732 Aleix Espargaro Aprilia

Foto: Gresini Racing